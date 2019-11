Resultado de Internacional x Coritiba na Primeira Liga (0-0)

Ficamos por aqui nesta transmissão. Muito obrigado a você que seguiu conosco o empate sem gols entre Internacional e Coritiba, na rodada de abertura desta competição que pode mudar os rumos do futebol brasileiro, a Primeira Liga. Até a próxima! :)

Agora, as duas equipes concentram suas atenções nos campeonatos estaduais. No sábado (30), o Coritiba estreia no Paranaense diante do Cascavel, às 19h30, no Couto Pereira. Um dia depois (31), é a vez do Inter: o Colorado debuta no Gauchão e tem como adversário o Ypiranga de Erechim, às 19h30 e novamente no Beira-Rio.

O outro jogo do grupo B da Primeira Liga acontece amanhã, às 21h45, em Chapecó, na Arena Condá: Avaí x Grêmio. Você pode acompanhar em tempo real aqui na VAVEL Brasil.

Depois de um primeiro tempo movimentado, no qual o Inter foi superior, a etapa final foi muito mais equilibrada. Com modificação na equipe, o Coritiba conseguiu equiparar as forças e brecou as jogadas ofensivas coloradas.

Vitinho: ''Criamos as jogadas mas não conseguimos converter em gol. Agora precisamos descansar porque domingo já tem batalha novamente''.

Kleber Gladiador: ''No segundo tempo melhoramos, porque no primeiro fomos muito pressionados. Acertamos a marcação. Foi um bom jogo, mostramos que podemos fazer uma temporada melhor que a passada''.

23:33 FIM DE JOGO! INTER 0x0 CORITIBA!

47' Inter tem escanteio.

47' Cobrança de falta fica nas mãos de Alisson.

46' Negueba sofre falta no campo de ataque. Tudo se encaminha para um empate sem gols no Beira-Rio.

46' Facilmente, Ceará desarma Alisson Farias.

45' Dois de acréscimo.

45' Réver manda chutão e Vitinho incomoda Juninho na área. Zagueiro do Coritiba manda para fora.

44' Guerrero marca de novo: Atlético-MG 0x2 Flamengo.

43' Leandro recebe de João Paulo em impedimento.

43' D'Alessandro cobra falta que ele mesmo havia sofrido. Na primeira trave, Amaral corta com facilidade. No rebote, o camisa 10 colorado derruba Carlinhos.

42' William cobra lateral na área buscando Bruno Baio. O centroavante até toca de cabeça para dentro, mas na sequência a zaga coxa branca tira.

40' Público total no Beira-Rio: 13.092.

39' Artur encara marcação mas Negueba tira para lateral.

38' Alisson Farias sai com bola e tudo no fundo do campo.

38' Substituição no Coritiba. Sai Kleber e entra Leandro.

37' Muda esquema no Inter: agora é 4-2-3-1. Linha de três formada por D'Alessandro na direita, Vitinho no centro e Alisson Farias na esquerda. Dourado recua e forma dupla de volantes com Fernando Bob. Centroavante é Bruno Baio.

36' Fair play de novo. Bola rolando e Coritiba no ataque.

35' Fora do lance, Kleber cai ao se chocar involuntariamente com Vitinho.

35' Amaral antecipa passe de William e conduz a bola, já no campo ofensivo. Ao tentar lançamento para entrade de Kleber em diagonal, o volante erra.

34' Partida retorna. D'Alessandro devolve a bola ao Coxa. Fair play.

33' Jogo parado para atendimento à Negueba.

33' Substituição no Inter. Sai Eduardo Sasha e entra Bruno Baio, centroavante de 1,97 m.

32' Inter gira a bola no campo de ataque. Em seguida vai entrar o centroavante Bruno Baio.

31' UHHH!! William erra passe para D'Alessandro, mas de cara já recupera. Ao ver espaço aberto, o lateral-direito avança com a bola e invade a área. O único erro do camisa 2 é a finalização: na rede, mas pelo lado de fora.

31' Negueba cruza da direita e Paulão tira. A sobra fica com Dudu, que emenda finalização para novo corte do camisa 25.

30' Coritiba pressiona.

29' Vitinho recebe na intermediária, gira e chuta forte de perna esquerda. Bem colocado, Wilson cai no seu canto esquerdo e defende em dois tempos.

28' D'Alessandro bate curto, com William. O argentino recebe de volta e cruza muito baixo.

28' Muito participativo, William cruza da direita e Amaral afasta para escanteio.

27' Sasha volta até o campo defensivo para buscar jogo e sofre falta.

26' No segundo tempo, Inter parece acusar o cansaço depois de uma etapa inicial marcada pela intensidade e velocidade. Melhor postado, Coritiba já não cede tantos espaços ao Colorado.

25' Amaral dá passe muito ruim para Ceará e a bola sai em lateral.

24' Tem gol no outro jogo da Primeira Liga: no Mineirão, Guerrero abre o placar para o Flamengo contra o Atlético-MG. A partida em Belo Horizonte é válida pelo grupo C da competição.

24' No primeiro lance em campo, Dudu aproveita erro de Paulão na saída de bola e chuta, mas carimba Fernando Bob.

23' Substituição no Coritiba. Sai Juan e entra e Dudu.

23' Alisson Farias entra para ocupar mesmo espaço de Anderson.

22' No Coritiba, Dudu vai entrar logo mais.

21' Substituição no Inter. Sai Anderson e entra Alisson Farias.

21' Anderson pega mal e joga por cima da meta de Wilson.

20' Anderson e Vitinho na bola.

20' Depois de Juninho tirar, Paulão fica com sobra e deixa para Vitinho. O camisa 21 cruza e o rebote é de D'Alessandro, que sofre falta de Carlinhos próximo da entrada da área. Grande chance para o Colorado.

19' Boa falta para o Inter no lado direito. D'Alessandro na bola.

18' No contragolpe do Inter, Artur recebe passe nas costas, consegue dominar e conduz até cruzar para corte de Walisson Maia.

18' João Paulo carimba a barreira.

17' Rodrigo Dourado faz falta em Juan muito perto da meia-lua de ataque do Coritiba. Bela oportunidade para os visitantes.

17' Carlinhos se antecipa à D'Alessandro e recebe falta forte do argentino. Árbitro apenas adverte o camisa 10 do Inter.

16' D'Alessandro dá caneta em Carlinhos e cruza com efeito. Bola sai muito alta e fica fora do alcance de Eduardo Sasha.

15' Em velocidade, Kleber é acionado e cruza para dentro da área do Inter. Atento, Alisson sai para agarrar.

14' Em raro contra-ataque do Inter, D'Alessandro segura a bola e dá passe para Vitinho. Em posição irregular, camisa 21 nem vai receber.

13' Alan Santos tira perigo na cobrança de escanteio. Na sequência, Juan é lançado em profundidade pela direita. Ao tentar passe para penetração de Kleber, ele vê Fernando Bob cortar.

12' Anderson luta pela bola no meio e lança William, que cruza. Bola bate em Juninho e sai em escanteio.

11' Visivelmente, Coritiba avança as linhas no segundo tempo, tentando atrapalhar a saída de bola colorada.

10' PAULÃO PROVIDENCIAL! Kleber é lançado pelo corredor direito, deixa a bola correr e tenta cruzar para Juan no meio da área. De carrinho, Paulão afasta para salvar o Inter!

9' QUE LANCE! D'Alessandro cobra escanteio, Réver chega embalado e acaba tocando fraco para defesa de Wilson. O goleiro ainda se enrola na pequena área mas fica com a bola.

8' William ataca pela direita e Walisson Maia vacila, deixando a bola sair em escanteio para o Inter.

7' Informação é que Henrique Almeida está no Beira-Rio acompanhando o jogo. Atacante se desvinculou do Botafogo na Justiça e deve ser anunciado pelo Inter nos próximas dias. Ele esteve no Coritiba em 2015.

6' Correção: esquema do Coxa segue o mesmo. Mudança fica no posicionamento: Alan Santos abre pela esquerda e Juan passa a fazer a função de Thiago Lopes. 4-4-2 permanece.

5' Troca de Thiago Lopes por Amaral ajuda a preencher o meio-campo do Coritiba. Agora, equipe de Kleina se fecha em duas linhas, com um 4-5-1. Kleber fica sozinho à frente.

4' Vitinho força passe por cima e dá arremesso lateral ao Coxa.

4' Negueba recebe lançamento pela direita mas não chega a tempo de evitar a saída da bola pela linha de fundo.

3' Paulão é pressionado na defesa e erra passe na saída de bola.

2' D'Alessandro cruza, Réver toca de maneira estranha e Paulão volta a bater para o meio da área. Rodrigo Dourado disputa no alto com Amaral e a bola sai em tiro de meta.

