Em nota oficial, Cruzeiro informa licença do supervisor Benecy Queiroz por tempo indeterminado

Após a polêmica declaração dada ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, o supervisor de futebol do Cruzeiro, Benecy Queiroz viu sua vida virar do avesso. Nem mesmo o pronunciamento que fez na quarta-feira (13), onde disse ter inventado a história da suposta mala preta oferecida a um árbitro mineiro, acalmou os ânimos. Em nota oficial divulgada na tarde desta sexta-feira (15) no site do clube, a Raposa informou que o dirigente se licenciará do cargo para realizar exames médicos.

O dirigente não tem data para voltar a trabalhar. O cargo será exercido interinamente por Édson Travassos. Como supervisor de futebol, Benecy era responsável por cuidar da logística da equipe, como viagens, por exemplo, e demais trâmites burocráticos. Já Travassos, era até então, ouvidor, e responsável pela segurança do time.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através de seu procurador Paulo Schmitt, solicitou junto à Rede Minas, as imagens da entrevista e uma denúncia deve ser oferecida na semana que vem contra Benecy. O dirigente poderá responder pelos artigos 237 e 241 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e artigos 42 e 62 do Código Disciplinar da Fifa. Já o promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Fernando Ferreira Abreu, irá averiguar o caso, podendo até abrir um inquérito civil contra o supervisor de futebol, que corre o risco de ser banido de exercer sua função no esporte.

Confira na íntegra a nota emitida pelo Cruzeiro:

"O Cruzeiro Esporte Clube comunica que o Supervisor Benecy Queiroz, em função de tratamento de saúde e realização de exames médicos, está se licenciado do cargo por um período indeterminado. Nesse período, a função de supervisor de futebol será exercida interinamente pelo funcionário Edson Travassos."

