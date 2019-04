Presidente da Chape revela pré-contrato com Pikachu e garante: “Vamos atrás dos nossos direitos”

O Vasco fez uma busca contida para reforçar o seu elenco. Contando com o apoio do Centro de Inteligência e Análise (CIA) o clube ainda busca um centroavante para se juntar ao volante Marcelo Mattos e o lateral-direito Yago Pikachu, novos nomes da Colina. Porém, este último está envolvido em uma polêmica sobre sua negociação.

Nessa terça-feira (19), o presidente Sandro Pallaoro, da Chapecoense garantiu que o lateral de 23 anos assinou um pré-contrato no dia 14 de dezembro com o time catarinense. E dois dias depois estava vestindo a camisa do Vasco, em São Januário. O presidente quer cobrar judicialmente o jogador por “quebra de contrato” uma multa rescisória no valor de R$ 300 mil.

“O empresário (Cláudio Albuquerque) e o procurador ofereceram o Yago Pikachu para nós. Acertamos os salários e ele assinou um pré-contrato em uma segunda-feira. Mas, dois dias depois, sem sequer nos avisar, foi anunciado como reforço do Vasco. Vamos atrás dos nossos direitos, e exigimos que ele pague a multa rescisória de R$ 300 mil pela quebra de contrato", afirmou o dirigente.

O presidente da Chapecoense criticou tanto a postura do atleta quanto do Vasco. Por lado, o advogado Daniel Rodrigues, que intermediou a negociação do lateral ex-Paysandu com o clube carioca, garante que não tem conhecimento do acordo entre o jogador e o time de Chapecó.

“As pessoas que fizeram a intermediação com o Vasco não sabem de nada. Se houve algum documento através do procurador, não estamos sabendo. O que sabemos é que o contrato com o Paysandu terminou no dia 30 de dezembro e logo depois assinamos o pré e o contrato CBF com o Vasco. Esses foram os passos da negociação”, explicou o advogado.

Enquanto isso, o Vasco não se posicionará até que venha ser procurado pela Justiça, pois alega não ter conhecimento sobre um pré-contrato do jogador com outro time. Assim, o contrato de três anos do lateral já foi registrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jovem Pikachu disputa a vaga da lateral do campo com o garoto Madson que fez bons jogos na temporada passada. Inclusive, no treino desta quarta-feira (20), o técnico Jorginho conversou e testou o disputado Yago Pikachu no meio de campo, no lugar do meia Bruno Gallo.