0' Substituição no Coritiba: sai Thiago Lopes e entra Amaral.

22:45 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO BEIRA-RIO!

Os 45 minutos iniciais de Inter x Coritiba foram muito bons. Apesar de ser o primeiro jogo oficial das duas equipes na temporada, gaúchos e paranaenses protagonizaram uma partida de bastante intensidade. Fechado em um 4-4-2 em linha com Kleber e Thiago Santos mais adiantados, o Coxa não conseguiu nenhuma escapada em velocidade que levasse perigo à Alisson. Por outro lado, o Colorado apresentou ideias diferentes, com muita movimentação no setor ofensivo. Com grande porcentagem da posse de bola, os mandantes poderiam ter inaugurado o marcador em diversas oportunidades, principalmente na metade inicial do duelo. Expectativa ótima para a etapa final, mas tudo depende do condicionamento físico dos times nesse começo de competição.

Thiago Santos: ''Na nossa proposta de jogo, todos têm que ajudar na marcação. Acredito que estou desempenhando bem minha função''.

Fernando Bob: ''Nosso time está bem, tocando bem a bola. Faltou concluir melhor em gol''.

22:29 FIM DE PRIMEIRO TEMPO! INTERNACIONAL 0x0 CORITIBA.

45' Sem acréscimos.

44' Walisson Maia rouba bola de Sasha na linha de fundo, mas Alan Santos tenta enfeitar e perde a posse na frente da própria área. Vitinho pega sobra e emenda chutaço de longe, mas manda por cima.

42' Negueba empurra Artur. Na cobrança da falta, Vitinho vai mal e facilita corte da defesa.

41' Pela primeira vez no jogo, Coritiba consegue transição veloz para o ataque. Carlinhos avança muito rapidamente pelo centro e acha Kleber, que erra virada para a direita.

40' Inter quebra a primeira linha do Coritiba, mas Rodrigo Dourado erra força do passe para Sasha e é tiro de meta para o Coxa.

40' Iluminação do Beira-Rio parece ter voltado ao normal.

39' Thiago Santos cruza e Alan Santos testa para longe da meta.

39' Anderson derruba Kleber próximo à área do Inter. Boa chance para o Coxa.

38' ''Extremos'' do Coxa voltam até a linha de fundo para impedir jogadas pelos lados do Internacional. Agora, Negueba fecha tentativa de Artur.

37' Inter sobe marcação e Coritiba é obrigado a dar chutão.

36' William deixa com Vitinho, que de primeira busca Rodrigo Dourado pelo flanco direito. Passe sai com muita força.

35' Juan enxerga Thiago Lopes entrando na área mas dá passe nas pernas do atacante. Bola fica para Alisson.

35' De soco, Alisson tira o perigo da área vermelha.

34' Alan Santos recebe rente à linha de fundo e Réver chega para ceder escanteio ao Coritiba.

33' De cabeça, Paulão afasta para a lateral um passe que visava o avanço de Carlinhos nas costas da zaga.

32' Zagueiro Walisson Maia chega no ataque e desperdiça a posse ao errar lançamento.

31' Novamente, William aparece no ataque do Inter pela direita e cruza para dentro. Wilson sai e defende.

30' Rodrigo Dourado tenta encontrar Anderson na frente, mas dá passe muito forte.

29' Depois de um bom tempo, Coritiba consegue se soltar para o ataque. No centro do campo, Negueba sofre falta de Fernando Bob.

28' DE NOVO! Vitinho cobra escanteio, Dourado desvia em direção à pequena área mas Paulão chega atrasado para desviar e a bola sai em tiro de meta para o Coxa.

27' Na direita, D'Alessandro puxa para dentro e cruza mal. Desatento, Wilson toca e cede escanteio de graça ao Inter.

27' Anderson rompe duas linhas do Coritiba com grande passe para Artur. Lateral-esquerdo cruza rasteiro para Sasha, que acaba passando da bola e fica todo torto para chutar.

26' Muito intenso, Inter faz ótima partida até o momento. Dentro da sua proposta, Coritiba se defende e visa a saída rápida em contragolpe, que por enquanto não existiu.

25' Inter pressiona! Colorado ronda a área do Coritiba com muitos jogadores mas defesa alviverde se safa!

24' NA TRAVE! Artur recebe na esquerda e cruza. A bola desvia em Juninho e bate na quina da trave de Wilson!

