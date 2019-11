Resultado Corinthians x Ituano pelas quartas de finais da Copa SP de Futebol Jr (6-1)

Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo minuto a minuto. Um grande abraço e até a próxima.

Corinthians vai encarar o Cruzeiro, sexta-feira, na batalha por uma vaga na grande decisão do dia 25. O outro confronto vem de América MG x Bahia e São Paulo x Flamengo.

Tocantins: "A gente tá com a cabeça tranquila. Falavam que o Corinthians não era nada disso, mas vamos melhorando a cada jogo. Vamos respeitar o Cruzeiro e fazer o nosso melhor. Não somos favoritos contra o Cruzeiro e vamos jogar com humildade, que sempre pede o treinador."

Sem tempo pra mais nada, o Timãozinho goleia e está na semifinal.

90' Fim de papo!

89' FILIIIIPE! Escanteio batido, Sidney testou firme e o goleiro do Timão faz grande defesa!

88' Bate-rebate na área corinthiana e o goleiro Filipe tira dos pés do zagueiro Fellipe. Escanteio.

87' Vamos para a reta final de partida.

86' MUDA O CORINTHIANS: Matheus Pereira dá a vaga para Rodrigo.

85' UM SHOW! Levantamento de Claudinho no segundo poste e Jabá testou livre, ampliando ainda mais.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LÉO JABÁ, DO TIMÃOZINHO!

83' SALVA, SIDNEY! Claudinho roubou e ligou contra ataque com Jabá. O lateral salvou o gol dos pés de Tocantis. Escanteio.

82' MUDA O TIMÃO: Maycon sai para entrada de Renan Areias.

81' MUDA O ITUANO: Fágner na vaga de Gabriel Braga.

80' QUE PEDRADA! Forte, alta, pegando no travessão e entrando. Mais um.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TOCANTINS, DO TIMÃOZINHO!

78' BEM MARCADO. Guilherme Romão avança pela esquerda, entra na área e toma o tranco. Tocantins na bola.

77' PÊNAAAAAAAALTI!

76' MUDA O TIMÃOZINHO: Claudinho entra e sai Gabriel Vasconcellos.

75' Bate-rebate na entrada da área do Corinthians e a bola sobra fácil para Filipe.

74' Lançamento longo pra Léo Souza, mas em impedimento. Jogo parado.

73' Fiel canta forte em Limeira.

72' A vaga se aproxima cada vez mais. Timãozinho em busca da décima.

71' Destaques para Matheus Pereira e Léo Jabá, concentrando os ataques corinthianos.

70' Partida continua muito agradável. Times abertos e ofensivos.

69' Ituano é todo ataque e Corinthians encaixa bons contra ataques, mas sem eficiência.

68' JÚÚÚÚÚÚÚÚNIOR! Matheus Pereira dá meio gol pra Jabá, que fintou o zagueiro e ficou livre pra marcar. O atacante tirou do goleiro, que deu um tapa, mandou na trave e salvou o quinto gol.

67' Braga manda de longe e isola. Tiro de meta.

66' Tocantins sente no gramado e é atendido.

65' Batida curta, fácil para a defesa corinthiana.

64' Braga avança pela direita e descola escanteio.

63' Gabriel Vasconcellos tenta na jogada individual, mas foi fominha demais e perdeu a chance de bom ataque.

62' Segundo a polícia, cerca de 16 mil pessoas em Limeira.

61' Equipe de Itu tenta ataque pela direita, mas Lucas se perde com a bola.

60' MUDA O ITUANO: Sai Ximenes sai e entra Lucas.

59' PRA FOOOOOOOORA! Gabriel Vasconcellos recebe, para, pensa e dá um tapa colocado, muito próximo do gol.

58' JOGO DOIDO! É ataque x ataque e os dois times errando gols, perdendo ataques e deixando espaços.

57' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Maycon tem muito espaço, inverte pra área, passa por todo mundo e Matheus Pereira deu um tapa de direita, tentando encobrir e mandou no travessão.

56' FIIIIIIIIIIIILIPE! Bola longa pro ataque, Léo Souza ganha da defesa, a bola fica espirrada, Wesley chuta e a bola explode no peito no goleiro corinthiano.

55' Corinthians tira um pouco o pé e administra o resultado.

54' PEEEEEEEEEEERDEU! Falha bizonha de Delamore, Breno rouba, fica de frente para o gol, tira do goleiro, mas tira também do gol. Impressionante.

53' Bola alçada, a zaga do Ituano fura e quase Jabá aproveita.

52' Torcida corinthiana faz festa. Time vai garantindo vaga.

51' Ituano adianta o time, coloca mais homens de frente para o tudo ou nada.

