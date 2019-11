Resultado Corinthians 2-2 (3-4) Flamengo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016

Agradecemos à todos e fica nosso convite para as próximas transmissões. Desejamos à todos um grande dia. Um abraço e até a próxima.

Vamos encerrando a transmissão da primeira final do ano. Os meninos do Mengo venceram o Timãozinho nas penalidades.

Parabéns ao Flamengo. Campeão do primeiro torneio no ano.

Fla levanta a terceira taça e evita a décima do Timão. Festa dos cariocas.

FAÇA A FESTA, MENGO! Chute rasteiro no canto esquerdo, fechando a série e dando ao time carioca, o tri campeonato.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO TÍTULO, DO FLAMENGO!

Patrick pode decidir.

THIAAAGO! Mais uma batida péssima.

Claudinho na bola.

PRA VIVER! Batida rasteira, devolvendo o presente.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIPE!

Se Thiago fizer, acabou!

RECUOU! Rasteiro, recuando pro goleiro!

THIIIIIAGO!

Gabriel Vasconcellos.

3 a 3 e série final.

TUDO IGUAL! Canto esquerdo e o empate.

Vem Paquetá.

NÃO, MEU FILHO.... Cavadinha, Matheus Pereira e mandou por cima.

PRA FOOOOOOOOORA!

Vem Pereira.

3 a 2 Timão.

PANCADA À MEIA ALTURA! Filipe foi firme e espalma!

FIIIIIIIIILIIIIIIIIIIPE!

Vem Kleber.

CATEGORIA! De direita, no canto esquerdo, matando o goleiro.

Vem Dawhan.

2 a 2 na segunda série.

TRANQUILO! Deslocou, no alto mais no meio.

Vem Ronaldo.

E QUE BATIDA! Guilherme manda na gaveta. Goleiro foi mas impossível.

Vem Guilherme.

1 a 1 na primeira série.

GOOOOOOOOOOOOOOL! Canto rasteiro, Filipe tocou na bola, mas entrou!

Vem Ennes.

GOOOOOOOOOOOOOOOL, MAYCON! Timão abre bem com chute no canto direito, deslocando o goleiro.

Corinthians abre a série com Maycon.

Timão com Maycon, Guilherme, Dawhan, Matheus Pereira e Gabriel Vasconcellos.

Fla com Thiago Ennes, Ronaldo, Kleber, Paquetá e Thiago.

Vamos aos batedores das equipes.

Para as duas maiores torcidas, o sofrimento começa cedo no ano.

Primeiro tempo corinthiano, mas começo sonolento reviveu o Flamengo. Depois, o jogo fico truncado, com Mengo mais preso e Timão sem conseguir armar.

TEREMOS PÊNALTIS!

96' FIM DE JOGO!

95' Matheus Vargas manda de longe, mas manda por cima do gol.

94' Público presente de 30. 966 pessoas.

93' Vai chegando no final!

92' MUDA O TIMÃO: Warian sai e entra Matheus Vargas.

91' Enorme e linda festa da Fiel. Vamos caminhando para as penalidades.

90' QUASE! Cruzamento de Léo Príncipe, Gabriel cabeceia e a bola passa perto!

89' Teremos mais oito minutos!

88' Vamos para o jogo.

87' Parece que agora vai.

86' Não atrapalha em nada. É um monte de regras que só estraga as festas das torcidas.

85' A fumaça toma conta.

84' E enquanto não apagar, não tem jogo. Fica tudo parado.

83' E agora o jogo é parado porque acendem sinalizadores na torcida corinthana. Futebol está chato.

82' Fiel segue fazendo barulho. Decisão enerva todo mundo.

81' Erros das equipes e o jogo fica feio.

80' Nervosismo toma conta dos meninos de ambos times.

79' O empate vai levando o jogo para os pênaltis.

78' MUDA O TIMÃO: Pedrinho entra no lugar de Tocantins.

77' Estratégias claras. Corinthians ataca mais e Mengo quer o contra ataque.

76' Vizeu atropela o marcador e o Mengo perde bom ataque.

75' MUDA O FLA: Dener sai e entra Maicon.

74' Sente e parece não dar mais para o zagueiro Dener.

73' Corinthians aperta mais e Fla aguarda o contra ataque.

72' Jogo é outro para o Timãozinho. Claudinho deu outro ritmo.

