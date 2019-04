Damião frustra diretoria e não se reapresenta com elenco do Santos

Na reapresentação do elenco Santos, nesta quarta-feira (6), Leandro Damião não compareceu, frustrando a diretoria do clube. Após conseguir uma liminar no STJ (Superior Tribunal de Justiça) que o desvinculava do peixe, os advogados da equipe santista conseguiram na justiça uma medida cautelar que determinava o pagamento de uma multa de R$ 200 milhões para Damião assinar com outra equipe.

Mesmo com o revés do Santos na justiça, Damião não acatou o pedido do presidente Modesto Roma, que esperava que o atacante se reapresentasse com o restante do elenco. Amparado por seus representantes, o atacante não foi ao CT Rei Pelé, seus agentes determinaram que a medida conseguida pelo Santos no TRT é inferior a rescisão de contrato concedida pelo STJ.

O Santos ainda tenta reverter a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça e foi ao STF (Superior Tribunal Federal) entrar com ação para manter o jogador. Entretanto, deve demorar pelo menos um mês, já que o STF está em recesso, com os prazos suspensos até o dia 31/01/2016. Em um primeiro despacho, o tribunal considera que o caso não se enquadra nas hipóteses cabíveis de julgamento durante as férias.

Além de Damião, outros quatro atletas não se reapresentaram. O volante Ledesma e o zagueiro Leonardo rescindiram contrato amigavelmente com o peixe e procuram um novo clube. Elano volta de férias após o dia 10, por ter atuado em dezembro no Chennaiyin FC, da Índia. E o lateral Galhardo, que estava emprestado ao Grêmio, negocia sua transferência Anderlecht.

Apresentação

No total, 33 jogadores se apresentaram. A novidade, além do reforço Paulinho, foi a volta do atacante argentino Patito Rodríguez. Confira abaixo a lista dos atletas que estiveram no CT Rei Pelé:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Laterais-direito: Victor Ferraz e Daniel Guedes

Zagueiros: Gustavo Henrique, Jubal, David Braz e Paulo Ricardo.

Laterais-esquerdo: Caju e Zeca

Volantes: Valencia, Renato, Leandrinho, Serginho, Alison, Thiago Maia, Fernando Medeiros e Lucas Otávio

Meias: Lucas Lima, Rafael Longuine, Vitor Bueno e Léo Cittadini

Meia-atacantes: Geuvânio, Patito Rodríguez, Paulinho, Marquinhos, Gabriel, Lucas Crispim, Pedro Castro e Neto Berola

Atacantes: Ricardo Oliveira e Stéfano Yuri