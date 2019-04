Marcelo Oliveira concede primeira entrevista do ano e ressalta importância de bons nomes no elenco

Na tarde desta segunda-feira (18), o técnico Marcelo Oliveira concedeu sua primeira entrevista coletiva do ano na Academia de Futebol, para onde o elenco voltou após a estadia em Itu visando a preparação para o restante da temporada.

O treinador do Palmeiras aproveitou a oportunidade para comentar sobre a chegada dos reforços e rebater algumas críticas que vêm sendo feitas sobre o grande número de contratações e atletas no elenco palmeirense, ressaltando que sempre há perdas ao longo do ano e há necessidade de reposição.

"Está um número bom, de bons jogadores. Jogadores de qualidade semelhante. Isso é importante na formação de um elenco. Em determinadas posições, você perde mais jogador durante a temporada. Principalmente os jogadores que fazem combate direto, zagueiros, volantes, levam cartões e são suspensos", avaliou.

Com o elenco recheado de boas opções, a disputa por vagas na equipe titular será mais acirrada, principalmente no setor de meio campo. O comandante explicou que para ser campeão é necessário mais do que os 11 atletas iniciais, esperando por concorrências saudáveis e leais.

"Esse é um exercício diário, de conscientizar o atleta da importância de todos, de que não se ganha título sem ter esse tipo de situação. Me incomodaria mais ter um elenco curto, sem reservas suficientes, e se visse algum jogador acomodado. O que espero é todos estejam disputando a posição de forma saudável e legítima. O atleta mesmo vai se escalando"

Marcelo também relatou sobre a importância da participação na Copa Antel, que será disputada no Uruguai a partir do dia 20 de janeiro, juntamente com Libertad, do Paraguai, além de Nacional e Peñarol, clubes anfitriões. Para ele, a experiência diante de um outro estilo de futebol será muito relevante.

"Importante em função do confronto com outra escola. Vamos entrar em uma competição com equipes sul-americanas, isso vai dar experiência. Talvez o tempo de preparação tenha sido curto, mas queremos botar o time para jogar, fazer observações. Agora, toda vez que se coloca a camisa do Palmeiras, se coloca para vencer", esclareceu.

Principal competição a ser disputada no primeiro semestre pelo Verdão, os questionamentos sobre a Copa Libertadores também se fizerem presentes na coletiva de imprensa, especialmente pela ansiedade dos jogadores em relação ao torneio.

"Não vejo como problema, vejo até como saudável. Nesse momento de preparação, talvez se tenha essa ideia básica de que a Libertadores é o ponto principal. Mas na medida que formos jogando vamos encarar todas as competições da mesma forma. Acho que isso é positivo", relatou.

Também nesta segunda-feira (18), o clube anunciou oficialmente o volante Jean, que estava no Fluminense. O atleta assinou contrato por quatro temporadas e ficará até o final de 2019. Ele usará a camisa 17, herdada de Pablo Mouche, que deve estar de saída do Verdão, muito provavelmente para o México.