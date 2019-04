Flamengo vence Brasília e avança à terceira fase da Copinha

Flamengo e Brasília jogaram na noite deste domingo (10) pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. O time carioca conseguiu a vitória por 3 a 0 e segue com 100% de aproveitamento na competição. Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Felipe Vizeu e Patrick.

Na terceira fase da Copinha, os rubro-negros encaram o RB Brasil-SP, que eliminou o Goiânia de Goiás. As equipes já se enfrentaram na fase de grupos, com vitória do clube da Gávea por 2 a 1. O confronto ocorrerá também no estádio de Mogi, ainda sem data definida.

Brasília se fecha, mas Flamengo encontra espaços

A partida começou com intensidade. Logo aos três minutos, Carneiro derrubou Felipe Vizeu na área e o juiz assinalou a penalidade máxima para o Flamengo. O atacante Lucas Paquetá foi para a cobrança, mas bateu mal, para fora, por cima do gol.

A equipe rubro-negra começou dominando, com mais posse de bola e cadenciando o jogo com troca de passes. O placar foi aberto aos 11 minutos quando, após cobrança de escanteio, Lucas Paquetá pegou sobra na pequena área e bateu de primeira, se redimindo do pênalti perdido.

O ritmo do jogo continuou o mesmo, com o Brasília fechado, marcando bem e trabalhando no contra-ataque. Porém, mesmo com a equipe alvirrubra retrancada, aos 30 minutos, o Fla encontrou mais uma brecha. Depois de lançamento de Trindade, vindo da área rubro-negra, Felipe Vizeu cortou o goleiro brasiliense e ampliou a vantagem.

Goleiros atuam bem na segunda etapa

A metade final da partida foi ainda mais equilibrada que a primeira. O Brasilia saiu mais ao ataque e conseguiu criar lances de gol, mas o goleiro Thiago salvava a meta rubro-negra. Do outro lado, o arqueiro Fábio parava as investidas cariocas.

O jogo seguiu lá e cá até aos 28 minutos, quando o entrosamento do Flamengo foi novamente superior. Após chute de Paquetá, Patrick, que havia entrado dois minutos antes, pegou rebote e marcou o terceiro, definindo a partida.