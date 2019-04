Agora técnico, Deivid visa títulos com Cruzeiro e garante estar pronto: "Me preparei para isso"

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram para a temporada 2016 nesta quarta-feira (6), e foram recebidos por uma "cara nova" no comando do time: Deivid. Agora técnico da Raposa, o ex-atacante quer se espelhar em sua carreira de jogador, justamente na época em que vestiu a camisa azul e branca, quando se destacou pelas muitas conquistas na equipe.

"Me preparei pra isso. Estou pronto. Não tenho dúvida nenhuma que o trabalho vai ser bem feito e que nós vamos ter um grande prêmio no final da temporada. Acho que nós temos que ganhar todas as competições que temos pra disputar. O Cruzeiro é grande, temos que pensar em ganhar, nunca em só disputar. Quem trabalha aqui tem que pensar grande, pensar em conquista. Quem sempre foi vencedor, sempre teve sangue de vencedor, nunca vai perder isso", declarou o treinador

Deivid começará o ano sem maiores problemas, uma vez que a base da equipe de 2015 permaneceu na Toca da Raposa, exceto Ceará, único titular da temporada anterior que não teve o contrato renovado. Além da manutenção do elenco, o treinador celeste poderá contar com quatro reforços: Sanchez Miño, Bruno Nazário, Douglas Coutinho, e Rafael Silva, além de dois nomes que o Cruzeiro ainda negocia: o meia Matías Pisano, e o volante Gustavo Cuéllar.

"A gente já sai ganhando, pois perdemos apenas um jogador do time titular que foi o Ceará. Os outros titulares permanecem. Temos de trabalhar bem neste começo de ano para ter o sucesso que tivemos no final da temporada. O Cruzeiro foi ao mercado muito bem, as quatro contratações foram perfeitas. É o perfil do time, de jogar futebol bonito. Foi assim que encantou o Brasil em 2013 e 2014. Temos um grupo pronto para as competições", disse.

E o novo treinador mandou um recado aos jovens da base celeste: quem tiver qualidade, irá subir para o profissional. Ao ser efetivado como técnico do Cruzeiro, Deivid alinhou com a diretoria celeste, que seu elenco teria que ser composto por 40% de jovens da base, assim, evitando que a Raposa vá ao mercado buscar jogadores desnecessáriamente. Essa, inclusive, foi uma das lições aprendidas pelo novo comandante, quando ainda fazia estágio para treinador.

"Depois que eu comecei a fazer estágio, a ser auxiliar, minha preocupação era estar sempre de olho na base. Meu perfil como treinador é esse. Tem que ter 40% da base no elenco. Temos que formar jogadores, não ir ao mercado para comprar. Esse é meu sonho, meu objetivo no Cruzeiro nesse ano, poder subir o máximo possível. Jogador que tem qualidade vai subir e vai ter oportunidade", concluiu.