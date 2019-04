Náutico vence primeiro jogo-treino da temporada diante da Agap-PE

Na tarde desta quarta-Feira (13), o Náutico fez o primeiro jogo-treino da temporada contra jogadores profissionais que estão sem contratos com clubes, o Agap-PE. A partida ocorreu no Centro de Treinamentos do Náutico, na Guabiraba, e a equipe alvirrubra venceu a partida por 2 a 0, com gols dos novos contratados, Roni e Thiago Santana.

No primeiro tempo, o técnico Gilmar Dal Pozzo escalou o time com a base que terminou o campeonato da Série B do ano passado e a equipe que vem treinando desde o primeiro coletivo. Escalado em um 4-2-3-1, o Náutico foi a campo com: Rodolpho, Rafael Pereira, Fabiano Eller, Ronaldo Alves e Gastón Filgueira; Elicarlos, Eduardinho e Caíque; João Paulo, Daniel Moraes e Bergson.

Na etapa inicial, o alvirrubro com um leve domínio conseguiu boas movimentações sobre o adversário e criou boas chances, como na cobrança de falta de João Paulo que parou na trave e em uma outra cobrança, dessa vez cobrada por Bergson, mas o goleiro fez uma boa defesa.

No segundo tempo, como já era esperado, o treinador Gilmar Dal Pozzo fez uma mudança completa na equipe para testar, dar ritmo aos jogadores e entrosar o elenco. A equipe voltou a campo com: Bruno; Guilherme, Rafael, Niel e Gil; Guilherme Dentão, Fernando Pires e Cal; Rafael Silva, Thiago Santana e Roni.

Só na segunda etapa que os gols saíram. Aos 30 minutos, após uma boa jogada no ataque, Roni recebeu a bola pela direita e finalizou com precisão para abrir o placar. O segundo gol saiu numa cobrança de pênalti convertida pelo atacante Thiago Santana.

A ausência na partida ficou por conta do goleiro Júlio Cesar, o arqueiro não poderá atuar na partida de estreia do Pernambucano contra o Santa Cruz devido a uma suspensão, por isso no seu lugar jogou Rodolpho.

O treinador alvirrubro avaliou de forma positiva o primeiro teste do elenco alvirrubro. “O envolvimento desse grupo é maravilhoso, está treinando bem, se dedicaram, se envolveram no jogo. É lógico que existem alguns ajustes técnicos, principalmente na criação por conta do movimento desses atletas em cima da questão tática e mais objetividade na hora da finalização, mas eu vejo como proveitoso esse amistoso”, declarou o treinador do timbu.