​23' William, muito acionado, recebe de D'Alessandro e ergue na pequena área. Wilson dá um tapa e tira.

22' QUASE! D'Alessandro cobra, a bola passa por Dourado e Sasha se estica para tentar marcar, mas toca de coxa para fora.

22' Artur cobra lateral para Vitinho, que ajeita de peito mas é derrubado por Carlinhos na intermediária. Vem mais bola na área coxa branca.

21' UHHH! D'Alessandro levanta na área e Rodrigo Dourado ganha no alto na segunda trave, mas cabeceia para fora. Perigo!

20' Dourado recebe de Vitinho e tabela com D'Alessandro. Antes do argentino devolver a bola para o garoto, Alan Santos comete falta no camisa 13.

19' Alan Santos busca Carlinhos, mas erra e deixa fácil para Alisson.

18' Vendo o Coritiba com duas linhas de quatro compactas, Paulão se equivoca e lança para ninguém.

17' Artur faz ótimo cruzamento para Sasha, mas Juninho se antecipa e corta.

16' Mais uma sobre a saída de bola colorada: D'Alessandro recua até a linha divisória do gramado para receber a bola e ser opção de passe para Réver, Fernando Bob e Paulão.

15' Coritiba ocupa o campo de defesa do Inter. Depois de troca de passes, Juan vai ao fundo pela esquerda e cruza nas mãos de Alisson.

14' D'Alessandro aciona Vitinho, que entra em diagonal e bate para dentro. Sasha chega atrasado e perde a chance.

13' No Inter, chama atenção o posicionamento dos laterais na saída de bola. William e Artur ficam quase na linha central do campo.

11' William avança pela direita e, desequilibrado, cruza mal. Tiro de meta.

10' RESPOSTA DO COXA! Depois de escanteio, Juninho testa no travessão! A bola sobe, volta a tocar na parte superior da trave e sai em tiro de meta para Alisson.

9' GOL DO INTER ANULADO. Rodrigo Dourado desvia para o gol após cobrança de falta na intermediária. Paulão, impedido, teve que pular para evitar o toque na bola. Tento bem anulado.

9' Depois de boa triangulação com Sasha e Anderson, Vitinho tenta arrumar espaço para bater de fora mas carimba Alan Santos. Na sequência, Anderson acaba sendo atingido no olho. Falta para o Inter.

8' D'Alessandro manda lançamento longo na área para Artur, que cabeceia para dentro. No entanto, Wilson sai de soco e tira a bola da cabeça de Vitinho.

7' Anderson recebe no meio, adianta demais e perde a posse.

6' Cerca de 25% da iluminação do Beira-Rio está comprometida. Quem está acostumado a assistir partidas no estádio colorado pode perceber facilmente. Contudo, isso não compromete o andamento do duelo.

5' Vitinho puxa contra-ataque para o Inter, mas se desequilibra e erra passe para Artur. Bola sai em lateral a favor do Coxa.

4' Coritiba se fecha em um 4-4-2 em linha. Ao contrário do especulado, Negueba fica no lado direito da segunda linha, com Thiago Lopes e Kleber Gladiador mais adiantados.

3' Partida começa com as ações concentradas no campo de ataque do Inter.

2' William recebe na direita e cruza para Vitinho, que domina na área, gira e bate de perna esquerda para fora. Boa chegada colorada.

1' Inter troca passes no campo defensivo. Como de praxe, Fernando Bob recua e fica entre os zagueiros para iniciar a saída de bola.

0' Inter ataca para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Coxa para o direito.

21:43 APITA O ÁRBITRO! COMEÇA INTER x CORITIBA!

21:42 Equipes aguardam apenas o horário para que o pontapé inicial seja dado. Estão prontas no gramado do Beira-Rio.

21:40 Como de praxe, D'Alessandro é o capitão do Inter. Ex-jogador colorado, Ceará veste a braçadeira pelo Coxa.

21:40 Coritiba de Gilson Kleina com Wilson; Ceará, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Thiago Lopes, Juan e Negueba; Kleber Gladiador.

21:39 Inter de Argel com Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

21:39 Internacional e Coritiba com seus uniformes tradicionais. Vamos relembrar as escalações.

21:38 Equipes em campo. Hino nacional sendo executado.

21:24 Fim de partidas: Criciúma 1x1 Cruzeiro e Fluminense 0x1 Atlético-PR.

21:23 Mascotes de Inter e Coxa entram juntos em campo no Beira-Rio. Bandeiras da Primeira Liga ao lado.

Foto: Twitter @SCInternacional

21:17 Completando: banco de reservas do Coxa tem Elisson, Reginaldo, Amaral, Dudu, Ícaro, Zé Rafael, Evandro, Vinícius e Leandro.

21:16 O outro jogo da Primeira Liga que começa às 21h45 promete: Atlético-MG x Flamengo, no Mineirão. Os dois times já foram escalados e você pode acompanhar este duelo em tempo real aqui na VAVEL Brasil!

21:13 No Inter, mudanças na numeração em relação ao ano passado: Alisson troca o 22 pelo 1, enquanto William agora veste a camisa 2 ao invés da 6 e Artur tem o número 15 nas costas, depois de carregar o 33 em 2015.

21:10 No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Cícero cobra pênalti e Weverton defende. Permanece 1 a 0 a favor do Atlético-PR contra o Fluminense. O gol foi marcado por Vinícius, ex-Flu.

21:07 Coritiba também sem novidades: Wilson; Ceará, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Thiago Lopes, Juan e Negueba; Kleber Gladiador.

21:05 Reservas do Inter: Muriel, Eduardo, Fabinho, Jair, Alex, Andrigo, Aylon, Alisson Farias e Bruno Baio.

​21:02 Inter confirmado, sem surpresas: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

20:53 As duas partidas de abertura da Primeira Liga, válidas pelo grupo A do torneio, estão em andamento no segundo tempo: Criciúma 1x1 Cruzeiro (Diego Giaretta/Alisson) e Fluminense 0x0 Atlético-PR (Fred foi expulso).

20:45 Em competições regidas pela CBF, os clubes divulgam suas escalações uma hora antes do início das partidas. Inter e Coxa ainda não foram confirmados.

Através do Twitter, todos os clubes participantes da Sul-Minas-Rio compartilharam a hashtag #JuntosPelaPrimeiraLiga. Ao menos nas redes sociais, todos parecem engajados na luta contra a famigerada e corrupta administração da CBF.

Inter x Coritiba transmissão

Se hoje as duas equipes batalham em uma competição que se opõe aos ideais da CBF, no final de semana elas estrearão nos seus respectivos campeonatos estaduais. No sábado (3o), o Coritiba recebe o Cascavel, às 19h30, no Couto Pereira. Um dia depois (31), também às 19h30, o Beira-Rio é palco de Internacional x Ypiranga de Erechim.

Inter x Coritiba será comandado pelo árbitro Ronan Marques da Rosa, auxiliado por José Roberto Larroyd e Fabiano Coelho da Silva. O trio é catarinense.

Tempo real Inter x Coritiba

Internacional x Coritiba entram em campo às 21h45, no Beira-Rio. A partir das 20h45, a VAVEL Brasil passará a seguir tudo que precede o duelo. Fique ligado!

Vitorio Piffero, presidente do Internacional, sobre a Primeira Liga: "Esse é o momento de cada colorado apoiar o clube. É o momento em que precisamos que a torcida vá ao estádio e se manifeste a favor do seu time. É uma disputa muito dura. Todos os integrantes da Liga precisam do torcedor. Temos que mostrar que quem manda no futebol brasileiro são os clubes. É um começo de uma nova era por aqui".

Mais informações sobre Inter x Coritiba você encontra no pré-jogo da VAVEL Brasil!

Inter x Coritiba minuto a minuto

FIQUE DE OLHO: hoje com 24 anos, Walisson Maia fez sua estreia pelo Coxa em 2011. Ainda muito jovem, foi emprestado para times menores em busca de experiência. Deu certo. Em setembro de 2014, o zagueiro retornou ao Couto Pereira, mas só teve seu futebol reconhecido durante o Brasileirão do ano seguinte. Formando dupla de zaga com outro jovem (Juninho), Walisson chamou a atenção pela firmeza e boa saída de bola. Na reta final do certame nacional de 2015, o Coritiba passou vários jogos sem sofrer gols, muito por causa dos promissores defensores. A temporada de 2016 pode ser a da sua afirmação completa.

Foto: Divulgação/Coritiba F.C.

