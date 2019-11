Wendell Lira vence Prêmio Puskás 2015: herói apenas por um dia?

Segunda-feira, 11 de janeiro de 2016. Um dia que vai ficar na história para muitas pessoas em sentidos completamente opostos. O dia começou triste e pegou fãs da música de surpresa. O cantor, compositor, ator e produtor musical David Bowie morreu aos 69 anos, vítima de um câncer que o assolou por um ano e meio. O mundo do pop, do rock e da música em geral não acreditou na perda e passou a cultuar durante o dia as obras premiadas e conhecidas por muitos ao redor do mundo.

David Bowie, ícone da música, teve sua morte revelada nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (Foto: Express/Getty Images)

Mas, para um personagem em especial no grandioso universo do futebol, o dia poderia ser legal, um dos mais felizes de sua vida. Wendell Silva Lira, de 27 anos, parecia estar em um sonho prolongado. Jogador de futebol, teve seu gol marcado em uma partida do Campeonato Goiano ao defender as cores do Goianésia contra o Atlético-GO. O gol foi repercutido e ficou entre os 10 mais bonitos do ano pela Fifa. Em seguida, foi selecionado entre os três melhores. Como votação popular, tinha uma missão complicada: superar Lionel Messi na disputa.

Wendell Lira parecia não acreditar quando recebeu a informação de que era concorrente ao Prêmio Puskás 2015. “Estava saindo por volta das 11h45, peguei meu carro e, quando estava saindo, um cara me fechou. Na hora, achei que ele ia me assaltar. Só que o cara desceu com o celular na mão e pediu para tirar uma foto comigo. Na hora eu fiquei mais tranquilo e topei. Então ele me disse que eu estava entre os três finalistas. Eu falei: ‘Não, o resultado só sai mais tarde’. Só que eu confundi o horário e o cara confirmou logo em seguida. Foi um furacão, é um dos dias mais felizes da minha vida”, disse o jogador à época.

No final de 1977, Wendell Lira não era nascido, mas David Bowie já era um artista renomado. Nesse ano ele lançou um de seus maiores sucessos, a música Heroes (Heróis, em português). Um dos versos da música deixa bem claro que “nós podemos ser heróis, apenas por um dia”. Poucos poderiam acreditar que Wendell realmente pudesse levar a disputa, a concorrência era cruel. Mas a confiança era maior que qualquer pensamento negativo que pudesse vir à mente. E o brasileiro conquistou o prêmio com 46,7% dos votos dos internautas que participaram da eleição no site da Fifa.

Emocionado, Wendell Lira citou até um herói bíblico, o Rei Davi do antigo Israel. “É o melhor dia da minha vida. Queria primeiramente agradecer a Deus a esse momento único na minha vida… Queria deixar uma passagem da Bíblia. Quando Golias apareceu, todos falavam que ele era muito grande e forte. Davi olhou para ele e disse: ele é muito grande, não tem como errar. É assim que temos que lidar com os problemas da nossa vida e é assim que agradeço a todos”, disse.

Wendell Lira pronuncia poucas, mas reflexivas, palavras ao conquistar o Prêmio Puskás 2015 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Davi foi herói para uma nação pelo ato de bravura ao ter vencido o gigante Golias. Wendell Lira foi premiado e superou gigantes do futebol, como o cinco vezes melhor do mundo, Lionel Messi. Ambos, embora não vivos na época que Bowie compôs “Heroes”, levou bem a sério o que a música diz. Wendell Lira desbancou gigantes, saiu do anonimato para escrever seu nome na história. Embora nada afaste a grandeza e a disparidade entre o mundo do brasileiro e do argentino, o goiano foi herói apenas por um dia, o dia que deixou o futebol tupiniquim satisfeito.