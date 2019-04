Sport vence Mirassol de virada e avança às quartas de final da Copa São Paulo

PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR REALIZADA NO ESTÁDIO ANÍSIO HADDAD EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O Sport garantiu sua vaga nas quarta de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enfrentando o Mirassol, os pernambucanos sofreram um susto logo na primeira etapa e ficaram atrás do placar, mas souberam se recuperar rapidamente no segundo tempo e garantiram a vitória por 2 a 1. João e Fábio marcaram para o Leão, enquanto Murilo fez em favor dos paulistas.

Agora, o Sport espera o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Ceará, que se enfrentam ainda neste sábado (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Liberatti em Osasco.

A primeira etapa da partida começou muito equilibrada, o gramado por conta da chuva estava muito pesado. Porém, após boas jogadas de ambas equipes o Mirassol consegue ótima jogada de todo grupo, depois de uma belíssima troca de passes, Murillo tirou o goleiro Maílson da jogada e abriu o placar em Rio Preto.

Os Pernambucos melhoram na partida, enquanto a equipe do Mirassol passou a apostar na velocidade dos contra-ataques. Aos 34, o Sport carimbou a trave do goleiro adversário, Wallace faz grande jogada, a bola sobrou pra Fábio, que arriscou de fora da área e por um capricho não empatou a partida.

A pressão do Sport aumentou, no final da partida ainda sobrou tempo para Bala cruzar na área, a bola passa por todos e no bate e rebate Mica afasta o perigo. Assim, o Sport terminou a primeira etapa pressionando os paulistas.

O Sport iniciou o segundo tempo com pressão, a alteração do Mirassol acabou não sendo uma boa alternativa, pois o técnico Vinícius Munhoz colocou um volante no lugar de um ponta, recuando ainda mais o time.

Com as alterações defensivas, a equipe do Mirassol chamou ainda mais o Sport pra cima, e em cobrança de falta, João, com perfeição, chutou muito forte para acertar o ângulo esquerdo e deixar tudo igual no placar, marcando assim um belo gol.

O Sport melhorou na partida e, seis minutos após o empate, Mica errou feio na saída do Mirassol, Horácio aproveitou bem e mandou para Fábio, com tranquilidade, virar em favor do Leão da Ilha do Retiro. O Mirassol não mudou seu estilo de jogo, manteve sua troca de passes, mas não conseguiu empatar o placar, o Sport no contra-ataque não ampliou e o resultado final foi 2 a 1.