50' MUDA O ITUANO: Entra Breno na vaga de Patrick.

49' MEU DEUS.... Wesley arriscou de fora e a bola foi quase em Itu.

48' RESPOSTA! Ataque corinthiano pela direita com Matheus Pereira, que mandou de três dedos e quase deixou Tocantins livre pra marcar.

47' QUASE! Levantamento de Gabriel Braga pra Léo Souza, mas a bola foi longa demais. Tiro de meta.

46' Cruzamento da direita, Delamore afasta pra trás e Filipe pega firme.

45' Recomeça o jogo em Limeira.

Vamos para o segundo tempo. Corinthians dará a saída.

Equipes retornam para a etapa final.

Timão começou de forma intensa, mas começou a errar muitos passes e se viu acuado numa parte da primeira etapa.

Ituano atua de forma corajosa, com marcação adianta e com uma tática interessante, mas lhe falta qualidade técnica.

Timão abre 4 a 1, encaminha a vaga com goleada e ainda no primeiro tempo.

46' Fim de papo!

45' PRA DEFINIR A VAGA! Chutão da defesa, zagueiro falha, Gabriel Vasconcellos recupera, abre pra Léo Jabá, que arranca, finta o zagueiro e toca na saída do goleiro.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LÉO JABÁ, DO TIMÃO!

43' Teremos mais um minuto de jogo.

42' Marcação corinthiana é forte e compacta. Ituano sente o terceiro gol.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' AMARELO, MATHEUS PEREIRA. Carrinho forte no rival.

39' Ituano muito adiantado e as bolas profundas machucam o time do interior.

38' AMARELO, CAPRIOLI. Falta no goleiro Filipe.

37' AMARELO, DAWHAN. Por cera.

36' PRA ALIVIAR! Arrancada em contra ataque de Léo Jabá, da direita pro meio, passe em profundidade pra Matheus Pereira, que só deu um tapa de primeira e tirou do goleiro, pra ampliar.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MATHEUS PEREIRA, DO CORINTHIANS!

34' Léo Príncipe cruza rasteiro, mas fechado demais, nas mãos do goleiro.

33' Corinthians recua e não tem saída de jogo.

32' Ituano põe pressão neste momento.

31' Ximenes tenta de muito longe e a bola esbarra na defesa.

30' Jogo fica com muita marcação e muitos erros no meio campo.

29' Time de Itu adianta a marcação e força o erro do Corinthians. Melhor o Ituano.

28' Maycon domina as ações de meio campo, enquanto Léo Souza é quem mais participa no ataque do Ituano.

27' Torcida segue chegando em Limeira.

26' Jogo é reiniciado. Jogador se recupera.

25' Gabriel Braga sente no gramado e o jogo é parado.

24' Léo Souza arrisca de fora nas mãos de Felipe.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL, MAS NÃO VALEU! Léo Jabá recebe na área, dribla o zagueiro, tenta evitar a saída de bola, mas não consegue. Seu cruzamento achou Tocantins que marcou, mas a arbitragem marcou tiro de meta.

22' Ituano faz boa marcação no meio, mas tem buracos na defesa, assim como o Corinthians.

21' Jogo fica mais truncado no meio. Gramado é pesado e tira a velocidade.

20' QUASE! Jabá avança bem pela direita, cruza rasteiro e por muito pouco Tocantins não marca mais um.

19' Dividida entre Gabriel e o goleiro Felipe, mas não foi nada. Somente tiro de meta.

18' Partida é muito boa, aberta e corrida. Promete.

17' JÚÚÚÚNIOR! Falta batida por Gabriel Vasconcellos e o goleiro faz grande defesa!

16' QUE JOGO! Cruzamento da direita, a bola foi passando, Wesley dominou, rolou pra Léo Souza sair livre e chutar na saída do goleiro. Ele pertence ao Corinthians.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LÉO SOUZA, DO ITUANO!

14' O ARTILHEIRO! Batida rasteira no canto direito, deslocando o goleiro para o canto esquerdo. Mais um gol do volante.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MAYCON, DO TIMÃOZINHO!

12' Maycon na bola...

11' AMARELO, FELIPE. Linda bola de Gabriel Vasconcellos para Léo Jabá, que finta o zagueiro e dá pra Tocantis, que é puxado. Penalidade clara.

10' PÊNAAAAAALTI!

9' Corinthians segue apertando e não diminui o ritmo.

8' QUE CABEÇADA! Lindo lance individual de Léo Príncipe pela direita. O lateral cruzou fechado, na pequena área e Tocantins testou firme, com enorme potência, abrindo o placar.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TOCANTINS, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃO!

