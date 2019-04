Jovem atacante Luis Henrique projeta 2016 do Botafogo: "Espero um ano vitorioso"

Nesta terça-feira (12), o atacante Luis Henrique concedeu entrevista coletiva em Domingos Martins. Feliz por voltar a sua terra, o jogador falou sobre a experiência de voltar ao seu berço. "Fico feliz por voltar para minha terra, é a segunda vez como profissional que volto aqui. Sou um adolescente normal de 17 anos que está vivendo um sonho e que ainda fica impressionado com toda essa muvuca de torcedor e imprensa. Pra mim é tudo muito novo e só tenho que agradecer por tudo que está acontecendo. Estou feliz." - afirmou o atacante.

Questionado sobre o novo ano do Botafogo, o jogador se mostrou otimista "Não tenha dúvida que espero um ano vitorioso. Estou trabalhando para isso, me cuidei nas férias e fiz de tudo para estar bem. Volto com a corda toda para iniciar o campeonato preparado. Não falo de escalação, isso quem decide é o Ricardo. Estou aqui para conquistar o meu espaço e outros jogadores também chegarão. O Botafogo só tem a ganhar com isso." - concluiu.

Questionado sobre os treinamentos, o jogador rendeu elogiou os treinos do técnico Ricardo Gomes e falou sobre a intensidade dos últimos treinamentos "Os treinos do Ricardo são intensos e realmente para colocar o jogador na linha de preparo físico e técnico. Está sendo muito forte. Faz parte, né... Mas não tem que ser assim não. Às vezes perdendo um pouco do tempo de bola e acertamos o companheiro. Faz parte do treino." - completou.

Finalizando sua entrevista ao ser perguntado sobre sua evolução, Luis Henrique falou sobre sua estreia no passo e se mostrou muito confiante com o futuro "A minha estreia foi muito marcante, trabalhei muito para chegar e estrear daquela forma. Não trabalho para ser jogador de nível médio, mas sim de nível top mesmo. Pretendo continuar trabalhando para isso e tenho certeza que um dia eu vou chegar lá." - finalizou.