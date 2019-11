STJD confirma abertura de processo contra Benecy Queiroz por suposta compra de árbitro

Após declarar em entrevista ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, que havia comprado um árbitro mineiro entre a década de 80 e 90 para favorecer o Cruzeiro, Benecy Queiroz será julgado em breve pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A assessoria da procuradoria do Superior informou nesta quarta-feira (20), que a denúncia foi aceita, após análise das declarações.

Com isso, a Justiça Desportiva considerou que a conduta do dirigente "contraria os princípios do esporte e se apresenta em rota de colisão com o fair play desportivo e com o equilíbrio das competições”. Após a entrevista, Benecy fez um pronunciamento onde alegou que tudo não passou de uma "brincadeira", uma vez que a entrevista estava sendo conduzida em tom descontraído. Uma semana depois, o Cruzeiro anunciou o afastamento do supervisor de futebol por problemas de saúde.

O dirigente irá responder pelos artigos 237 e 241 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e artigos 42 e 62 do Código Disciplinar da FIFA. Dependendo das punições impostas, Benecy poderá pagar uma multa que varia de R$100 até R$100 mil, mais a suspensão de suas atividades no futebol, que variam de 360 até 720 dias. Já o Código Disciplinar, o supervisor poderá ser banido de suas funções no esporte.

Reveja a entrevista polêmica de Benecy Queiroz: