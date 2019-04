Deivid minimiza derrota do Cruzeiro em jogo-treino e aprova postura da equipe: "Satisfeito"

O primeiro teste do Cruzeiro para a temporada 2016 não começou da maneira que a equipe desejava, pelo menos no placar. A derrota para o Villa Nova-MG, por 2 a 1, em jogo-treino disputado neste domingo (17), na Toca da Raposa II, foi vista com bons olhos pelo técnico Deivid, que precisará fazer alguns ajustes no time antes da estreia oficial no próximo dia 27, contra o Criciúma, pela Primeira Liga.

"O jogo-treino foi muito bom, claro que ainda foi o primeiro, mas valeu. Tivemos muitos erros e muitos acertos. A chuva atrapalhou um pouco, mas no geral foi benéfico. Já vimos que precisamos ajustar algumas coisas, como a bola parada. Acho que vamos conseguir estrear bem em 2016”, declarou.

Deivid ficou satisfeito com a saída de bola da equipe, que não se desesperou: "Gostei da saída de bola da equipe, do controle do jogo, em nenhum momento a equipe ficou desesperada. Mas precisa acertar ainda alguns aspectos. Fiquei satisfeito, pois o time correspondeu e fez aquilo que eu pedi”, completou.

O resultado da partida pouco preocupou Deivid, que utilizou a partida para avaliar o desempenho de alguns atletas em determinadas posições, como por exemplo, a saída de Willians e Mayke da equipe titular, para a entrada de Marcos Vinícius e Fabiano, assim, alterando a equipe que fechou a temporada passada.

"O resultado não me preocupou, fiquei mais atento ao desempenho dos jogadores. O Marcos Vinícius, por exemplo, não sabia como ele se sairia na direita, como o Henrique e o Ariel se comportariam com apenas dois volantes. Ainda pude analisar o Fabiano na direita”, observou.

Após o jogo-treino, atletas e comissão técnica foram liberados para passar o dia em casa, retornando à Toca da Raposa II apenas nesta segunda-feira (18). Com isso, chegou ao fim o regime de concentração que durou nove dias, que segundo Deivid, foram muito bem aproveitados.

“Esse tempo foi muito proveitoso, porque consegui colocar na cabeça dos jogadores a minha filosofia de trabalho e eles já começaram a colocá-la em prática. Claro que não deu para ver tudo em campo hoje, até por conta da chuva, mas aos poucos vamos conseguir demonstrar o nosso melhor futebol dentro de campo”, concluiu.

Nesta quarta-feira (20), o Cruzeiro desembarca em Cariacica/ES, onde enfrenta o Rio Branco-ES, às 20h (Brasília), em amistoso. No dia 31, a Raposa inicia sua caminhada no Campeonato Mineiro, enfrentando a URT, no Mineirão