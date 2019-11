Wendell ou Messi, a Fifa disse quem foi melhor

Na tarde desta segunda-feira (11), o mundo maravilhou-se com a premiação da Bola de Ouro da Fifa 2015. Viu-se Lionel Messi — o craque que ainda adolescente foi levado da Argentina para a Espanha — sendo condecorado pela quinta vez, desbancando Cristiano Ronaldo e Neymar, este o segundo brasileiro mais importante daquele recinto.



Antes, naquela mesma cerimônia, outro garoto encantou a torcida e levou o Brasil a uma importante vitória: Wendell Lira. Atuando pelo Goianésia, conquistou o Prêmio Púskas após acertar uma meia-bicicleta no duro gramado do Serra Dourada. Com isso, desbancou o próprio Messi, que terá de driblar o Athletic Bilbao inteiro mais uma vez se quiser faturar tal título em 2016.



Wendell Lira não jogará em um grande clube europeu, mas sempre será lembrado pelo seu feito. Graças a uma votação pública, seu destino esteve nas mãos da internet brasileira e sua consagração foi inevitável. Fazer previsões desta natureza é sempre temerário. Mas, neste caso, nem chegou a ser um ato de coragem apostar em seu favoristimo.

Hoje, Messi já desponta novamente como fortíssimo candidato a melhor jogador do mundo. Wendell, provavelmente, nunca desfrutará desta posição. Mas, anos se passarão e o goiano de 27 anos sempre poderá olhar para trás e dizer: eu venci Lionel Messi. E quem confirma não sou eu, nem o futuro, mas sim a própria Fifa.