Ariel Cabral renova com Cruzeiro até 2018 e garante: "O melhor ainda está por vir"

Nesta quarta-feira (6), o Cruzeiro se reapresentou para a temporada 2016 com muitas novidades. Entre novas contratações e despedidas, houve outro destaque no primeiro dia de atividades. O volante argentino Ariel Cabral teve seu contrato com o clube mineiro prorrogado por mais três temporadas.

O vínculo do argentino com o Cruzeiro ainda tinha mais seis meses de duração, mas a diretoria não perdeu tempo e já negociou com o jogador durante as férias. Cabral mostrou gratidão ao clube, e agora fica na expectativa de brigar por títulos em 2016: "Quero agradecer ao Cruzeiro, à diretoria. Estou bastante feliz de estar aqui, onde me sinto calmo e tranquilo para jogar. Sempre tive o apoio da torcida e estou muito feliz com isso, acredito que o melhor ainda está por vir."

O 2015 de Ariel Cabral foi muito conturbado. O jogador não era aproveitado pelo Velez Sarsfield e praticamente não atuou no primeiro semestre. Ao se transferir para o Cruzeiro, precisou de um tempo para retomar a melhor forma física para aí sim desempenhar seu melhor futebol dentro de campo. "Agora eu vou fazer pré-temporada, com muita gana e esforço para melhor ainda mais meu futebol. Isso é importante", disse o argentino.

Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do clube, anunciou a renovação e rasgou elogios ao jogador: "Muito feliz em anunciar a renovação do Ariel até o fim de 2018. Era uma das prioridades. Conquistou a todos dentro e fora de campo e segue a linha de grandes jogadores argentinos a ter sucesso no Cruzeiro."

Sobre a oportunidade de trabalhar com Deivid no comando da equipe, Ariel foi bem sucinto: "Ele tem a confiança do grupo. Acredito que está capacitado para levar o Cruzeiro às glórias. É um time que sempre tem que pensar em coisa grande e acho que podemos fazer".

Ariel Cabral chegou ao Cruzeiro em meados de setembro, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. A principio causou desconfiança da torcida, mas bastou Mano Menezes chegar, para o futebol do argentino subir junto com o restante da equipe. Seus números são discretos, apenas uma assistência em 18 partidas pelo clube, mas sua consistência e excelente aproveitamento em passes o fez ser muito admirado pelo torcedor celeste.