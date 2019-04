Vitória vence fora de casa e assume liderança no Pernambucano

Após uma primeira rodada sem vencedores, a segunda rodada do Campeonato Pernambucano, realizada na noite desta quarta-feira (13), foi marcada por uma vitória maiúscula e surpreendente do Vitória em cima do Pesqueira pelo placar de 2 a 0 em pleno estádio Joaquim Brito, na cidade de Pesqueira. Visivelmente superior ao adversário na etapa inicial, a equipe do Vitória abriu o placar aos 19 minutos com Messinho, e continuou pressionando até o fim do primeiro tempo.

Depois do intervalo o Pesqueira foi obrigado a sair para o jogo, mas as jogadas de ataque paravam nas mãos do goleiro do Tricolor das Tabocas, Valter Góis. Nem mesmo a expulsão de Everton, deixando o Vitória com um jogador a menos, fez com que a Águia do Agreste conseguisse o gol do empate. Aos 36 minutos Cláudio, de cabeça, marcou o gol que sacramentou a vitória do Tricolor acabando com o poder de reação da equipe mandante.

No outro jogo do grupo, Serra Talhada e América fizeram um duelo equilibrado no estádio Pereirão, em Serra Talhada, que terminou empatado em 1 a 1. Azul marcou para o time da casa aos 28 minutos do primeiro tempo, mas cedeu o empate para a equipe recifense aos 12 minutos do segundo tempo, que marcou com Cezinha. Apesar da pressão do Serra após tomar o gol, a partida terminou empatada.

Após os resultados da segunda rodada, o Vitória é líder isolado com 4 pontos, seguido pelo América com 2 pontos e 3 gols marcados, pelo Serra Talhada com 2 pontos e 2 gols marcados, e por último pelo Pesqueira com 1 ponto. A terceira rodada será realizada no próximo domingo (17) com os confrontos entre Pesqueira e Serra Talhada, no Joaquim Brito, e Vitória e América, no Carneirão. Ambas as partidas serão realizadas às 16 horas, no horário do Recife.