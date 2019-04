Santa Cruz realiza treino tático em Chã Grande buscando definir time para jogo contra Flamengo

Em mais uma etapa da pré-temporada, o elenco do Santa Cruz realizou treinamento em dois períodos nesta terça-feira (19), no estádio Barbosão em Chã Grande. Em ambos os turnos a movimentação foi tática, comandada pelo técnico Marcelo Martelotte. Durante a manhã, o treinador exigiu mais da parte ofensiva, escalando o time titular de um lado do campo com exceção dos zagueiros que trabalharam com bola na outra metade. Também houve um trabalho de preparação física durante parte do treino.

À tarde, Martelotte dividiu o elenco em três times sem formação de equipe principal. Enquanto duas equipes se enfrentavam em metade do campo, a terceira esperava na outra metade. O treino contou com a presença de Bruno Moraes, Keno e Renatinho, que não haviam participado dos trabalhos no dia anterior. O desfalque foi o goleiro Fred, que ficou na academia do hotel em processo de fortalecimento muscular.

Nesta quarta-feira (20), o Tricolor realizará um jogo-treino contra o Selecionado de Chã Grande, às 15h30, também no estádio Barbosão. Na sexta-feira (22) o elenco retorna a Recife, onde se concentra para enfrentar o Flamengo, domingo (24) às 11h, no estádio do Arruda. A estreia coral no Campeonato Pernambucano está marcada para o dia 31 de janeiro na Arena Pernambuco, onde enfrenta o Náutico.

Divulgado regulamento da Taça Chico Science

O amistoso entre Santa Cruz e Flamengo será válido pela segunda edição da Taça Chico Science, com troféu em homenagem ao cantor, morto em 1997, que completaria 50 anos em 2016. A novidade em relação à primeira edição será a confecção de duas taças, uma de ouro e uma de prata, pelo artista plástico Evêncio Vasconcelos. A de ouro ficará com o vencedor e a de prata com o perdedor. Em caso de empate, diferentemente de 2015, não haverá disputa de pênaltis: a taça de ouro será entregue à equipe visitante.

A primeira edição da Taça Chico Science foi disputada em 22 de janeiro de 2015, entre o Santa Cruz e a equipe do Zalgiris Vilnius, da Lituânia. O atacante lituano Serge abriu o placar para a equipe visitante cobrando pênalti, e o Santa Cruz, à época comandado pelo técnico Ricardinho, empatou através de Waldison. O resultado final de 1 a 1 levou a decisão para a disputa de pênaltis, e após Danny Moraes errar sua cobrança o Zalgiris venceu por 11 a 10 e levou o troféu.