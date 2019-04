Grêmio bate Santos-AP e se recupera na Copa São Paulo Júnior

Na tarde desta segunda-feira (04), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior jogaram Grêmio e Santos-AP no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Tricolor não encontrou dificuldades para vencer a equipe amapaense. Jean e Luan marcaram para o time gaúcho.

Os porto-alegrenses voltam a campo na próxima quarta-feira (06), quando enfrentam o líder da chave, Ituano, que já está classificado. No mesmo dia, às 19h, o Santos-AP, já eliminado da Copinha enfrenta a Desportiva-ES, que ainda possui chance matemática de classificação.

Logo no início da partida, o Grêmio mostrou a que veio. Aos 3 minutos de partida, o time gaúcho chegou com perigo ao ataque em uma cobrança de escanteio com um belo cabeceio do zagueiro Santiago, passando perto da meta do goleiro Mibi. A pressão do Tricolor teve resultado aos 7 minutos. Jean, em uma finalização oportunista abriu o placar para o Tricolor, surpreendendo o goleiro do time amapaense.

Sentindo a pressão do Grêmio, o Santos-AP se viu obrigado a reorganizar a sua defesa, optando por jogar no erro do adversário, deixando o Grêmio tomar as iniciativas da partida. Contudo, o jogo ficou mais ríspido e aos 15 minutos Ancheta recebeu cartão amarelo após acertar uma cotovelada em Renato, deixando o clima da partida mais quente.

Já com os ânimos mais calmos, o time amapaense foi ao ataque procurando o gol de empate ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, após escanteio cobrado, Erivan cabeceou contra a meta tricolor, obrigando o goleiro Matheus a fazer grande defesa. A resposta do Grêmio veio em seguida. Após cruzamento de Liverson, Erick recebeu dentro da área do adversário, mas acabou desperdiçando a chance de ampliar o placar. Após muita intensidade, o ritmo da partida diminuiu e somente aos 41, o Santos-AP voltou a atacar a defesa gremista. Luciano efetuou um belo chute, que foi espalmado pelo goleiro Matheus.

O segundo tempo teve um nível inferior ao do primeiro. Contudo, o Grêmio seguiu pressionando com força total. Logo aos 4 minutos, Machado levou perigo à meta do goleiro Mibi em uma cobrança de falta que quase resultou em gol. Acoado, o Santos-AP se viu obrigado a jogar no contra-ataque do time gaúcho. O jogo ficou novamente equilibrado, com as equipes especulando muito e trocando muitos passes.

Aos 25 minutos do segundo tempo a equipe amapaense teve outra oportunidade com Luciano. Matheus novamente efetuou uma defesa difícil, após o cabeceio do atacante adversário. A resposta tricolor veio no minuto seguinte. Erick recebeu um lançamento que o deixou cara acara com o goleiro, mas o atacante desperdiçou a chance com um chute rasteiro, facilitando a defesa do goleiro Mibi. Mas no minuto 27, Luan aproveitou a chance. No mano a mano com o zagueiro, driblou o marcador e bateu forte na saída do goleiro, ampliando a vantagem da equipe porto-alegrense.

O jogo caiu de produção após o segundo tento do Grêmio. O jogo ficou lento, e apenas aos 47 minutos, o Santos-AP teve a chance de marcar o seu gol de honra com Dadinho, que acabou desperdiçando.

Ituano vence Desportiva-ES e garante a classificação

No outro jogo da chave, realizado antes da partida entre Grêmio e Santos-AP, o Ituano venceu Desportiva, do Espírito Santo, por 3 a 2. Em um jogo truncado, com muita marcação e chances de gol, o Ituano saiu na frente do placar com gol de Andrey. Em seguida, Vargas marcou, deixando tudo igual.

Na volta do intervalo, o Ituano voltou a ficar na frente do marcador com o gol de Juliano. Três minutos mais tarde, Heron empatou novamente a partida, e coube ao lateral Sidney marcar o tento que decretou a vitória do time paulista.

Com este resultado, o Galo se isolou na liderança do Grupo 16 com seis pontos, e garantiu a classificação antecipada.