Benecy Queiroz revela tentativa de suborno a árbitro pelo Cruzeiro no passado

Benecy Queiroz é um dirigente que não aparece muito nas lentes das câmeras, apesar de figurar o quadro de funcionários do Cruzeiro, desde 1970. Mas, no último domingo (10), o supervisor de futebol da Raposa surpreendeu a todos quando revelou ter tentado comprar um árbitro em Minas Gerais, quando a equipe era treinada pelo técnico Ênio Andrade, entre os anos 80 e 90.

No entanto, a tentativa do dirigente foi em vão, uma vez que o árbitro não seguiu o combinado, sem favorecer o Cruzeiro na partida, na qual Benecy não informou o adversário, e o ano que ocorreu. A entrevista concedida ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, serviu para o supervisor de futebol garantir que existe a famosa "mala preta" no mundo do futebol.

"Só vou citar um caso específico, não falo o nome, aqui em Minas Gerais. O treinador era Ênio Andrade. E nós, através de indicação de uma pessoa, achamos que compramos um juiz. E o juiz falou: "olha, fique tranquilo que o time do adversário não sai do meio de campo". Então, nos 45 primeiros minutos, ele deu muita falta só no meio de campo. Então, falei com ele: "é, o negocio, acho que vai dar certo". Só que, por azar nosso, o adversário chutou uma bola do meio de campo, o goleiro, eu posso falar o nome, Vitor, no ângulo e gol. E o juiz, então, o que foi que ele fez? Continuou dando falta só no meio. Só no meio. Só no meio. E uma hora, antigamente podia entrar dentro de campo, eu falei: "Velho, eu paguei você, vê se você dá o pênalti". Ele falou assim: "manda o seu time lá para frente que eu dou o pênalti". Aí falei com o capitão: "olha, manda todo mundo para frente, temos que empatar o jogo". Aí foi para frente, toda bola ele dava falta contra o Cruzeiro. Eu cheguei à conclusão de que eu empreguei um dinheiro errado".

O dirigente também falou sobre a "mala branca", quando geralmente times menores recebem dinheiro dos grandes, como "incentivo". Benecy Queiroz também confirmou a existência da prática, mas evitou falar a palavra "suborno.

"Existe a mala branca. Times menores aceitam. Não digo que é suborno. Se a gente partir do pressuposto que é suborno, efetivamente os clubes não pagariam bicho para ganhar", concluiu.

Confira o trecho da entrevista: