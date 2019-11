Resultado São Paulo x Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016 (0-2)

Muito obrigado por acompanhar conosco mais um jogo minuto a minuto. Um grande abraço e até a próxima!

A decisão do torneio será na segunda-feira (25), dia do aniversário de São Paulo, no Pacaembu.

Do outro lado, Corinthians e Cruzeiro brigarão por uma vaga na final.

A equipe carioca enfrenta agora o América-MG, que venceu hoje o Bahia, nos pênaltis.

O Flamengo vence por 2 a 0 e se garante na semifinal da Copa SP.

94' FIIIIM DE JOGO!

93' Tricolor não consegue ultrapassar eficiente defesa flamenguista.

91' São Paulo ainda segue no ataque, mas nervosismo atrapalha a equipe.

89' Mais uma vez a defesa do São Paulo sai errado e o artilheiro Felipe Vizeu marca mais um.

89' GOOOOOL DO FLAMENGO!

88' MUDOU! Sai Paquetá e entra Patrick.

87' AMARELO! Artur Bonaldo foi advertido.

86' LUCAS PERRI! Rubro-negro saiu no contra-ataque e o goleiro são-paulino fez boa intervenção.

85' A zaga do Flamengo afasta o perigo.

84' Mais uma falta perigosa para o São Paulo.

82' Tormena cabeceia sem perigo.

81' Escanteio para o São Paulo.

80' Flamengo tenta sair no contra-ataque mas Luiz Araújo comete a falta.

78' TROCOU! Matheus Sávio entra no lugar de Kleber.

77' QUAAAASE! Após cobrança de falta, Pedro cabeceia e a bola passa perto do gol.

77' Falta perigosa para o Tricolor.

75' IMPEDIDO! Pedro cabaceia para fora, mas o jogo já estava parado.

74' Jogadores do São Paulo começam a ficar nervosos.

73' Luiz Araujo tenta o drible e a defesa flamenguista afasta.

71' Dividida forte. Luiz Araujo pede pênalti e Thiago Ennes fica no chão.

70' São Paulo segue trocando passes.

68' Flamengo não dá espaços ao Tricolor.

67' Trocou! Sai Cafu e entra Henrique no Flamengo.

66' THIAGOOOO! Banguelê cabeceia e o goleiro faz grande defesa.

64' MUDOU! Shaylon e Pedro entram em campo pelo São Paulo.

63' Foguete arranca e ganha mais um escanteio.

61' QUE LANCE! Neres faz mais uma linda jogada e ganha escanteio, mas cobrança não leva perigo.

59' QUAAASE! Flamengo sai rápido no contra-ataque, Paquetá finaliza e Lucas Perri defende.

57' Escanteio para o São Paulo, mas Inácio manda direto para fora.

56' AFASTA A ZAGA! Flamengo chega bem pela direita, mas Tormena tira a bola da área.

54' Vizeu quase recebe de frente pro gol. Tormena corta.

53' Pressão Tricolor em Barueri.

52' UUUH! Lucas Fernandes arrisca e Thiago faz boa defesa.

51' Rubro-negro chega com perigo, mas Banguelê faz bem o corte.

50' Flamengo não consegue sair do seu campo de defesa.

48' Foguete tenta lance individual mas sai com bola e tudo.

47' São Paulo começa em cima do Flamengo.

46' LEVOU PERIGO! Inácio cobra escanteio e a zaga quase faz contra.

45' Volta a rolar a bola em Barueri.

MUDOU! Luiz Araújo vai a campo para o lugar de Matheus Queiroz.

As duas equipes já estão no campo aguardando o início da segunda etapa.

Na saída de campo, o volante Banguelê, que já tem amarelo, disse que irá jogar da mesma forma.

No momento em que o Tricolor estava começando a mandar no jogo, Inácio errou e o artilheiro Felipe Vizeu não perdoou e fez seu sexto gol na competição.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Até aqui, Flamengo 1 x 0 São Paulo.

45' QUAAASE! David Neres faz mais uma linda jogada, finaliza de perda direita e a bola assustou o goleiro Thiago.

43' Inácio saiu jogando mal, o Flamengo chegou rápido e a bola sobrou para Felipe Vizeu marcar.

43' GOOOOOOOL DO FLAMENGO!

41' David Neres faz linda jogada, mas a defesa flamenguista conseguiu afastar o perigo.

40' Inácio recebe em posição irregular.

38' São Paulo tenta chegar ao ataque trocando passes.

36' No contra-ataque, Joanderson exagera na força do passe para Lucas Fernandes.

35' Torcida são-paulina começa a fazer barulho para apoiar o time.

33' Defesa flamenguista afasta e ganha lateral na sobra.

32' Escanteio para o São Paulo.

31' Árbitro para o jogo para atendeminto de Lucas Paquetá.

30' David Neres sofre falta após bonito lance.

29' Mais uma falta no meio do campo, agora para o São Paulo.

27' Falta para o Rubro-negro no meio do campo.

25' Amarelou! Paquetá e Banguelê são advertidos por confusão.

24' Mais confusão entre os jogadores.

22' Tormena protege e o Triclor tem tiro de meta.

20' Em confusão na área, jogadores do São Paulo, discretamente, pedem pênalti, mas o árbitro manda seguir o jogo.

19' Amarelo! Dener derruba Joanderson na lateral do campo.

18' Flamengo bem postado na defesa, sem moleza para os paulistas.

17' Lançamento buscando Paquetá vai nas mãos de Lucas Perri.

15' São Paulo troca passes sem objetividade.

13' Não vale! Felipe Vizeu recebe livre, mas em posição irregular.

12' Amarelo! Trindade dá um carrinho forte e é advertido com cartão.

11' Flamengo está melhor no jogo. Tricolor busca jogadas com Dabid Neres.

10' Falta de Banguelê na lateral do campo.

8' David Neres comete falta e começa uma pequena confusão entre os jogadores.

6' NA TRAAAAVE! Após vacilo de Foguete, Kleber finaliza e acerta a trave tricolor.

5' Lucas Paquetá tenta o chute mas ela desvia na zaga e sai.

4' Cafu bate de esquerda, mas sem perigo para o São Paulo.

3' Cruzamento passa pela área Tricolor e vai para lateral.

2' Sai do gol Thiago! Lançamento buscava David Neres, mas o goleiro flamenguistasaiu bem do gol.

1' Flamengo tem escanteio, mas a zaga do São Paulo afasta o perigo.

0' Apita o árbitro, rola a bola pelas quartas de final da Copa SP.

Flamengo irá começar com a bola.

A principal novidade no Tricolor é a volta do volante e capitão Banguelê, que se recuperou de lesão.

Escalações divulgadas.

Times entram em campo e o hino nacional já está sendo executado.

Um dos observadores técnicos da CBF está em Barueri para olhar com mais atenção os jogadores das equipes.

Resultado que interessa: América-MG se classifica nos pênaltis (3x2) após empate no tempo normal em 2 a 2 contra o Bahia e irá enfrentar o vencedor do confronto que você acompanha logo mais, entre São Paulo e Flamengo.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes desta partida decisiva, que acontece às 19h 30min, horário brasileiro de verão.

Fique de olho - Felipe Vizeu: o atacante é a maior esperança rubro-negra para chegar à próxima fase. O jogador já mostrou ser decisivo, fazendo os dois gols do time carioca no duelo contra o Bahia, nas oitavas de final da competição.

Fique de olho - Lucas Fernandes: o camisa 10 do São Paulo vem sendo, para muitos, o melhor jogador da equipe paulista. Com boa visão de jogo e facilidade para finalizar com as duas pernas, o meia é a principal arma são-paulina.

Para evitar que o mesmo problema aconteça, o jogo será realizado na Arena Barueri, que tem uma capacidade maior, e com ingressos de, em média, R$ 40,00.

A partida de hoje, diferentemente de todas as outras, não terá entrada gratuita. Isso porque no último jogo do São Paulo, em Mogi das Cruzes, o estádio ficou lotado, o que acabou gerando uma grande confusão entre as torcidas organizadas do clube e a PM.

O Tricolor e o Rubro-negro se enfrentaram ontem. Isso mesmo. Pela Copa do Brasil sub-15, os paulistas, mesmo com um a menos durante boa parte do tempo, venceu por 1 a 0 e se classificou à semifinal do torneio.

O São Paulo, que jogou depois da partida do Flamengo, ficou com a melhor campanha, e, podendo avançar mesmo sendo derrotado, entrou com o time reserva diante do Rondonópolis. Mas os meninos de Cotia mostraram que um elenco forte não se faz apenas dos 11 titulares e passou por cima dos adversários, goleando por 4 a 0.

Na fase anterior, segundo o regulamento da FPF, a equipe eliminada que tivesse a melhor campanha avançaria na copinha. Desse modo, o Flamengo, após a classificação do Corinthians, poderia até perder, mas empatou por 2 a 2 e se classificou nos pênaltis no confronto diante do Bahia.

E o confronto de hoje colocará frente a frente dois invictos na competição: São Paulo x Flamengo.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 será a 47ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrerá de 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Serão 112 times, divididos em 28 grupos. Com isso, agora avançam os dois primeiros de cada grupo, de forma que será disputada uma rodada a mais de mata-matas A competição terá um único time estrangeiro, o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China.

Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985.

Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.

Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro.

Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19.

Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada. Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.

Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

