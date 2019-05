Marcos Júnior recusa e Shakhtar mira Danielzinho para possível troca por Wellington Nem

Se antes a negociação estava encaminhada para empréstimo de Marcos Júnior, agora é Danielzinho quem entrou na lista de preferências do Shakhtar Donestk. O técnico Mircea Lucescu gostou da atuação do jovem meiocampista durante a Flórida Cup e o escolheu como moeda de troca para conceder Wellington Nem ao Fluminense.

É uma transferência simples: Wellington Nem viria por um ano de empréstimo, enquanto outro jogador sairia pelo mesmo tempo. Há opção de compra no fim do período. O Fluminense encaminhou uma lista com quatro nomes para o Shakhtar escolher: Douglas, Danielzinho, Osvaldo e Marcos Júnior.

Marcos Júnior foi o preferido inicialmente, mas não concordou com a transferência pois será pai em breve. Os nomes do volante Douglas e Danielzinho haviam sido retirados por pressão do Conselho, mas a recusa fez com que o meia voltasse à pauta. Osvaldo foi descartado devido a sua idade.

Durante a semana, Wellington Nem já havia comentando sobre sua ansiedade em voltar para o Fluminense. Segundo o jogador, poucos detalhes impediam o retorno, mas se pudesse já estaria treinando com o grupo.

"Estou muito contente vendo o esforço do Fluminense. Estou fazendo de tudo para voltar logo, tudo mundo sabe disso, se fosse por mim, já estaria treinando. Acho que essa semana sai o acordo. A coisa graças à Deus está caminhando bem. Faltam apenas alguns detalhes entre as diretorias do Fluminense e do Shakhtar. Eu acredito que até o final da semana tudo seja resolvido", disse.