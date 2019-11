Wendell Lira vence o prêmio Puskas e se emociona no palco

Um dia que será lembrado por muitos anos por todos os brasileiros. Wendell Lira, ex-jogador do Goianésia, venceu o Prêmio Puskas 2016 com o gol mais bonito do ano. Contra Lionel Messi e Florenzi, o humilde brasileiro ganhou por voto popular, realizado no site da Fifa.

Com um gol marcado em Março, pelo Campeonato Goiano, e jogando pelo Goianésia, Wendell ficou entre os três finalistas do prêmio após uma bela triangulação feita pelo ataque, e que foi finalizado com uma meia-bicicleta, de costas, para consagrar o jogador que estava com seu contrato se encerrando. O belíssimo gol garantiu a vitória do seu time contra o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada.

O vínculo com o Goianésia foi encerrado, e tendo que ajudar a família, Wendell teve que batalhar para conseguir uma estabilização financeira, e achar um novo clube. A nomeação para o prêmio deu ao jogador a oportunidade de atuar pelo Vila Nova, clube recém promovido à Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (11), no prêmio da Bola de Ouro Fifa, Wendell estava na Suíça, ao lado dos melhores jogadores de todo o mundo. Pouco conhecido por eles, mas estando na final, Lira tinha que fazer o improvável para vencer Lionel Messi e Florenzi.

Com 46,7% dos votos na Internet, Wendell Lira sagrou-se vencedor do Prêmio Puskas, e deixou Lionel Messi (33,3%) e Florenzi (7,1%) para trás.

Momento em que Wendell Lira se sagrou vencedor do prêmio (Foto: Fifa.com/Divulgação)

No palco, Wendell emocionou a todos. Categórico, o brasileiro falou: "Primeiramente, queria agradecer a Deus por este momento único na minha vida. Poder estar aqui, conhecendo os jogadores que eu admiro e só conhecia por videogame, conhece-los pessoalmente é único", disse.

Citando uma passagem bíblica, Wendell encerrou seu discurso: "Queria a agradecer a nação brasileira qeu votou em mim. A minha esposa, minha filha, que são tudo pra mim; minha filha Marcela que está em casa essa hora. Mas, eu queria deixar uma passagem bíblica. Creio eu que quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava que ele é muito forte e muito grande. Porém, Davi, quando olhou para Golias, disse: ele é muito grande, não tem como errar! É assim que eu me despeço hoje, muito obrigado!", disse o brasileiro aplaudido por todos.

Últimos vencedores do Prêmio Puskas:

2011: Neymar

2012: Miroslav Stoch

2013: Zlatan Ibrahimovic

2014: James Rodríguez

2015: Wendell Lira