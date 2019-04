Deivid exalta jogadores do Cruzeiro, abre mão de contratações e quer time ofensivo para 2016

Time ofensivo e compacto. Este é o perfil de jogo do técnico do Cruzeiro, Deivid de Souza. O ex-atacante, acostumado a jogar em times que pregavam esse mesmo estilo de jogo, quer implantar também na Toca da Raposa II, porém, além da ofensividade, o comandante quer uma equipe compacta, que recupere a bola quando for preciso.

"Muito cedo para falar que é a minha cara. Não começamos a jogar ainda. Depois que começar o Campeonato, ter jogos, o time vai encorpar e vamos conseguir colocar nosso conceito, perfil de jogar. Eu gosto e sempre joguei em times ofensivos. Não adianta jogar ofensivo e estar desprotegido. É bonito jogar com a bola, mas sem a bola quero um time compacto, protegido, que possa roubar a bola novamente", disse Deivid.

Recentemente, a Raposa concluiu a troca de volantes com o Corinthians, cedendo Willians, enquanto o Timão enviou o jovem Marciel, ambos por uma temporada. Além dele, o Cruzeiro também contratou os meias Bruno Nazário, Matías Pisano e Sanchez Miño, e os atacantes Douglas Coutinho e Rafael Silva. Deivid exaltou a manutenção do elenco da temporada anterior, satisfeito com o grupo que conta atualmente, abrindo mão de outras contratações.

"Estou satisfeito com o elenco. Temos um grupo bom, qualificado. Claro que se tiver um jogador no mercado de alto nível, o Cruzeiro vai pensar. Mas estou satisfeito com o nível. Saiu quase ninguém, chegaram jogadores bons, jovens, como eu gosto de trabalhar, com esta mescla. Estou muito feliz", garantiu o treinador.

No entanto, Deivid sabe que o grupo ainda não está no primor da forma física, mas o treinador espera que sua equipe faça uma grande partida na próxima quarta-feira (27), quando o Cruzeiro enfrenta o Criciúma, às 19h30 (Brasília), no Heriberto Hülse.

"Temos tudo para fazer uma grande partida. Sabemos que parte física ainda não está ideal, são 14 dias de treinamento. Mas o conjunto e entrosamento vão prevalecer. Acho que vamos ter muitas dificuldades, jogando contra o Criciúma, mas estamos preparados para que possamos sair de lá com o resultado positivo", finalizou.

Deivid comanda atividade sem as presenças do lateral Fabrício e do meia Pisano

O técnico Deivid comandou um treinamento específico na tarde desta sexta-feira (22) na Toca da Raposa II. O ex-jogador misturou titulares e reservas, e observou a atividade em campo reduzido, onde o toque de bola com qualidade e rapidez, é bastante exigido. Ao lado do treinador, o auxiliar técnico Pedrinho também acompanhou o treino, conversando bastante com os jogadores.

O lateral-esquerdo Fabrício foi ausência da atividade. O jogador, que não atuou no amistoso contra o Rio Branco-ES, na última quarta-feira (20), foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Matías Pisano também não compareceu ao treinamento. O meia argentino embarcou para Buenos Aires, onde resolve problemas particulares. O meia Élber e o zagueiro Léo, ficaram na academia realizando trabalhos, visando reforço muscular.