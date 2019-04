Elenco do Santa Cruz se reapresenta para 2016 com ausência de reforços

A espera acabou! Após a vitoriosa temporada de 2015 e as férias de 34 dias, o Santa Cruz voltou aos treinamentos, no Arruda, na tarde desta segunda-feira (4). O grupo do Mais Querido esteve desfalcado de alguns dos jogadores e se reapresentou com 19 dos 22 atletas no total.

As ausências se deram por conta do lateral-esquerdo Allan Vieira, o meia Pedrinho Botelho e o goleiro Edson Kölln. O ala, que foi titular pelo time tricolor na última Série B, ainda negocia o destrato com o Londrina, clube detentor dos seus direitos federativos e que fechou uma parceria com os pernambucanos recentemente, sendo esperado nesta terça-feira (5).

O meio-campista e o arqueiro, porém, já chegaram a Recife, mas não estiveram presentes à primeira movimentação do ano por conta da logística. O técnico Marcelo Martelotte, tal qual sua comissão técnica, não participaram do trabalho. Os recém-contratados Lucas Ramon, Arthur e Keno se juntaram a Nininho e Everton Sena, formados nas categorias de base e que retornam após empréstimo, nas atividades lideradas pelo preparador físico Jaílton Cintra.

Quem não integrou o plantel da equipe coral na reapresentação foi o lateral-direito João Carlos, que tem vínculo com a Cobra Coral até maio e deverá ser emprestado. O atacante Ítalo, jovem oriundo do Coritiba, ainda sem estar com contrato firmado junto aos tricolores para essa temporada.

O goleiro Fred, que se recupera de uma lesão no joelho direito, teve o vínculo encerrado em dezembro do ano passado. De acordo com o gerente de futebol do Mais Querido, Ataíde Macedo, o camisa 1 vai renovar e permanecerá para compor o grupo. O goleiro Miller, o zagueiro Walter Guimarães e o meia Williams Luz, vindos da base e já integrados aos profissionais, também não compareceram porque estarem disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Confira a lista do grupo presente ao José do Rêgo Maciel

Goleiros: Tiago Cardoso e Fred

Laterais: Lucas Ramon, Nininho e Vítor

Zagueiros: Alemão, Neris e Everton Sena

Volantes: Wellington Cézar, Marcílio e Dedé

Meias: Daniel Costa, João Paulo, Raniel, Renatinho e Lelê

Atacantes: Keno, Grafite, Arthur e Ítalo*

*Ainda sem contrato com o clube