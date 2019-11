Raio-X: conheça Federico Mancuello, novo reforço do Flamengo

Buscando reforços para a temporada 2016, o Flamengo está próximo de acertar com Federico Mancuello, do Independiente-ARG, que chega com status de solução para o meio-campo rubro-negro. Com a falta de informações em solo nacional, conversamos com Antonella Colombini, redatora da VAVEL Argentina, para dissecar o atleta.

Federico Andrés Mancuello. Argentino. 26 anos. 1,77m. Canhoto, gosta de atuar pelo lado esquerdo do campo. Iniciou como segundo volante e, sem brilhar, acabou improvisado na lateral. Em seu retorno ao Independiente, viveu a melhor fase da carreira após ser deslocado para o meio-campo, onde acabou sendo observado por Tata Martino, técnico da Seleção Albiceleste.

Caso o Flamengo esteja procurando um camisa 10 clássico, que seja construtor de jogadas, não encontrará todas as funções necessárias em Mancuello. Tem o drible e a velocidade como diferenciais, e não a busca pela armação. Muricy Ramalho pode optar por escalá-lo quase como um ponta no 4-2-3-1 ou um meia pela esquerda no 4-4-2.

Mancuello também desponta em três estilos que são bastante bem vistos pelo treinador rubro-negro: obediência tática, bons disparos de longa distância e facilidade com bolas paradas. Em 2015, tais pontos foram bastantes criticados e o argentino cai do céu como a solução para alguns deles.

Mesmo fugindo de suas principais características, sempre cumpriu seu papel como volante ou lateral. Nunca foi considerado um grande marcador, mas também não deixou a desejar dentro de campo. Sua facilidade com bolas paradas também pode ser vista durante os anos de Independiente. Têm potência e precisão.

E, apesar de encerrar o Campeonato Argentino 2014 como um dos artilheiros, Mancuello nunca foi um artilheiro nato. O camisa 11 gosta de infiltrar na grande área, mas não é novidade vê-lo acertando bons disparos de fora.

Mas, apesar de ser capitão do Independiente, Mancuello nunca foi uma grande unanimidade entre os torcedores. Não conseguiu impressionar durante seus primeiros anos no clube e acabou emprestado ao Belgrano, onde também amargou uma passagem apagada.

Talvez o fator que mais lhe gera críticas seja sua tendência para sofrer lesões. Algumas durante os primeiros anos de Independiente e outras durante empréstimo para o Belgrano minaram suas chances na Argentina. É considero um atleta 'de vidro' pelos torcedores mais críticos do Rojo.

Voltou ao Independente em 2013, quando o clube estava na Série B e foi um dos destaque na campanha rumo ao acesso. Seu renascimento veio em 2014, onde a imprensa argentina afirma estar vivendo o melhor momento de sua carreira. Não carrega histórico de frases polêmicas ou brigas dentro de campo. Nao é cabeça quente.

Conclusão

Mancuello chega ao Flamengo com status de solução, mas não deveria ser tratado assim. Carregar uma equipe nas costas em um país diferente logo na primeira temporada é complicado e seu estilo é diferente do que muitos torcedores estão esperando. Com paciência e tempo para adaptação, o argentino pode vir a ser um grande reforço. Resta saber se todos os fatores externos não irão lhe atrapalhar nesta caminhada.