Goiás deixa Kappa e acerta com DryWorld como nova fornecedora dos uniformes

Após um mês de negociações e especulações, o Goiás enfim chegou a um acordo com a fornecedora canadense Dry World. Com isso, quebrou o acordo de fornecimento de material esportivo que tinha com a marca italiana Kappa que deixa o clube após um ano.

O novo acordo com a empresa canadense é vantajosa financeiramente para o clube goiano que irá receber R$1,2 milhão por ano, ou R$100 mil mensais e terá um contrato válido por cinco temporadas, enquanto a antiga patrocinadora apenas fornecia o material e não havia nenhuma vantagem financeira para o Goiás.

Fundada em 2010, a Dry World está chegando forte no Brasil. Neste ano, a empresa já fechou acordo com o Atlético-MG e Fluminense, e ainda está em negociações avançadas com o Botafogo para esta temporada. A fornecedora também é forte na América do Norte, principalmente em matérias esportivos para Rugby e Futebol Americano, além de outros esportes.

Agora, a canadense chega agora ao país para se firmar também no esporte mais popular do mundo. Uma grande prova de sua força é o fato que ambos os times deixaram bons contratos para trás em busca de assinar com a nova marca. A grande expectativa é que a fornecedora lance os uniformes esmeraldinos ainda neste mês, para que o Goiás possa usá-lo já na sua estreia no Campeonato Goiano, diante do rival Vila Nova, no próximo dia 31 de janeiro.