6' Muita gente ainda chegando no estádio. O ingresso é livre e o torcedor chega para acompanhar o jogo.

5' Léo Souza tenta o chute de fora, mas é travado pela defesa corinthiana.

4' Wesley manda de primeira, de fora da área, mas isola o chute. Posse alvinegra.

3' Fiel corinthiana faz muito barulho em Limeira.

2' Ituano começa errando passes e nervoso na saída de jogo.

1' IMPEDIDO! Lindo lançamento de Matheus Pereira para Gabriel Vasconcellos, mas o atacante corinthiano estava à frente.

0' Autoriza o árbitro. Tá valendo uma vaga nas semifinais.

Ituano com camisa vermelha, calção branco e meias pretas.

Corinthians com seu uniforme antigo, com camisa branca e listras finas em preto, calção preto e meias brancas com listras pretas.

A festa que a Fiel faz é digna de uma equipe profissional.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em Limeira.

Com a criançada infantil, o Timãozinho sobe ao gramado com muita festa de sua torcida.

Maioria nas arquibancas são do Corinthians, sempre presente e fiel.

Ituano sobe no gramado e saúda seus torcedores.

Timãozinho tem apenas três gols contra em toda sua campanha. É a melhor equipe da competição e a maior vencedora, com nove títulos.

Ituano com Júnior; Sidney, Fellipe, Andrey, Luis Henrique; Caprioli, Ximenes, Patrick, Gabriel Braga; Léo Souza, Wesley. Técnico: Rogério Pinheiro.

Timãozinho com Filipe; L. Príncipe, Léo Santos, Vinícius, Guilherme; Dawhan, Maycon, M. Pereira; Gabriel Vasconcellos, Léo Jabá, Tocantins. Técnico: Osmar Loss

Equipes definidas e escaladas. Vamos aos times.

Quem passar, enfrentará o Cruzeiro, que mais cedo, bateu o Sport por 2 a 1.

As duas equipes fazem o aquecimento. Em instantes, a bola rola valendo vaga na semifinal.

Sem chuva, a partida terá um gramado menos pior do que o esperado.

O vencedor de Corinthians x Ituano enfrenterá o vencedor de Sport x Cruzeiro, que joga na tarde desta terça-feira.

O estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, será o palco da partida. O estado da grama é a maior preocupação, já que a sequencia de jogos e a enorme chuva que caiu no fim de semana, transformou em lamaçal.

Com a melhor campanha e o melhor ataque, o time corinthiano sofreu apenas três gols no torneio. A equipe ainda é muito jovem e tem muito futuro pela frente.

Fique de olho Corinthians x Ituano: Matheus Pereira, meia: já com passagens no time principal, o menino de apenas 17 anos é tratado como a nova joia. Mesmo com um estilo de jogo mais cadenciado e sem tanto esforço físico, compensa na qualidade do passe, visão e tapa na bola. Tem tudo pra ser o futuro brasileiro.

Fique de olho Corinthians x Ituano: Patrick, lateral: o jovem jogador é destaque pela velocidade, habilidade e força ofensiva que apresenta, mesmo sendo lateral esquerdo. Foi destaque e marcou gol na vitória contra o Avaí.

Outros que chamam a atenção na equipe do técnico Osmar Loss são Warian, Maycon e Gabriel Vasconcellos. O último, artilheiro da equipe, pode ir ao Tigres, equipe carioca que tem parceria com o clube alvinegro.

O Timãozinho tem alguns bons destaques. Delamore, na zaga, Matheus Pereira, no meio, e Léo Jabá, no ataque, são os principais em cada função.

É mais uma oportunidade para o time do ex-jogador e atual presidente do clube Juninho se firmar como equipe reveladora.

Já o Ituano contou a força de sua casa para avançar de fase. Durante o caminho, equipes como Avaí, ficaram pelo caminho e o bom futebol apresentado é de chamar a atenção.

Na fase anterior, o Timão fez um clássico contra o Internacional e não tomou conhecimento, aplicando, de virada, 5 a 2. Leia sobre a partida: Gabriel Vasconcelos marca três gols e Corinthians elimina Internacional da Copa São Paulo

O maior vencedor é o Corinthians e é ele quem você acompanhará logo mais. Uma das melhores bases do país, encara a sensação Ituano para buscar uma vaga nas semifinais.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 será a 47ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrerá de 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Serão 112 times, divididos em 28 grupos. Com isso, agora avançam os dois primeiros de cada grupo, de forma que será disputada uma rodada a mais de mata-matas A competição terá um único time estrangeiro, o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China.

Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985.

Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.

Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro.

Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19.

Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada. Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.

Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

