Já classificado, Flamengo-SP vence e elimina Fortaleza da Copa São Paulo

Nesta quinta-feira (7), Flamengo-SP e Fortaleza duelaram pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. Em partida realizada no Ninho do Corvo, em Guarulhos, os donos da casa não deram chances e eliminaram os cearenses, vencendo por 3 a 0, gols de Carlo, Pedro Moreira e Vinicius Meneses.

Agora, o Flamengo espera a definição do Grupo 25, do Palmeiras, para saber seu adversário na próxima fase. Além dele, o Santo André, que empatou com o Luverdense, também se classificou. O Fortaleza, por outro lado, deu adeus à competição.

Os primeiros minutos foram bem lentos em Guarulhos, com as duas equipes se estudando bastante, além ambas errarem muito. O Flamengo até tentava chegar mais, mas pecava no último passe, enquanto o Fortaleza se fechava muito bem e tentava sair nos contra-ataques, mas também sem sucesso.

A primeira boa chance do confronto aconteceu aos 29', quando a bola foi alçada na área dos donos da casa, Erick escorou de cabeça para Nonato, que mandou no travessão de Marcos Bezerra, perdendo uma grande chance para o Fortaleza. Mas não demorou muito para o Flamengo chegar bem. Seis minutos depois, Zé Lucas recebeu de Luiz Fernando e arriscou chute rasteiro, mas Arthur fez defesa segura.

Marcos Bezerra, arqueiro da equipe rubro-negra, foi o grande salvador em dois lances seguidos. Aos 41', Matheus fez boa jogada pelo setor direito, invadiu a área e finalizou, mas o goleiro do Flamengo fez boa defesa. Um minuto depois, após bate-rebate, Marcos Bezerra foi muito bem mais uma vez em defesa que encerrou o primeiro tempo no Ninho do Corvo.

Diferente do primeiro tempo, a segunda etapa foi bem mais movimentada no seu início. Logo com 7', Léo Rincon avançou pelo meio e arriscou, obrigando Arthur à fazer uma bela intervenção. E minutos depois, finalmente saiu o primeiro gol do duelo. Aos 14', Rômulo Henrique fez grande jogada e acionou Carlo, que se livrou muito bem da marcação e finalizou no canto de Arthur, que nada pôde fazer: 1 a 0 Flamengo.

O gol animou os donos da casa e complicou demais a vida dos visitantes, que se perderam na partida. O segundo quase veio aos 23', quando Luiz Fernando, grande destaque da equipe, dominou na direita, deu lindo drible no marcador e bateu colocado, rente ao ângulo de Arthur. Aos 28', Pedro Moreira recebeu e arriscou, mas Arthur defendeu em dois tempos.

E depois de tanto tentar, a equipe rubro-negra chegou ao segundo gol. Aos 34', Vinicius Meneses recebeu e finalizou, mas Arthur espalmou. Na sobra, Pedro Moreira, que havia entrado na segunda etapa, aproveitou o rebote e matou o jogo: 2 a 0. No final do jogo ainda deu tempo do terceiro, quando Romulo Henrique foi derrubado dentro da área e o juíz deu pênalti. Vinicius Meneses cobrou muito bem e acabou com o massacre rubro-negro: 3 a 0.