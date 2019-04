Demora por chegada de reforços no São Paulo irrita torcida

Já foi dada a largada para a temporada 2016, e o São Paulo ainda não se reapresentou. Com isso, a torcida espera ansiosamente por reforços. O ano de 2015 não foi um dos melhores, com brigas políticas, futebol a desejar, e outros fatores, que fizeram deste um ano para ser esquecido.

Nenhum reforço foi apresentado até o momento. A única novidade do clube é o técnico Edgardo Bauza, argentino, bicampeão da Copa Libertadores, considerado um ótimo treinador pela campanha feita com o San Lorenzo na edição de 2014 do torneio. Especulações de jogadores envolvendo o nome do São Paulo são vistos diariamente na internet, mas nenhum nome envolvido foi apresentado, irritando a torcida tricolor.

Outro fator que tem incomodado, é a "novela" feita pela diretoria, com a possível volta do ídolo Diego Lugano. Em primeiro momento, os dirigentes negavam qualquer acerto com o jogador, mas depois demonstraram interesse pela volta do mesmo. Agora, a diretoria da como certa a volta do zagueiro. O São Paulo e o atleta já acertaram as bases contratuais. O impasse era a liberação do Cerro Porteño, que o pretendia na temporada, mas com o desejo de voltar e contando com uma cláusula em seu contrato que o liberava para assinar com outros clubes, Lugano volta ao São Paulo após nove anos.

A vontade de ter o jogador de volta ao Morumbi sempre foi deixada clara pelos tricolores, mas no jogo que marcou a aposentadoria de Rogério Ceni, os gritos por Lugano não podiam passar despercebidos. Ao entrar no gramado, o jogador foi ovacionado por milhares de pessoas, que durante o jogo, pediram novamente o seu retorno.

Há quem seja contra, pois o fator idade não coloca esperanças por um bom rendimento do jogador, na opinião de alguns. O medo do ídolo manchar sua história com uma segunda passagem pelo clube é eminente. Mas, não se pode manchar a história do uruguaio tão facilmente. O amor que ele tem pelo clube, suas conquistas, e o carinho da torcida com ele, são coisas impossíveis de se apagar.