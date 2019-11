Em pronunciamento, Benecy Queiroz afirma ter inventado caso de "mala preta" no Cruzeiro

A manhã fria de quarta-feira (13) foi marcada por explicações na Toca da Raposa II. Isso porque o supervisor de futebol do Cruzeiro, Benecy Queiroz, convocou a imprensa para uma entrevista coletiva, para falar sobre as declarações dadas ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, no último domingo (10), onde afirmou ter comprado um árbitro mineiro no passado.

No entanto, Benecy afirmou que a história não passou de uma brincadeira, uma vez que a entrevista estava sendo conduzida de maneira descontraída. O dirigente alegou ter inventado a história, que tinha personagens que nunca haviam treinado juntos no Cruzeiro (goleiro Vitor e o treinador Ênio Andrade), e logo em seguida, pediu desculpas à imprensa, além da torcida celeste e para o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares. O dirigente, que leu uma nota escrita, sem dar chances de perguntas por parte dos jornalistas, garantiu que irá desacelerar suas funções no clube, por recomendação médica.

Confira a nota lida por Benecy na íntegra:

"Na semana passada fui procurado pelo jornalista Orlando Augusto para falar sobre os meus 45 anos de serviços prestados ao clube. A entrevista durou uma hora e meia. Em determinado momento ele me perguntou se eu já tinha tentado comprar alguém e se acreditava em mala branca. Disse que, no futebol, existe as gratificações que times menores no futebol aceitam para complementar, mas que não considero suborno. Se não, clubes grandes não precisariam pagar bichos para os jogadores. Ainda dentro do espírito descontraído de contar causos, criei a história, com dois personagens que trabalharam em épocas distintas.Na verdade, isso nunca existiu, foi criado pela minha imaginação do momento. Disse que o adversário tinha chutado bola do meio de campo para o nosso gol, que entrei em campo para cobrar do juiz e, por último, que perdemos a partida. Estou no clube há mais de 45 anos e sei da seriedade da instituição. Em todo esse período, eu jamais presenciei ou ouvi que o Cruzeiro tenha feito ou cogitado fazer parte de qualquer esquema. Reconheço que a minha declaração foi infeliz. Mas nunca esperei que a minha declaração fosse ter tal repercussão. Estou aqui mais uma vez para reafirmar que tudo passou de uma entrevista descontraída. Queria neste momento pedir desculpas para vocês da imprensa, à torcida e também ao presidente do Cruzeiro e aos conselheiros pelo transtorno que cometi com esta declaração. Aconselhado pelo meu médico, preciso desacelerar um pouco para poder resolver questão de saúde. Estou com a pressão alta, acima do normal, e vivi um dos momentos mais difícil da minha carreira nestes últimos dias".

Apesar de garantir que a história foi inventada, Benecy agora está na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O dirigente poderá responder pelos artigos 237 e 241 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e artigos 42 e 62 do Código Disciplinar da Fifa. Já o promotor mineiro, Fernando Ferreira Abreu, irá averiguar o caso, podendo até abrir um inquérito civil contra o supervisor de futebol, que corre o risco de ser banido de exercer sua função no esporte.



Reveja a entrevista polêmica de Benecy Queiroz: