Após longa negociação, zagueiro Fred assina contrato de dois anos com Grêmio

Na tarde desta terça-feira (12), o Grêmio fortaleceu sua defesa consideravelmente. Após a reapresentação de Pedro Geromel, com contrato até 2019, foi a vez do zagueiro Fred encerrar a novela da negociação e assinar com o clube gaúcho. A duração contratual entre ambos é de dois anos.

Aos 29 anos, o defensor do Goiás vinha como uma negociação de interesse gremista e que não agradava ao esmeraldino goiano. O desejo do clube verde ainda envolvia o goleiro Tiago e o zagueiro Werley. Após a quase desistência do Tricolor em contar com Fred, o acerto, enfim, foi confirmado. A imagem que corre pela internet mostra o jogador, canhoto, assinando a documentação.

O zagueiro já estava presente para exames médicos durante os treinamentos da manhã. Com a palavra do diretor-executivo Rui Costa durante a reapresentação de Geromel, a expectativa era mesmo do anúncio de Fred ainda neste dia 12, conforme o desfecho.

Fred é conhecido do técnico Roger Machado, pois trabalharam juntos no Novo Hamburgo, durante o Gauchão de 2015. O estilo de jogo do atleta é de bastante força física e também bom aproveitamento no jogo aéreo, tanto defensiva quanto ofensivamente. O nome é de confiança do treinador gremista.

Com essas duas notícias confirmadas, as opções de zagueiros do Grêmio são a seguinte: Pedro Geromel, Kadu, Rafael Thyere, Bressan, Fred e Werley. Fica o aguardo quanto à questão do último nome, pois ele vem de empréstimo do Santos e pode ser ainda negociado com outro clube.