71' THIIIIIIIIAGO! Pancada de Claudinho e o goleiro faz milagre!

70' QUAAAAAAASE! Saída errada do goleiro Thaigo e quase Matheus Pereira faz por cobertura. Escanteio.

69' Claudinho arranca pela direita e tira escanteio para o Timão.

68' Se ficar assim, teremos penalidades.

67' Foram dois minutos. A bola volta a rolar.

O sol castiga quem o enfrenta neste momento.

66' E agora, parada técnica no Pacaembu.

65' PRA FOOOOOOORA! Ótimo contra ataque com Tocantins, bola passada pra Maycon, que arrisca de fora. A bola desvia e quase mata o goleiro. Escanteio.

64' MUDA O FLA: Cafu sai e entra Patrick.

63' Mengo se fecha um pouco mais e sai no erro para o contra ataque.

62' Fiel torcida faz barulho para apoiar seus meninos.

61' Matheus Pereira arrisca de fora e a bola sai sem perigo nenhum.

60' MUDA O MENGO: Kléber entra na vaga de Matheus Sávio.

59' Flamengo tenta se aproveitar da boa fase.

58' Em caso de empate, teremos a decisão nos pênaltis.

57' Corinthians tenta se organizar após o empate. Time voltou dormindo.

56' MUDA O CORINTHIANS: Léo Jabá sai e entra Claudinho.

55' Pega fogo, o jogo. Pega fogo a Fiel.

54' NO CONTRA ATAQUE! Ataque corinthiano perde, Fla se aproveita e arranca pela esquerda, Cafu inverte para chegada de Matheus Sávio e ele chuta cruzado, pra empatar o jogo!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MATHEUS SÁVIO, DO FLAMENGO!

52' ESPAAAAAALMA, THIAGO! Lindo lance de Tocantins pela esquerda, rolou pra Maycon, que bateu de canhota e obrigou o goleiro a grande defesa.

51' Partida pega fogo!

50' Corinthians volta desligado, Fla se aproveita, mas a Fiel quer acender de novo o time.

49' TEMOS UM JOGO! Escanteio da esquerda, desvio de Trindade na pequena área, livre e põe fogo no jogo!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TRINDADE, DO MENGO!

47' Fla começa colocando pressão.

46' IMPEDIDO! Outra vez a bagunça na área corinthiana e Trindade manda nas redes, mas à frente da zaga.

45' Sem mudanças, a bola rola no Pacaembu.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Após os dois gols, Mengo sentiu e o Corinthians tratou de cadenciar a partida. Só nos minutos finais que o time carioca buscou crescer, mas sem organização e aproveitando rebotes da defesa.

Fla começou melhor e mais intenso. Aos poucos, Timão igualou e dominou à partir dos 10 minutos, com maior chegada dos meias.

A decisão vai ficando com o Timãozinho, seu décimo título. Ainda tem muito jogo pela frente, mas o caminho está bem andado.

Matheus Pereira: "Por ser um clássico, final de taça, esse gol sempre vale mais. Meu vô é muito fã do Sócrates e homenageei o Doutor."

Vizeu: "Nós tivemos chance de abrir o placar, mas agora é ouvir o treinador para saber o que fazer. É manter o foco."

47' Fim de papo.

46' Flamengo aperta nos minutos finais de jogo.

45' Teremos mais dois minutos.

44' Mesmo com sol rachando, a intensidade é ótima.

43' E agora Tocantins sente no gramado após tranco de Trindade. Jogo parado.

42' AMARELO, MATHEUS PEREIRA. O clima esquenta com uma briga de foice entre vários na lateral de meio campo.

41' FILIPE! Trindade enfia o pé na bola e Filipe garante com um simples tapa pra escanteio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Jogo fraco de Tocantins e Paquetá, até aqui.

38' Gabriel Vasconcellos manda da esquerda pra direita, mas inverte forte demais. Posse carioca.

37' Batida na área, mas Matheus Pereira afasta bem.

36' DESVIOU. Mais um lateral longo na área corinthiana, a bola fica pipocada e Vizeu arrisca. A bola desvia na zaga e sai em escanteio.

35' Timãozinho tenta cadenciar o ritmo, mas Fla aumenta o ataque.

34' Cafu arrisca de fora da área, mas sem perigo. Só tiro de meta.

33' Saídas das equipes é pelo chão, sem chutão, mesmo com marcação alta.

32' Destaques até aqui para Cafu e Ronaldo, no lado carioca. Maycon e Warian jogam bem pelo time paulista.

31' PRA FOOOOORA! Chegada pelo meio do Mengo, Vizeu recebeu pelo alto, tocou de peito pra entrada de Paquetá, mandando de primeira, mas à esquerda. Tiro de meta.

30' Timãozinho joga na saída de bola flamenguista. Aproveita os erros e usa os espaços com velocidade.

29' Ritmo corinthiano é enorme. Flamengo tenta se virar dentro do jogo.

28' Bola na área corinthiana, toque de Vizeu, mas impedido.

27' Mengo tenta voltar ao jogo. Prejuízo é enorme.

Vamos para o jogo!

E agora teremos uma pausa de três minutos para hidratação.

26' QUE ATAQUE! Avanço pela esquerda de Tocantins, projeção do meia Matheus Pereira nas costas da zaga e o camisa 10 enfia o pé esquerdo cruzado, mandando no fundo da rede. EXPLOSÃO DA FIEL!

25' GOOOOOOOOOOOOOLAAAAAÇO, MATHEUS PEREIRA, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

24' Ótima chegada com trocas de passes e movimentação legal do Timãozinho, mas Tocantins bateu muito mal na bola.

23' Gol balançou o time carioca, que aumentam em erros.

22' Fiel canta alto no Pacaembu. Decisão!

21' AMARELO, GABRIEL VASCONCELLOS. Comemorou com a torcida.

20' GOL DE CENTROAVANTE! Bola levantada da direita, Gabriel brigou contra três zagueiros, dominou, girou e mandou de canhota no cantinho! EXPLODE A FIEL!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL VASCONCELLOS, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃO!

18' Timão ataca e levanta o som.

17' Mengo erra também. Meio campo congestionado.

16' Corinthians faz muita ligação direta, dificultando a saída de jogo.

15' Muita gente ainda para entrar.

14' Léo Jabá aparece no ataque pelo meio, mas a defesa carioca afasta.

13' Cafu passa por elevação, Paquetá surge bem, mas a marcação fez bem a cobertura.

12' Corinthians sai jogando com a bola no chão. Mengo espera em seu campo.

11' Tentativa de ataque pela esquerda do Mengo, mas Ronaldo surgiu impedido.

10' Jogo é truncado e as marcações fortes.

9' Batida de Matheus Sávio, cabeçada de Ronaldo e a bola sai em linha de fundo.

8' ESPAAAAALMA, FILIPE. A bola fica espirrada na entrada da área, Cafu mandou de primeira e o goleiro espalmou pra escanteio.

7' Gabriel Vasconcellos manda fechado na pequena área, mas o juíz marcaa falta ofensiva.

6' Corinthians aperta e ganha escanteio da esquerda.

5' Nervosismo natural pra quem enfrenta uma final com enorme visibilidade.

4' Marcações fortes e muito ímpeto. É final.

3' Jogo começa sério. As zagas rifam pra onde o nariz aponta.

2' Léo Príncipe chega forte em Matheus Sávio. Vem bola na área corinthiana.

1' A Fiel canta alto demais e ainda tem muita gente do lado de fora.

0' A DECISÃO COMEÇOU!

O último incentivo, apoio. A festa é enorme e a bola vai rolar.

Flamengo com seu uniforme principal. Camisa rubro-negra na horizontal, calção branco e meias pretas.

Corinthians com seu antigo principal uniforme. Camisa branca com listra finas em preto, calção preto e meias listradas e preto e branco.

Rafael Gomes da Silva será o responsável pela arbitragem.

Protocolo oficial entre os dois times. A final vai se aproximando.

Os dois times perfilados. Muita festa e o Hino Nacioanal Brasileiro.

Sobem ao gramado Corinthians e Flamengo!

Os reservas tomam seus bancos. O som vai aumentando.

A Fiel já faz tremer a arquibancada. Cariocas se fazem presentes, mas apenas 4 mil ingressos foram vendidos.

Muita gente ainda chega e enfrenta filas enormes no entorno do Pacaembu.

As equipes encerram o aquecimento e se preparam no vestiário. É decisão!

São 23º, sol sem nuvens no céu. Tudo azul para a decisão.

