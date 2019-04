Feliz por voltar a atuar no Flu, Ronaldinho afirma: "Sempre um prazer vestir essa camisa"

Após quatro meses, Ronaldinho Gaúcho voltou a vestir a camisa do Fluminense. O meia-atacante jogou por meia hora no empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, neste domingo (17), pela Florida Cup. O jogador, que quase marcou e iniciou a jogada que resultou no gol de Magno Alves, saiu satisfeito do campo.

"Foi quase (o gol). Ficou um pouquinho na frente. Mas o importante é que eu estou muito feliz com esse convite que me fizeram de ser padrinho do Fluminense nessa Florida Cup. Isso é motivo de alegria. É bom jogar, se divertir, brincar. Então, estou muito feliz", afirmou.

Atração antes, durante e depois da partida, Ronaldinho levantou os torcedores no Estádio de Orlando quando entrou em campo.

"É muito legal rever os amigos, um clube onde fiz muitos amigos, todos me trataram com carinho. Sempre um prazer vestir essa camisa. Tão longe de casa e ser tratado com tanto carinho pelos torcedores. O futebol me deu essa alegria, esse carinho, é emocionante", disse.

O meia entrará em campo novamente, na próxima quarta-feira (20), quando o Fluminense enfrenta o Internacional, em Fort Lauderdale. O técnico Eduardo Baptista adiantou que Ronaldinho irá jogar novamente como centroavante. O jogador afirmou que a equipe que está fazendo a diferença.

"Eles estão em pré-temporada, estou ajudando como padrinho e como embaixador do Fluminense. Estou para tentar ajudar de alguma forma, mas eles que estão fazendo a diferença, com trabalho em andamento", concluiu.