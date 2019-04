Gilvan condena "brincadeira" de Benecy sobre mala preta e deixa futuro do dirigente em aberto

Após uma semana da entrevista polêmica do supervisor de futebol do Cruzeiro, Benecy Queiroz, o presidente celeste, Gilvan de Pinho Tavares, falou com a imprensa sobre o episódio, neste domingo (17), na Toca da Raposa II. O mandatário confirmou o afastamento do dirigente por tempo indeterminado, em função de problemas de saúde, e garantiu que a decisão partiu não só dele, mas também, do conselho fiscal do clube.

"Benecy foi afastado em prazo indefinido. Ele está com problema de saúde. Foi uma decisão que foi tomada não somente pelo presidente do Cruzeiro. Nada é de maneira isolada, a decisão não depende só do presidente. Nos reunimos com o conselho diretor, e a melhor solução foi essa", declarou Gilvan.

Antes de afastar Benecy, o presidente celeste, juntamente com outros dirigentes, fizeram uma apuração das partidas ocorridas na época citada pelo supervisor de futebol na entrevista, porém, não encontraram nenhum tipo de irregularidade. Com isso, Gilvan confirmou a versão dada por Benecy na última quarta-feira (13), quando o dirigente alegou que a história não passava de uma "brincadeira". No entanto, o mandatário celeste reprovou a invenção da polêmica história da mala preta.

"Foi uma solução até demorada porque preferimos fazer apuração da vida toda e inclusive dos jogos. A realidade é aquela que ele contou pra imprensa: inventou um caso e misturou épocas. Temos certeza que ele criou um caso sem pé nem cabeça. Eu só tomei conhecimento que existe isso com o ex-árbitro Edílson, e ele foi eliminado do futebol. Nunca soube de outro fato assim. A questão de saúde é primordial, ele está precisando. Não temos queixa dele, o fato foi lamentável. Pode ser que alguma coisa tenha afetado. Nem de brincadeira pode fazer isso com o Cruzeiro", disse Gilvan.

O presidente da Raposa deixou o futuro de Benecy no Cruzeiro, indefinido. Gilvan confirmou que o dirigente foi até sua casa para pedir desculpas, mas não garantiu o retorno do supervisor ao cargo: "Estamos aguardando. Não vamos tomar decisão precipitada, vamos aguardar. Ele pediu desculpas, está arrasado. O filho dele acha que o pai pode sofrer algo pior se for afastado da vida do Cruzeiro. A decisão é tomada em conjunto com o conselho", concluiu.

Tudo começou quando Benecy Queiroz, em entrevista ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, afirmou que havia comprado um árbitro mineiro entre os anos 80 e 90. Apesar de posteriormente, ter alegado que tudo não passava de brincadeira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através de seu procurador Paulo Schmitt, solicitou junto à emissora, as imagens da entrevista, e uma denúncia deve ser oferecida nesta semana contra Benecy.

O dirigente poderá responder pelos artigos 237 e 241 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e artigos 42 e 62 do Código Disciplinar da Fifa. Já o promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Fernando Ferreira Abreu, está averiguando o caso, e pode até abrir um inquérito civil contra o supervisor de futebol, que corre o risco de ser banido de exercer sua função no esporte.

Reveja a entrevista polêmica de Benecy Queiroz: