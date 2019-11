Resultado Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa SP de Futebol Jr 2016 (2-1)

Ainda hoje, a outra semifinal e muito mais. Agradecemos a todos e esperamos nas próximas partidas. Um grande abraço e até lá.

Vamos encerrando mais uma transmissão da Copa São Paulo de Futebol Jr. Siga no nosso site para saber ainda sobre o mundo dos esportes.

Será a terceira final seguida da equipe paulista e agora espera o vencedor de Flamengo e América MG.

O Timão precisou suar muito e está justamente na final. Mesmo sem jogar tudo que sabe e sentindo o nervosismo, o alvinegro vai em mais uma final.

Claudinho: "A comissão nos passa todos os dados e venho trabalhando bem, conseguindo dar o passe, fazer gol e ir pra final."

Alex: "Eles foram eficientes na marcação e não deixou a gente jogar. Recuamos e deixamos eles jogar. Vamos voltar e deixar na mão da diretoria sobre nosso futuro."

Festa total em Itaquera. Timão em busca do décimo título.

Na raça, na vontade, o Corinthians virou pra cima da Raposa. 2 a 1.

O TIMÃOZINHO ESTÁ NA FINAL!

94' ACABOU!

93' Minuto final de jogo!

92' Raposa tenta por pressão. Vem sufoco.

91' Corinthians gasta a bola, gasta o tempo neste final.

90' Vamos ter 4 minutos de jogo.

89' Cruzeiro ainda respira. Jogo segue aberto.

88' MUDA O CORINTHIANS: Renan Areias entra na vaga de Gabriel Vasconcellos.

87' Público de 26.837 pessoas.

86' SAAAAAAAALVA, MURILO! Contra ataque gigante do Timão puxado por Léo Jabá. Ele abriu na direita e Matheus Pereira cortou e mandou colocado. O zagueiro colocou a cabeça pra salvar!

85' Vamos aos minutos finais!

84' Sofrimento gigante na Arena.

83' Mesmo vencendo, Timão segue na ofensiva.

82' O JOGO PEGA FOGO!

81' MUDA A RAPOSA: Hudson sai e entra Santiago.

80' NA PRESSÃO! Jabá rolou pra Matheus Pereira, QUE DEU UM PASSE ESPETACULAR pra Jabá. O cruzamento rasteiro passou por todos e Claudinho recuperou na esquerda. O meia mandou pra entrada da área e Pedrinho escorou de canhhota.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAÇO, DO TIMÃO, PEDRINHO!

78' SALVA, KEEEELVIN! Seria um voleio matador de Claudinho, mas uma casquinha do lateral impediu.

77' Matheus Pereira liga Léo Jabá, que cai na dividida, pede pênalti, mas o jogo segue.

76' Vamos tendo pênaltis!

75' MUDA A RAPOSA: Vitinho e Cesinha entram e saem Andrey e Dudu.

74' PRA FOOOOOOOOOOOOORA! Léo Santos sai muito mal, entrega nos pés de Alex, que chuta cara a cara e para em Filipe. Escanteio.

73' Jogo é aberto, mas a pressão do Timãozinho é enorme.

72' NA TRAAAAAAAAAAAVE! Claudinho cruza, Gabriel Vasconcellos testa e manda no poste esquerdo!

71' Jogadores escorregam muito e matam os ataques.

70' Cresce muito o jogo. É lá e cá.

69' Léo Jabá erra muito e não faz boa partida.

68' Corinthians segue com a bola, mas continua alçando bolas na área.

67' A partida cresce em emoção. Vamos tendo penalidades.

66' O clima em Itaquera é sensacional!

65' Juíz do jogo pediu para os corinthianos se acalmarem.

64' AMARELO, LÉO SANTOS. Por comemorar com a torcida.

63' POR COBERTURA! Bola na área, Lucão saiu mal. A bola ficou na entrada da área no pé de Claudinho, que mandou por cobertura. Uma pintura.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇO, CLAUDINHO, DO TIMÃO!

61' Timão busca por pressão neste momento.

60' MUDA O CORINTHIANS: Pedrinho entra na vaga de Warian.

59' Torcida começa a pegar no pé dos meninos alvinegros.

58' Timão se abre e deixa a defesa exposta. Raposa tem a chance de contra ataque.

57' Corinthians tenta por pressão na partida.

56' Bola longa pra Dudu e Filipe fica com a bola.

55' Novamente muito aberta e a zaga afastou.

54' Raposa tem mais uma chance de mandar a bola na área.

53' MUDA O TIMÃO: Claudinho entra na vaga de Tocantins.

52' IMPOSSÍVEL! Linda jogada de Jabá pela esquerda. Ele passou pra chegada de Romão, na linha de fundo. O lateral avançou e mandou rasteio e Matheus Pereira perdeu na segunda trave, debaixo do gol!

51' Jogo voltou mais truncado e com mais erros.

50' Batida fechada nas mãos de Filipe.

49' Warian comete falta boba na extrema direita e vem bola na área corinthiana.

48' Léo Príncipe cruza da direita, mas novamente na mão de Lucão.

47' Batida aberta demais facilita a defesa corinthiana.

46' FILIPE! Vitor Luís manda de muito longe e o goleiro dá um tapa em escanteio.

45' Os dois times voltam sem mudanças. Recomeça o jogo.

As equipes vão retornando para a etapa final de partida.

Quem passar pegará o vencedor de Flamengo e América MG.

Timão parece nervoso por todo o clima e situação que se vive. Vale vaga na final e vai dando Cruzeiro.

Raposa joga bem compacta, buscando os erros do Timão e vence com gol de Rick Sena.

46' Fim de papo na Arena.

45' Minuto final.

44' Reta final de primeira etapa.

43' Mais um minuto.

42' PRA FOOOORA! Maycon tenta da meia-lua, mas bate mal. Tiro de meta.

41' Torcida canta alto no finalzinho.

40' Tocantins tenta colocar e manda em escanteio.

39' Alex ia escanpando de Delamore, mas tomou o rapa. Chance de bola na área alvinegra.

38' Corinthians tenta impor uma pressão nos minutos finais de primeiro tempo.

37' Jabá faz linda finta de corpo, mas cruza nas mãos de Lucão.

36' Timãozinho muito nervoso, neste momento. Força muitas jogadas.

35' Corinthians tem a bola, mas erra muitos passes. Raposa bem postada em campo.

34' Ainda tem gente chegando na Arena!

33' Romão cruza e a zaga da Raposa fura. Lance bizarro. Escanteio.

32' Rick Sena divide com a zaga e a partida fica parada.

31' Gol acorda de vez a torcida corinthiana que não deixa molecada desanimar.

30' ACREDITOU! Dudu arriscou de fora, mas mandou muito mal. Léo Santos quis dominar e furou, deixando a bola ajeitada para Rick Sena, abrindo o placar.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RICK SENA, DA RAPOSA!

28' Cruzeiro peca na saída de jogo. Marcação corinthiana tira o sono dos zagueiros.

27' QUAAAAAAASE! Léo Jabá escapa pela direita, chuta cruzado e Lucão espalma pro meio da área. Matheus Pereira poderia chutar de primeira, mas quis dominar e perdeu ângulo. Bateu mal.

26' Timão tem posse, intensidade mas erra na troca de passes. Raposa se segura e sai bem de contra ataque.

25' Torcida corinthiana joga junto com seus meninos.

24' Kevin faz linda jogada na direita, mas manda nas mãos de Filipe.

23' Jogo fica pegado, com entradas fortes e reclamações.

22' PRA FOOOOOOOORA! Dudu faz linda jogada pela direita, chuta cruzado e a bola passa na frente do gol, sem ninguém pra mandar nas redes.

21' AMARELO, WARIAN. Carrinho forte em Dudu, matando contra ataque.

20' Vitor Luís lança Rick Sena, mas impedido. Posse alvinegra.

19' Partida melhorou. Cruzeiro busca o contra ataque.

18' TOCANTINS DE ZAGUEIRO! Bela triangulação pela direita, Léo Príncipe manda na pequena área e Tocantins tirou da boca do gol!

17' Cruzeiro fecha os espaços pelo meio e não deixa o Timão progredir.

16' Matheus Pereira arrisca de fora e manda sem nenhum perigo em linha de fundo.

15' Aos poucos, o nervosismo vai passando e o Timão vai dominando.

14' LUUUUUUUUUCÃO! Léo Jabá cruza da direita, a bola desvia, a zaga da Raposa não vê a chegada por trás de Tocantins e, se não fosse Lucão, o placar seria aberto.

13' Outro cruzamento mal feito e mais uma vez Gabriel Vasconcellos.

12' Torcida do Timão segue no apoio. Jogo vale vaga na final.

11' Corinthians faz muita ligação direta, muitos lançamentos. Raposa agradece.

10' Rick Sena cruza na área, mas não tinha ninguém do Cruzeiro na área.

9' Dudu liga Rick Sena, mas em impedimento.

8' Cruzeiro vem jogando bem e não sente a pressão. Consegue escapar da marcação pressão rival.

7' PRA FOOOOOOOORA! Andrey recebe de Alex, em grande contra ataque, mas seu chute sai à direita do gol. Quase!

6' Jogo é bom, mas equipes erram muitos passes.

5' Gramado liso e muitos escorregões de ambos lados.

4' Dudu avança pela esquerda, cruza rasteiro, mas Alex se perde todo no domínio. Tiro de meta Corinthians.

3' Linda bola de Warian para Jabá, mas o atacante escorreu na hora de cruzar. Torcida inflama.

2' Léo Príncipe busca a linha de fundo, mas cruza muito mal. Tiro de meta para a Raposa.

1' A festa da torcida é enorme. Clima de final.

0' Começou! Vale vaga na final e num palco especial!

Muitas crianças e famílias. Vamos ao jogo!

Cruzeiro com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Timão com seu uniforme antigo, camisa branca com listras finas em preto, calção preto e meias listradas em preto e branco.

Últimos detalhes são acertados e a bola logo logo vai rolar.

Mesmo em menor número, torcida da Raposa também está presente.

O público é muito bom e a expectativa é que aumente ainda mais. Pessoal ainda vai chegando.

Vamos ao Hino Nacional do Brasil.

As equipes sobem ao gramado!

Cruzeiro já está na boca do túnel para entrada no gramado.

Thiago Duarte Peixoto será o árbitro da partida.

Gramado é irrigado para dar mais velocidade na partida.

Será o primeiro jogo da Arena Corinthians no ano. Em 2015, a casa só conheceu duas derrotas. Em quase dois anos, foram apenas três derrotas.

Times no aquecimento. Molecada no perfeito gramado de Itaquera.

Os jogadores Maycon e Léo Jabá serão integrados ao time principal após o retorno da equipe dos EUA, onde passam a pré-temporada.

Enormes filas para comprar ingressos para a partida. Teremos ótimo público na Arena.

Raposa com Lucão, Kevin, Fabricio, Murilo, Vitor Luiz, Hudson, Vander, Dudu, Alex, Andrey, Rick Sena. Técnico: Marcos Valadares.

Corinthians escalado com Filipe; Léo Príncipe, Delamore, Léo Santos, Guilherme Romão; Warian, Maycon, Matheus Pereira; Léo Jabá, Tocantins, Gabriel Vasconcellos. Técnico: Osmar Loss.

Portões abertos, a torcida corinthiana vai chegando. Expectativa de mais de 25 mil pesssoas.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes à partir das 17h, horário brasileiro de verão.

A belíssima Arena Corinthians será o palco do confronto. Muito castigado, o gramado do estádio de Limeira foi mudado e a polêmica surgiu por um provável favoricemento, mas a próprio diretoria celeste já afirmou estar de acordo, pela melhor condição para a prática esportiva.

A Raposa é valente, tem muita força física e velocidade pelas laterais. Tem um dos melhores times do país na categoria.

Com a melhor campanha e o melhor ataque, o time corinthiano sofreu apenas quatro gols no torneio. A equipe ainda é muito jovem e tem muito futuro pela frente.

Fique de olho Corinthians x Cruzeiro: Matheus Pereira, meia: já com passagens no time principal, o menino de apenas 17 anos é tratado como a nova joia. Mesmo com um estilo de jogo mais cadenciado e sem tanto esforço físico, compensa na qualidade do passe, visão e tapa na bola. Tem tudo pra ser o futuro brasileiro.

Fique de olho Corinthians x Cruzeiro: Alex, meia: o jovem jogador é destaque pela criação, dribles, chegada no ataque e velocidade. Vem chamando a atenção desde o ano passado, com as conquistas celestes.

Outros que chamam a atenção na equipe do técnico Osmar Loss são Warian, Maycon e Gabriel Vasconcellos. O último, artilheiro da equipe, pode ir ao Tigres, equipe carioca que tem parceria com o clube alvinegro.

O Timãozinho tem alguns bons destaques. Delamore, na zaga, Matheus Pereira, no meio, e Léo Jabá, no ataque, são os principais em cada função.

É o encontro do maior vencedor contra um time que busca o segundo título. Na única conquista, Guilherme, hoje no Corinthians, foi o destaque da equipe, em 2007.

Já a Raposa vem com uma campanha sólida e eliminou o forte time do Sport, na fase anterior. Veja mais: Cruzeiro quebra invencibilidade do Sport e segue vivo em busca do bicampeonato da Copa SP

Na fase anterior, o Timão não tomou conhecimento da sesação Ituano e aplicou um sonoro 6 a 1. Leia mais em: Corinthians goleia Ituano e enfrenta Cruzeiro nas semifinais da Copa São Paulo

O maior vencedor é o Corinthians e é ele quem você acompanhará logo mais. Uma das melhores bases do país, encara mais um clássico em seu caminho. O Cruzeiro é o adversário da vez.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 será a 47ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrerá de 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Serão 112 times, divididos em 28 grupos. Com isso, agora avançam os dois primeiros de cada grupo, de forma que será disputada uma rodada a mais de mata-matas A competição terá um único time estrangeiro, o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China.

Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985.

Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.

Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro.

Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19.

Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada. Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.

Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Corinthians x Cruzeiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016! Fique conosco!