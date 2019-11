Resultado Santa Cruz x Flamengo na Taça Chico Science 2016 (3-1)

13:04 As equipes agora serão premiadas com as respectivas taças

93' FINAL DE JOGO NO ARRUDA PARA SANTA CRUZ 3x1 FLAMENGO! Com gols de Grafite, João Paulo e Arthur, o Mais Querido é campeão da Taça Chico Science! Willian Arão descontou

91' GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! ARTHUR! Atacante completa cruzamento e, de primeira, completa para o gol

90' Três minutos de acréscimo

88' Partida vai chegando à reta final e o Santa Cruz se aproxima do título da Taça Chico Science

84' Santa Cruz até tenta atacar, mas também falha na qualidade

79' Flamengo segue sem criatividade e objetividade ofensivas, Santa Cruz apostando no contra-ataque e o duelo perde o forte ritmo, devido também ao calor

75' Substituição no Santa Cruz! SAI João Paulo, ENTRA Lucas Gomes

73' Partida perde o baixo nível técnico do primeiro tempo e fica sem muitas emoções

70' Substituição no Flamengo! SAI Jajá, ENTRA Thiago Santos

68' Substituição no Santa Cruz! SAI Wellington Cézar, ENTRA Dedé

67' Parada técnica devido ao forte calor. Santa prepara a entrada de Dedé

63' Cartão amarelo para Canteros! Volante do Flamengo é punido pela arbitragem após matar o contra-ataque

61' Santa Cruz segue com boa postura do fim do primeiro tempo e administra bem a vantagem conquistada há pouco, já o Flamengo sai ao ataque a todo custo para buscar empatar

58' Substituições no Santa Cruz! SAEM Tiago Cardoso, Alemão e Danny Morais, ENTRAM Edson Kölln, Neris e Everton Sena

55' Flamengo peca na criatividade e não consegue criar boas chances, enquanto o Santa segue explorando os erros do adversário e bem postado defensivamente

52' GOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! JOÃO PAULO! Após voltar melhor no segundo tempo, o Santa mostrou a força da torcida e alcançou a virada. Keno disparou em velocidade e bateu colocado, mas a bola foi na trave. Na sobra, João Paulo completou para o gol

48' Já no Flamengo, apenas o goleiro Alex Muralha continua entre os 11. Entraram Pará, Cesar Martins, Antônio Carlos e Chiquinho; Jonas, Jajá e Canteros; Mancuello, Alan Patrick e Douglas Baggio

47' No Santa Cruz, saíram Vitor, Allan Vieira, Daniel Costa, Grafite, Lelê e Raniel; entraram, respectivamente, Lucas Ramon, Tiago Costa, Renatinho, Wallyson, Keno e Arthur

46' Bola rolando para o segundo tempo de Santa Cruz 1x1 Flamengo!

12:08 Equipes preparam inúmeras substituições, em breve diremos todas

12:05 Não saiam daqui. Já já a bola volta a rolar no segundo tempo

12:02 Primeiro tempo foi movimentado, com o Flamengo criando as melhores chances e levando mais perigo, tanto que saiu em vantagem. Melhorando, o Santa Cruz soube explorar os erros do adversário e arrancou o empate

11:57 Já Grafite, que balançou as redes pelo Santa Cruz, comentou sobre os treinamentos, exaltando os goleiros corais e pondera as dificuldades: "Ontem treinei pênaltis e, de sete cobranças, fiz três. Hoje fui feliz e o jogo tá difícil, mas o Flamengo dá espaço para jogar"

11:55 Autor do gol do Flamengo, Willian Arão comemora o gol e reconhece as dificuldades no fim: "Estou muito feliz, pois foi um belo passe do Guerrero. Vamos voltar e corrigir os erros. Espero que o segundo tempo seja melhor que o primeiro"

45+3' Final do primeiro tempo no Arruda para Santa Cruz 1x1 Flamengo! Grafite marcou a favor do Mais Querido, enquanto Willian Arão fez pelo Urubu

45' Três minutos de acréscimo

44' GOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Em um pênalti duvidoso, Grafite manda de um lado e Muralha pula para o outro

43' PÊNALTI PARA O SANTA CRUZ! Grafite é derrubado por Juan na pequena área

42' UHHHHHHHHHHH! Daniel Costa cobra falta com perigo e Muralha faz uma defesa monumental

41' Santa Cruz começa a explorar os erros do Flamengo e se aproxima do gol

38' UHHHHHHHHHHHH! João Paulo arrisca de fora da área e Muralha voa para cortar o perigo

34' Partida começa a ficar mais movimentada, com as duas equipes se fazendo com boa presença ofensiva e dando mais animação ao duelo

31' UHHHHHHHHH! Agora é a vez do Santa levar perigo. Após contra-ataque, João Paulo sai cara a cara com Muralha, mas bate em cima do goleiro flamenguista. Na sobra, Raniel chuta e a bola explode na marcação

30' UHHHHHHHHHHH! Guerrero cruza e Sheik chuta cruzado. Éverton desvia e a bola morre na trave

28' Cartão amarelo para Emerson Sheik! Atacante do Flamengo é advertido por dar uma cotovelada em Vitor. Ficou barato...

27' Bola volta a rolar no Arruda

25' Parada técnica por conta do forte calor em Recife no momento

24' Cartão amarelo para Lelê! Meia do Santa é punido depois de reclamar da arbitragem

22' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! WILLIAN ARÃO! Após passe na medida de Guerrero, Arão chuta e Tiago Cardoso não corta. Na sobra, o mesmo Arão completa para o gol e abre o placar no Arruda

21' Mais à vontade em campo e melhor postado, o Flamengo já levou perigo com mais frequência, enquanto o Santa aposta em contra-golpe e explora os erros de posicionamento para sair à frente

18' UHHHHHHHHH! Só dá Flamengo! Após contra-ataque veloz, Éverton cruza na medida para Gabriel, que domina e enche o pé, obrigando Tiago Cardoso a fazer uma brilhante defesa

16' UHHHHHHHHHHH! Mais uma vez chega o Flamengo! Jorge cruza rasteiro e Alemão, contra, quase manda para dentro do próprio patrimônio

14' Torcida do Santa Cruz provoca o rival Sport com faixa destinada ao Flamengo "87 é deles", fazendo referência ao Brasileirão de 1987, que rende polêmica até hoje entre os rubro-negros pernambucano e carioca

12' Cartão amarelo para Danny Morais! Zagueiro do Santa Cruz é punido por falta em Emerson Sheik

10' UHHHHHHHHHHH! Éverton puxa da direita para a esquerda e chuta cruzado. A bola sai raspando a trave direita

8' Flamengo começa a se soltar mais em campo e dá início à pressão

6' Santa tenta apostar no contra-golpe, mas o bom posicionamento das defesas deixa o jogo truncado

3' Flamengo tenta furar o bloqueio do Santa, que segue bem postado defensivamente

1' Partida começa com o Santa Cruz atacando primeiro, através de Lelê após boa jogada pela direita

Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Flamengo! Saída de bola é dos corais

Nunes dá o pontapé inicial. Vai começar o jogo!

Pontapé inicial será dado por Nunes, homenageado antes da bola rolar

Vai rolar a bola no Arruda! Equipes realizam a última movimentação antes do apito inicial

Agora é a vez do hino nacional ser reproduzido

Hino de Pernambuco sendo executado no Arruda

Equipes no gramado do Arruda! Santa é recebido com festa pela torcida

Neste momento, o ex-atacante Nunes é homenageado pela diretoria do Santa Cruz em nome de Constantino Júnior, vice-presidente de futebol

Reservas do Flamengo entram no campo de jogo sob vaia da torcida do Santa Cruz

Já já as equipes voltam ao gramado para o pontapé inicial. Não saiam daqui

Jogadores do Flamengo e goleiros do Santa encerram o aquecimento antes da bola rolar. Em paralelo, os cantores Cannibal e Ed Carlos fazem um mini show para o público presente ao Arruda

A arbitragem para o duelo será formada por um trio pernambucano. No apito, fica Gilberto Castro Júnior, que tem como auxiliares os conterrâneos Charles Rosas e Aldir Pereira

E o Santa Cruz também está confirmado! Martelotte define o Mais Querido com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington Cézar, João Paulo, Daniel Costa, Lelê e Raniel; Grafite

Além do saudoso Chico Science, a partida terá homenagem também ao ex-atacante Nunes, ídolo tanto no Santa como no Flamengo

Elenco do Flamengo também está em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

No banco de reservas, Muricy tem como opções: Paulo Victor, César, Pará, Chiquinho, Cesar Martins, Antônio Carlos, Jonas, Jajá, Canteros, Mancuello, Alan Patrick, Thiago Santos e Douglas Baggio

Flamengo definido! Muricy Ramalho confirma o Mengão com: Alex Muralha; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Willian Arão, Márcio Araújo, Gabriel e Éverton; Emerson Sheik e Guerrero

Goleiros Tiago Cardoso e Edson Kölln entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

Enquanto o Santa Cruz faz o primeiro jogo da temporada, o Flamengo vem para o segundo. Na última quinta-feira (21), o Urubu visitou o Ceará pela Taça Asa Branca e ficou no empate em 3 a 3, em um jogo eletrizante. Nos pênaltis, o Vozão levou a melhor ao vencer por 4 a 2

Mesmo faltando menos de uma hora para a bola rolar, público é pequeno no Arruda e as equipes ainda não foram definidas pelos treinadores

No momento, em Recife, o termômetro marca 29ºC com sensação térmica de 33ºC. Na hora do jogo, previsão é de 31ºC

Portões já foram abertos às torcidas, que começam a adentrar nas arquibancadas do José do Rêgo Maciel

No momento, está sendo reproduzida a música "A Praieira", do cantor Chico Science, homenageado no dia de hoje e que, se vivo, completaria 50 anos

Faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar, as equipes já se encontram nas dependências do estádio

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta manhã entre Santa Cruz e Flamengo, válido pela Taça Chico Science.

Foto: Divulgação/Santa Cruz

Para este ano, os tricolores resolveram confeccionar uma taça para a disputa da Chico Science, bem diferente do último ano, quando o troféu foi o lado negativo por não ser dos melhores e ainda conter um erro na letra de uma das músicas do cantor Chico Science. Outro detalhe é que o derrotado ganhará uma replica da taça.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

Muricy Ramalho também deverá adotar a mesma tática de modificar bastante o time durante os 90 minutos, principalmente, pelo motivo dos titulares terem feito um jogo de alto rendimento diante do Ceará, em que foi preciso até cobrar pênaltis. “São amistosos, mas não pode estourar o jogador, não estão aptos para jogar o jogo inteiro. Vamos olhar com carinho, o que queremos é ver como vai o time, tirar conclusões, formar time e observar. Se tiver que mudar, vamos mudar. Não se pode estourar jogadores”.

O técnico Marcelo Martelotte revelou que não deve manter a mesma equipe durante os 90 minutos do amistoso. O treinador planeja fazer o maior número de alterações possíveis desde o intervalo. “Planejo fazer bastante modificações contra o Flamengo, algumas já no intervalo no jogo, mas pode ser que eu mantenha alguns até o final de jogo. É importante dar tempo de campo para alguns jogadores que precisam trabalhar mais. Mas a tendência é que todos joguem”.

O meia-atacante Mancuello deixou claro sua felicidade por essa oportunidade no futebol brasileiro. Mesmo lamentando a derrota para o Ceará na Taça Asa Branca, o meio-campista mostra esperança por uma grande temporada com a camisa do rubro-negro carioca. “Estou feliz, agradeço ao carinho da torcida, ao Muricy. Infelizmente não vencemos na primeira partida, mas estou ansioso e tranquilo, ao mesmo tempo, para jogar no Maracanã. Estou muito bem aqui, a torcida está me tratando muito bem, vamos dar nosso máximo este ano”.

O atacante Grafite acredita que 2016 será um ano ainda melhor para ele e para o tricolor do Arruda. Desta maneira, sabe que o confronto ante o Flamengo será uma boa oportunidade de mostrar um bom futebol. “Estou trabalhando para apresentar um futebol melhor do que foi no ano passado. Eu me cobro. Estando bem fisicamente, sei o que posso fazer, quanto posso ajudar o Santa Cruz. Sinto o prazer ainda de estar no meio do futebol, de estar jogando. 2016 vai ser bom, serão bons testes”.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Flamengo: Mancuello, meia-atacante do Flamengo, é tratado como a grande esperança para a organização do meio-campo da equipe carioca na temporada. O atleta é a principal contratação do rubro-negro do Rio de Janeiro e no amistoso diante do Ceará, na última quinta-feira (21), pela Taça Asa Branca, mostrou bastante qualidade.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Flamengo: Grafite, atacante do Santa Cruz, é a principal referência do time tricolor para este confronto. Experiente, o centroavante vai para sua segunda temporada seguida após voltar do exterior no meio do ano passado e espera responder à altura da expectativa dos torcedores corais.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

Os dois times se enfrentaram pela última vez há dez anos. O último embate foi pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2006, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na Ocasião, rubro-negros e tricolores não passaram de um empate por 1 a 1, com o Santa Cruz abrindo o placar na etapa final com Márcio Mexirica e Renato Augusto deixando tudo igual.

No Arruda, a última vez que Santa Cruz e Flamengo estiveram duelando foi no dia 23 de julho de 2006. O confronto, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acabou ficando tendo uma vitória consistente do tricolor, que fez um 3 a 0 diante do rubro-negro carioca. Os gols do Mais Querido foram marcados pelo atacante Nenê, lateral-direito Osmar e o zagueiro Váldson.

Santa Cruz e Flamengo já estiveram frente a frente em 32 oportunidades. O time carioca leva certa vantagem ante os pernambucanos. O Urubu saiu de campo comemorando em 13 jogos, enquanto o Tricolor do Arruda triunfou em oito confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em 11 embates.

Para este ano, os tricolores decidiram não apostar em um adversário internacional e acertaram a realização da partida com o Flamengo, proporcionando assim um confronto quer será visto por, no mínimo, mais duas vezes nesta temporada, uma vez que os pernambucanos vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e ambos ainda podem se encontrar na Copa do Brasil, dependendo de até que lugar chegarem na competição

A Taça Chico Science vai ganhando vida como uma disputa de pré-temporada promovida pelo Santa Cruz. Esta taça, neste ano, está chegando a sua segunda edição, pois no ano passado os tricolores criaram ela para uma partida amistosa contra o Žalgiris Vilnius, da Lituânia. No duelo, o Mais Querido empatou por 1 a 1 no tempo normal e acabou sendo derrotado nas penalidades, após 21 cobranças, por 11 a 10.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Flamengo, partida amistosa válida pela Taça Chico Science, a ser disputada às 12h00 (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.