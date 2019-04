Com dois de Geovane Itinga, Bahia atropela Desportivo Aliança-AL na estreia da Copinha

Com um segundo tempo avassalador, o Bahia estreou com goleada convincente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo realizado no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, em Taubaté/SP, os garotos do Esquadrão de Aço venceram o Desportivo Aliança-AL por 5 a 0. O jogo concluiu a primeira rodada para o grupo 21.

Destaque do jogo para o atacante Geovane Itinga. Com boa atuação e dois gols marcados, o jovem conseguiu ajudar a equipe a começar muito bem a maior competição das categorias de base do futebol brasileiro. Os outros gols do jogo foram marcados por Felipinho, Cristiano e Dourado.

Com o resultado, o Tricolor da Boa Terra lidera o grupo 21 com três pontos ganhos e com saldo de gols melhor. Por causa do déficit alto no saldo de gols, o Aliança ocupa a última posição da chave. A segunda rodada da chave será realizada nesta terça-feira (05). O Desportivo Aliança encara o Taubaté às 14 horas, e o Bahia mede forças contra o Sabiá-MA, às 16 horas. Os dois confrontos acontecem no Estádio Joaquinzão.

Bahia abre placar nos acréscimos do primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, embora o Bahia aparentasse ser mais qualificado e confirmar o favoritismo do confronto. Os baianos tinham mais posse de bola e trabalhavam a pelota com mais qualidade. A primeira oportunidade veio aos sete minutos, quando Geovane Itinga recebeu no meio da área e finalizou para a boa defesa do goleiro Jemerson.

O Desportivo Aliança não oferecia perigo de jeito nenhum. A única vez que tentou chegar à meta defendida pelo goleiro Deijair foi sem sucesso. Aos 26 minutos, Wesley Caruaru cobrou falta de muito longe e também mandou a bola para muito longe. Porém, o clube alagoano voltou a assustar aos 36 minutos, quando Renato Recife ganhou na velocidade, passou pela marcação tricolor e acertou o travessão de Deijair.

Após o susto, o Bahia acordou e começou a ser impiedoso na partida. Aos 40 minutos, Edimundo cruzou pela direita e Cristiano desviou para fora. Aos 45, após finalização cara a cara, o goleiro Jemerson salvou o Aliança. Porém, no lance seguinte, não teve jeito. Felipinho pegou o rebote dado pela defesa para abrir o marcador em favor do Bahia.

Aliança sucumbe à pressão e Bahia constrói goleada

O Bahia queria manter o embalo por ter aberto o placar no final do primeiro tempo e tinha como objetivo aumentar a vantagem, aproveitar a fragilidade e os espaços deixados pelo adversário para marcar mais gols. E não demorou muito tempo para a estratégia tricolor começar a ter efeito positivo. Aos quatro minutos, Cristiano tabelou com Max, entrou na área, driblou o goleiro Jemerson e marcou o segundo gol baiano.

O jogo caiu de rendimento. O Aliança apresentava enorme cansaço e não conseguia reagir. Mesmo com as modificações realizadas pelos dois treinadores, os alagoanos não conseguiram sequer ameaçar o oponente. Com esse panorama, o Esquadrão de Aço aproveitou para aumentar o saldo de gols e se garantir no topo do grupo 21. Aos 31 minutos, Geovane Itinga aproveitou rebote do goleiro Jemerson para marcar o terceiro tento do Bahia.

Aos 44, Fabrício recebeu, tirou a marcação da jogada e tocou para Geovane Itinga marcar seu segundo gol no jogo, o quarto do Bahia no confronto. Quando o placar parecia estar concretizado, o Tricolor finalizou o placar. Aos 47 minutos, após jogada ensaiada, Dourado chutou forte, fechou a goleada e garantiu a primeira vitória do Bahia na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Taubaté vence na estreia da Copinha e briga pela liderança

O anfitrião do grupo 21 também venceu. O resultado positivo veio com mais dificuldade. O Taubaté realizou o primeiro jogo da chave e venceu o Sabiá-MA por 2 a 1. Os paulistas abriram o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Vítor Daniel. Dois minutos depois, os maranhenses conseguiram igualar o marcador com Denis. Porém, no segundo tempo, Léo Turbo marcou de cabeça o gol da vitória do Taubaté.

Com o resultado, o Burro da Central também tem três pontos, mas perde para o Bahia no saldo de gols. Os maranhenses estão no terceiro lugar, com nenhum ponto. A próxima rodada será realizada na terça-feira (05), quando o Taubaté mede forças contra o Desportivo Aliança-AL, enquanto o Sabiá tenta a sobrevivência na Copinha contra o líder Bahia.