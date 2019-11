Resultado de RB Brasil x Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016

TEMPO REAL: Acompanhe a partida entre RB Brasil x Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 será a 47ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrerá de 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Serão 112 times, divididos em 28 grupos. Com isso, agora avançam os dois primeiros de cada grupo, de forma que será disputada uma rodada a mais de mata-matas A competição terá um único time estrangeiro, o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China.

Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985.

Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.

Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro.

Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19.

Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada. Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.

Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre RB Brasil x Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016! Fique conosco!