Com futuro duvidoso, Vasco segue em forte preparação para início da temporada

Neste domingo (10), o elenco vascaíno trabalhou em São Januário sob sol forte, e estiveram em pauta algumas dúvidas e certezas. Parece que surgiram novos interessados pelo zagueiro Luan, titular absoluto da zaga vascaína ao lado de Rodrigo. A forte dupla, aliás, segue para sua terceira temporada, tendo feito ótimas atuações no Campeonato Carioca do último ano, tal qual terminou com o título vascaíno.

Dessa vez o interesse por Luan vem da Europa, mais especificamente do futebol italiano. Porém, a diretoria ainda o trata como indispensável para a equipe, e certamente, para algum time conseguir tirá-lo do Vasco, terá de desembolsar uma boa quantia, pois convencer o presidente Eurico Miranda não tem sido tarefa fácil.

Outra dúvida que vinha pairando sobre São Januário era a renovação do volante Lucas. O jogador atuou em algumas partidas na última temporada, mas nunca agradou a ponto de se firmar como titular da equipe. Seu empresário tentou renovar seu contrato com o Vasco, mas a comissão ténica não demonstrou interesse suficiente e o volante seguirá outro caminho, longe do clube vascaíno.

A comissão técnica vascaína ainda tem mais uma dor de cabeça: Leandrão. O atacante contratado junto ao Brasil de Pelotas não rendeu o esperado, e ainda tem sua permanência em São Januário em dúvida. O jogador recebeu proposta do Boavista (RJ), clube que também disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca, e parece que a diretoria não fará muito esforço para mantê-lo em São Januário. Porém, o Vasco ainda corre atrás de um centroavante no mercado, com excessiva calma, e talvez seja cedo demais para liberar o único centroavante experiente que faz parte do elenco.

Em meio à essas dúvidas, a equipe continua treinando forte em São Januário, seguindo uma rotina bem construída pela comissão técnica e pelos preparadores físicos. O intuito é de que os jogadores consigam manter o nível durante toda temporada, já que a Série B é um campeonato que exige bastante resistência físca.

"Está sendo um trabalho intenso, sabemos que nesse início é desgastante, mas ao mesmo tempo importante para termos um bom desempenho lá na frente. Fizemos um bom segundo turno do Brasileiro no ano passado, jogamos de igual para igual com todos os clubes. A diretoria fez um esforço grande para manter todos os jogadores. Eu acho que podemos ter um grande desempenho em todas as competições que disputarmos este ano", disse o zagueiro Luan.

Ainda se espera por novidades sobre contratações, porém, nos útlimos dias não se tem visto muitas especulações ligando quaisquer jogadores ao Vasco, fato qual tem deixando os torcedores bastante preocupados sobre o estado atual do elenco vascaíno perante suas limitações, já percebidas da maneira mais dolorosa na última temporada.