CSA vence Itabaiana em amistoso preparatório para o Campeonato Alagoano

O CSA voltou a disputar um jogo em sua tradicional casa. Hoje Centro de Treinamento, o anterior Estádio Gustavo Paiva viveu momentos históricos, belas jogadas e tem seu nome escrito nas mais lindas páginas históricas do futebol alagoano. Embora fosse um amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Alagoano, o primeiro de 2016, muitos que lotaram as arquibancadas do Mutange puderam relembrar os áureos tempos de glórias e muitos títulos conquistados ali.

Em amistoso realizado na tarde deste sábado (09), o CSA venceu o Itabaiana por 2 a 0, com gols assinalados por Cleiton e Rafael Oliveira. Foi o segundo amistoso do Azulão, e a segunda vitória conquistada. O clube marujo ainda tem mais um teste, contra o Treze, a ser realizado no próximo domingo. O time sergipano também disputa mais dois amistosos de olho na estreia do Campeonato Sergipano e o adversário será o arquirrival dos alagoanos, o CRB.

As equipes disputam jogos para valer a partir do dia 24 de janeiro, pelos respectivos campeonatos estaduais. O Itabaiana encara o Boca Júnior no Estádio Presidente Médici, em Itabaiana, pela estreia do Campeonato Sergipano. O CSA mede forças contra o Penedense pela partida inaugural do Campeonato Alagoano. O jogo está marcado para o Estádio Doutor Alfredo Leahy, em Penedo, mas ainda não está confirmado por não estar completamente adequado às normas que regulamentam a competição.

No primeiro tempo, o CSA começou com o objetivo de fazer valer o mando de campo para encurralar o adversário. O Azulão teve mais posse de bola, rondou a área do Itabaiana, mas não superou a forte marcação do oponente e a ausência de nomes importantes do elenco, que não jogaram por estarem contundidos. Quando os ceboleiros levaram perigo com Cláudio Allax e o goleiro Jeferson fez ótima defesa, os azulinos logo agiram de imediato e abriram o marcador.

Aos 20 minutos, em contra-ataque fatal, Cleiton recebeu passe, saiu da marcação, entrou na área e bateu no canto defendido pelo goleiro Max. E não demorou muito para a festa ser ampliada e a torcida vibrar debaixo de chuva. Aos 24 minutos, após bola alçada na área, o atacante Rafael Oliveira apareceu entre os zagueiros e aumentou a vantagem maruja. Ainda deu tempo para o arqueiro Jeferson realizar mais defesas importantes nas poucas vezes que o Itabaiana levou perigo ao ataque.

Com a vantagem imposta na etapa inicial, no segundo tempo, o CSA só fez administrar o resultado. O gramado pesado, a intensidade dos treinamentos da semana e a estreia no Campeonato Alagoano cada vez mais próxima foram fatores determinantes para o Azulão diminuir um pouco a pegada e se concentrar em ter a posse de bola e não dar chances ao adversário.

As duas equipes tiveram algumas oportunidades de balançar as redes. Aos nove minutos, Rafael Oliveira teve a chance e não aproveitou. Aos 25, Jean Cléber teve grande lance para deixar sua marca, mas desperdiçou. O Itabaiana chegou mais nos lances de bola parada, mas, em todas as jogadas que chegaram ao gol, o goleiro Jeferson fez a defesa e garantiu a vitória do CSA no primeiro amistoso do ano.