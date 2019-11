Com contratos encerrados, Breno Lopes e Lucas Gomes não seguem no Flu; Artur será emprestado

Após um 2015 de altos e baixos, o elenco do Fluminense começa a ganhar forma para a próxima temporada. Alvos de críticas por parte da torcida, Lucas Gomes e Breno Lopes tiveram seus contratos encerrados no dia 31 de dezembro e não seguirão no clube para 2016. Artur é outro fora dos planos e será emprestado.

Contratado para solucionar os problemas da falta de velocidade no ataque tricolor, Lucas Gomes teve muitas oportunidades mas não conseguiu se firmar. Titular durante o Campeonato Carioca, perdeu a vaga para Kenedy, Marcos Júnior e Osvaldo durante o ano. Encerrou a temporada de maneira melancólica sendo a terceira opção entre os reservas.

Já Breno Lopes chegou causando polêmica. Diagnosticado com uma anomalia no coração, sua contratação foi bancada por Mário Bittencourt, fato que gerou o desligamento do vice-presidente médico Sérgio Galvão. Foi titular em certo momento do ano graças as lesões de Giovanni e Léo, mas não agradou. Com o fim do empréstimo, o lateral retorna ao Cruzeiro.

Artur é um caso a parte. Com contrato em vigor até o meio do ano, será emprestado ao América-MG para ter oportunidades. O zagueiro atuou em apenas uma partida durante a temporada, exatamente na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense, onde falhou no gol que definiu a derrota por 1 a 0.

O elenco do Fluminense está praticamente fechado para 2016. Artur lidera a barca de zagueiros ao lado de Henrique, Antônio Carlos e João Filipe. Com a saída de Breno Lopes, Giovanni e Leo Pelé lutarão pela condição de titular. Sem Lucas Gomes, cabe a Marcos Júnior e Osvaldo travarem duelos particulares pela posição.