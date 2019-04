Resultado do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2016

Na tarde da próxima segunda-feira (11), a CBF realiza o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil.

Para distribuir as equipes nas chaves e definir os confrontos, a Diretoria de Competições estabeleceu um critério através do Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC).

Os 80 participantes da primeira fase serão divididos, de acordo com suas posições no RNC, em dez grupos com oito clubes, identificados de A a H – se dois times estão na mesma posição no RNC, considera-se o Ranking Nacional de Federações.

Em cada grupo, os clubes serão ordenados em função de suas posições no RNC, para determinar a sequência do sorteio. Os dez primeiros serão do Grupo A; os dez seguintes, do Grupo B, e assim sucessivamente até o Grupo H.

A ordem do sorteio para definição dos posicionamentos dos clubes no chaveamento será a seguinte sequência: A, B, C, D, H, G, F e E. Os confrontos se darão entre os times dos seguintes grupos: AxE, BxF, CxG e DxH.

Confira a lista completa com os 8o clubes que disputam a Copa do Brasil 2016.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2016! Fique conosco!