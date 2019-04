Resultado de Fluminense x Internacional na Florida Cup 2016 (0-1)

Muito obrigado pela companhia! Acompanhe estes e outros campeonatos na VAVEL Brasl! Até mais e um abraço!

Jogo teve poucas chances, e quem teve aproveitou. Eduardo Sasha garantiu a vitória colorada em um jogo truncado e sonolento na segunda etapa.

48' Fim de papo para Fluminense e Internacional! 1 a 0 para os gaúchos, gols de Eduardo Sasha

44' Ayrton chuta de fora da área, a boal desvia e é escanteio para o Fluminense, que tenta pressionar em busca do empate

42' Uhhhhhhhh! Ayrton cruza rasteiro para Felipe Amorim, que na frente do gol, chuta cruzado pra fora!

35' Artur cruza da esquerda com perigo, mas a bola morre nas mãos de Julio César

30' Jogo que já foi pegado no primeiro tempo, passa a ter ares de amistoso neste final

26' Ronaldinho Gaúco em campo!

22' Magno Alves arrisca de fora da área, mas a bola desvia em Paulão e morre nos braços de Alisson, sem perigo

15' Partida que começou a todo vapor, esfria na metade da segunda etapa

7' Alisson! Cruzamento na área, a bola sobra para Richarlison, que desequilibrado, chuta fraco para a defesa do goleiro colorado

4' Jogo esquenta na segunda etapa com as duas equipes se movimentando com intensidade em campo

3' Pra fora, Sasha! Rodrigo Dourado cruza na área, Edson fura, e a bola sobra pra Eduardo Sasha, que manda muito forte, por cima da meta de Júlio César!

1' Confusão na área do Inter! A bola sobra para Diego Souza que chuta forte, mas a bola desvia na defesa colorada

0' Rola a bola para a segunda etapa!

Inter volta para o segundo tempo sem alterações.

Partida começou truncada e com dois cartões amarelos. Colorados e tricolores começaram pegando forte na marcação. Porém, no final, duas chances geraram a abertura do placar. Um chute de Cícero com defesa de Alisson e um contragolpe de Vitinho, com finalização para o gol de Eduardo Sasha deram a liderança ao colorado.

47' Fim do primeiro tempo bem disputado entre Internacional 1 x 0 Fluminense

43' Jogo tende a melhorar. Fluminense busca empatar a partida

37' Resposta rápida colorada gera contragolpe. De Vtinho para Eduardo Sasha, que livre, na esquerda, bate cruzado, no canto de Cavalieri para abrir o placar!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! EDUARDO SASHA!!!

35' ESPALMA, ALISSON! Primeira conclusão a gol! Cícero passa por D'Alessandro e Vitinho, manda pro gol, e o goleiro colorado faz uma defasaça e manda para escanteio

30' Confuso! Jogadores entendem falta marcada de Rodrigo Dourado em Léo Pelé, mas o árbitro marca o contrário e dá simulação do jogador tricolor, que recebe o amarelo

25' Diego Souza lança Richarlison, mas Alisson sai bem na jogada e fica com a bola

23' Scarpa lança Diego Souza, que é desarmado por Réver

21' Inter tem dificuldades em trocar passes no ataque. Flu vai se defendendo bem, mas não consegue chegar à frente

18' Agora foi a vez de Paulão entrar forte em Richarlison, que fica sentindo no gramado

15' Outra entrada dura! Edson dá o bote por trás de D'Alessandro. Atletas colorados ficam na bronca com o árbitro, que dá mais um cartão amarelo, dessa vez, para o volante carioca.

13' Wellington Silva faz boa jogada na direita, mas cruza com muita força e a bola fica com William, do lado esquerdo, para dar a saída de bola colorada

10' Confronto começa a ficar pegado. Gustavo Scarpa sofre nova falta. Até agora, são dois amarelos em dez minutos de jogo.

8' Cartão amarelo! Sequência de faltas em Richarlison gera cartão para Rodrigo Dourado

6' D'Alessandro tenta enfiada de bola para Vitinho, mas Diego Cavalireri intervem e fica com a bola

2' Fluminense tem a posse da bola. Internacional marca em cima

0' Bola rolando para Internacional x Fluminense na Florida Cup!

INTER: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson (Marquinhos) e D'Alessandro; Sasha e Vitinho. Técnico: Argel Fucks.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Léo; Pierre, Cícero e Diego Souza; Osvaldo, Marcos Júnior, Richarlison (Fred). Técnico: Eduardo Baptista.

Em 2016, o vencedor seria o clube com maior número de pontos depois de dois jogos disputados. O primeiro critério de desempate, caso fosse necessário, seria o saldo de gols, seguido de gols marcados.

Mas não foi necessário desempate pois o Atlético Mineiro, o campeão, foi o único clube a marcar 6 pontos.O país campeão será o que tiver melhor aproveitamento.

O Atlético-MG conquistou, antecipadamente, a taça da Florida Cup. Portanto, Inter e Fluminense entram em campo apenas para dar ritmo às suas equipes na pré-temporada.

Argel deve apostar em um time titular, com Réver no lugar de Ernando, que está retornando para Porto Alegre depois de ter confirmada uma lesão na panturrilha.

Já Eduardo Baptista, por uma questão de contrato, jogará ao menos em um dos tempos com Ronaldinho, que está na Florida Cup como padrinho do time carioca. Fred também é dúvida por conta de uma lesão.

A Florida Cup de 2016 é um torneio amistoso disputado por quatro equipes brasileiras (Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Fluminense), uma colombiana (Santa Fe), uma norte-americana (Fort Lauderdale Strikers), uma ucraniana (Shakhtar Donetsk) e duas alemãs (Bayer Leverkusen e Schalke 04) na Florida, Estados Unidos.

As partidas serão disputadas em Orlando, no ESPN Wide World of Sports Complex, em Fort Lauderdale, no Lockhart Stadium e em Boca Raton, no FAU Statium. Havia planos para o Citrus Bowl, em Orlando, ser um dos estádios. O campeão é o Atlético Mineiro.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Fluminense e Internacional pela Florida Cup! Fique conosco!