Muricy esboça time titular do Flamengo pela primeira vez em Mangaratiba

Iniciando a semana de treinos em Mangaratiba, Muricy Ramalho fez seu primeiro trabalho tático no comando do Flamengo e começou a mostrar o desenho que pode ser o titular no ínicio da temporada 2016. São três as novidades Rodinei, Juan e W.Arão, por coincidência ou não todas no setor defensivo que sofreu 53 gols durante o Campeonato Brasileiro.

O trabalho tático durou cerca de uma hora e contou com algumas instruções curiosas.Muricy Ramalho instruiu seus atletas a não chutarem a gol pois a musculatura dos jogadores está pesada pelos trabalhos físicos e em dois períodos nos primeiros dias de preparação na Costa Verde fluminense. Outra instrução que chamou a atenção foram os goleiros atuarem adiantados e sem luvas na movimentação.

Os titulares alinharam com Paulo Victor, Rodinei,Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Alan Patrick; Everton, Emerson Sheik e Guerrero. Além das novidades no sistema defensivo a presença de Everton, ainda não confirmado para o decorrer do ano, chama a atenção. Antigos titulares que perderam a posição foram o lateral direito Pará e o meio campo Canteros, a outra vaga pertencia a Samir que foi vendido.

No time reserva formaram Alex Muralha,Pará, Antônio Carlos, César Martins e Chiquinho; Jonas, Jajá, Canteros e Thiago Santos; Gabriel e Douglas Baggio. Foram duas ausências no trabalho de campo, Federico Mancuello que voltou ao país natal para cuidar do visto de trabalho e detalhes da mudança e também Arthur Henrique, lateral esquerdo recém contratado.

Recuperando de lesões ou acertando a parte física um grupo liderado por Ederson conteve Marcelo Cirino, Nixon, o já citado Arthur Henrique e Rafael Dumas que por alguns minutos esteve ocupando a vaga de Cesár Martins na equipe reserva. Na próxima quinta-feira o Flamengo enfrentará o Tigres do Brasil no luxuoso hotel em Mangaratiba em jogo-treino as 10h.