Torcida segue chegando no Pacaembu. Em instantes, os preparativos finais.

A taça para o campeão!

A bola da decisão!

Mengo escalado com Thiago; Thiago Ennes, Léo Duarte, Dener, Arthur; Ronaldo, Trindade, Cafu, Lucas Paquetá, Matheus; Felipe Vizeu. Técnico: Zé Duarte.

O alvinegro vai à campo com Filipe; Léo Príncipe, Dawhan, Del'amore, Guilherme Romão; Warian, Maycon, Matheus Pereira; Léo Jabá, Tocantins, Gabriel Vasconcellos. Técnico: Osmar Loss.

Equipes escaladas no Pacaembu. Vamos aos times.

Timãozinho é o maior vencedor e busca 'La Décima'. Menguinho quer manter a sina de nunca ter perdido uma final. Duas finais e dois títulos.

Mais de 27 mil corinthianos estarão presentes na decisão. Expectativa é de mais de 10 do Mengo.

No gramado, pessoas e bandeiras tomando conta do palco da partida. Além disso, os dois times aquecem.

Pacaembu, palco de inúmeras partidas memoráveis, recebe mais uma decisão.

Será a final do povo, com o encontro das duas maiores torcidas do país.

O sol brilha forte no aniversário da capital paulista. Portões abertos para os torcedores.

Com início para as 10h, pelo horário brasileiro de verão, a partida terá todas as suas emoções passadas neste real. Acompanhe desde as 9 da manhã, com tudo e mais um pouco desse jogo que abre a temporada de futebol brasileiro.

A VAVEL Brasil deseja um Feliz Aniversário à maior cidade do país.

O feriado da cidade de São Paulo terá mais uma decisão para curtir. O jogo pela manhã ajuda neste programa.

Todos os ingressos destinados à Fiel estão esgotados. Serão mais de 20 mil corinthianos apoiando os meninos do terrão. Já o rubro-negro terá o tobogã e o portão 21 para encher.

O tradicional e muito belo Pacaembu será palco de mais uma decisão da Copinha.

O Mengo tem um time mais experiente e que vem fazendo sucesso nos campeonatos nacionais de base. pode ser o fim ideal desse ciclo.

Com a melhor campanha e o melhor ataque, o time corinthiano sofreu apenas cinco gols no torneio. A equipe ainda é muito jovem e tem muito futuro pela frente.

Fique de olho Corinthians x Flamengo : Matheus Pereira, meia: já com passagens no time principal, o menino de apenas 17 anos é tratado como a nova joia. Mesmo com um estilo de jogo mais cadenciado e sem tanto esforço físico, compensa na qualidade do passe, visão e tapa na bola. Tem tudo pra ser o futuro brasileiro.

Fique de olho Corinthians x Flamengo: Lucas Paquetá, meia: o jovem jogador é a principal aposta de criação e chegada no ataque. Autor do gol da classificação, Paquetá tem evoluído, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e pode decidir a final.

Melhor ataque, o Corinthians contará com o forte conjunto da equipe. Já o Menguinho quer surpreender e aposta no artilheiro Vizeu.

Desfalque da equipe, Léo Santos está fora e será importante falta.

O Timãozinho tem alguns bons destaques. Delamore, na zaga, Matheus Pereira, no meio, e Léo Jabá, no ataque, são os principais em cada função.

É o encontro do maior vencedor contra um time que busca o tri. O duelo de torcidas tomará conta do Brasil.

Já o Menguinho também está invicto no torneio, mas com ataque e defesa abaixo. Ainda assim, os meninos passaram, também de virada, pelo surpreendente América MG, por 2 a 1.

Na semifinal, o Corinthians encarou o Cruzeiro, na Arena em Itaquera. E o Timãozinho precisou suar sangue para bater a Raposinha, de virada, por 2 a 1, garantindo vaga na decisão.

O maior vencedor é o Corinthians e a busca pela décima taça passa por um clássico contra os meninos do Flamengo, numa decisão que promete e muito.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 será a 47ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrerá de 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Serão 112 times, divididos em 28 grupos. Com isso, agora avançam os dois primeiros de cada grupo, de forma que será disputada uma rodada a mais de mata-matas A competição terá um único time estrangeiro, o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China.

Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985.

Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.

Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro.

Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19.

Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada. Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.

Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

