Flamengo divulga camisa em canal do YouTube e gera críticas entre torcedores

Lançada no sábado à noite quando muitos não dariam bola para o novo uniforme do Flamengo, a terceira camisa da Adidas foi lançada em ação de marketing conjunta entre clube, fornecedora e um canal no Youtube gerando polêmica com a torcida por termos utilizados ao se referir ao Flamengo.

A nova camisa alternativa será predominantemente preta com detalhes vermelhos nas mangas e segundo a fornecedora tem como objetivo homenagear o urubu, mascote da equipe. Outra homenagem se dá no short que completa o conjunto sendo o Pão de Açucar, o homenageado.

Confira aqui o vídeo de divulgação do novo uniforme

Divulgado pelo canal Desimpedidos no Youtube, a ação gerou comentários negativos principalmente por se referirem ao clube de maneira popular, chamando-o de "Framengo". Presente em outro lançamento de camisa anterior o cantor Nego do Borel, amigo de jogadores e torcedor rubro-negro, também foi criticado por supostamente ser parceiro de balada dos recém-saídos Paulinho e Samir.

Alguns jogadores foram divulgados com a nova camisa no Twitter do Flamengo na manhã deste domingo. Foram eles o goleiro Paulo Victor, Emerson Sheik e o argentino Federico Mancuello. Flamengo que faz hoje seu último treino em Mangaratiba e retorna ao Rio de Janeiro na noite de hoje.

Na quinta-feira o Flamengo visita o Ceará para a disputa da Taça Asa Branca no Castelão e continua no Nordeste até domingo onde duela contra o Santa Cruz no Arruda. O primeiro jogo oficial é pela Primeira Liga no dia 24 contra o rival Atlético-MG no estádio Independência.