FIQUE DE OLHO: revelado pelo Fluminense, Fernando Bob rodou, sem conseguir se firmar, por alguns clubes do futebol brasileiro. Quando chegou à Ponte Preta, em 2013, tudo mudou. O volante virou um dos pilares da equipe. No Brasileirão do ano passado, a Macaca recebeu forte assédio pelo atleta, que acertou com o Internacional. Logo de cara, ele virou titular e peça-chave do time de Argel Fucks, que o escala como o primeiro volante no 4-4-2 em losango. Bob é o responsável pela saída de bola vermelha e recua entre os zagueiros para dar início aos ataques colorados. Contra o Coritiba, o jogador de 28 anos recém completos fará sua estreia em partidas oficiais no Inter.

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A direção do Internacional realizou uma promoção para o jogo diante do Coritiba. Para esta estreia na Primeira Liga e primeiro compromisso oficial do clube no ano, sócios pagam 10 reais e torcedores em geral 20.

A VAVEL Brasil preparou um guia da Primeira Liga! Confira aqui.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Ceará, Juninho, Walisson Maia e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Thiago Lopes, Juan e Negueba; Kleber Gladiador.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

Inter x Coritiba minuto a minuto em tempo real

O embate mais recente entre Inter e Coritiba se deu no dia 12 de setembro do ano passado, no Couto Pereira. No final da etapa inicial, Vitinho deu a vitória aos comandados de Argel Fucks, em contra-ataque armado por Valdívia após erro de Cáceres: 1 a 0.

A última vitória do Coritiba sobre o Internacional foi em 29 de agosto de 2012. Pela 20ª rodada do Brasileirão, Rafinha marcou o tento solitário para os mandantes aos 10 minutos do segundo tempo.

De acordo com o Futpédia, desde 1969 aconteceram 46 confrontos entre Internacional e Coritiba. Foram 20 triunfos colorados contra 12 alviverdes, além de 14 empates. Os gaúchos anotaram 56 contra 35 dos paranaenses.

Foto: Alexandre Lops/S.C. Internacional

O palco de Inter x Coritiba é o Beira-Rio. Em 2015, somando todas as competições, o estádio teve média de ocupação de 42%, o que corresponde a 21.488 pagantes por jogo. Durante o ano inteiro, o Colorado arrecadou quase 27 milhões de reais com bilheteria (informações do globoesporte.com). O Coxa visitou a reformada casa colorada uma vez, em 7 de junho. Naquela manhã de domingo, Vitinho e Nilmar fizeram os gols da vitória gaúcha por 2 a 0 para mais de 35 mil pagantes (confira abaixo).

Inter x Coritiba minuto a minuto na Copa Sul-Minas-Rio

Kleber Gladiador, sobre a confusão em que se envolveu – com outros jogadores do Coxa - em uma casa noturna em Foz do Iguaçu: ''Nós lamentamos muito. Passamos 14 dias trancados e treinando forte. Nos dias de folga, fazemos o que bem entendemos das nossas vidas. Infelizmente ocorreu isso e pedimos desculpas ao torcedor''.

Argel: ''Sabemos que temos uma responsabilidade muito grande. Fizemos jogos duros e esperamos mais uma partida complicada agora. A partir da hora que entrarmos na competição, temos que buscar sempre a primeira posição''.

Assim como o Inter, o Coritiba tem seus titulares definidos. Em atividade feita nesta terça-feira no CT da Graciosa, Gilson Kleina praticamente confirmou os jogadores que começam diante do Colorado. O treinador tem apenas dois desfalques: os zagueiros Luccas Claro e Rafael Marques, lesionados. Ambos ficaram em Curitiba.

Dos quatros reforços contratados pelo Inter, apenas Fernando Bob virou titular logo de cara. No 4-4-2 em losango montado por Argel, o volante ex-Ponte Preta é o maior responsável pela saída de bola colorada. Com a posse, ele aproveita o avanço dos laterais e recua até o meio dos zagueiros para procurar opções de passe. Mais à frente, Rodrigo Dourado se posiciona pelo lado direito e Anderson pelo esquerdo, com D'Alessandro sendo o ''enganche''.

Depois de retornar dos Estados Unidos, onde esteve durante uma semana e disputou a Florida Cup, o grupo do Internacional seguiu os trabalhos preparatórios em Porto Alegre. Adepto da repetição da equipe titular, o técnico Argel Fucks não escondeu em momento algum os 11 atletas que começam jogando no seu time ideal.

Internacional x Coritiba transmissão em tempo real

Às 19h30, duas partidas do grupo A abrem o torneio: Criciúma x Cruzeiro e Fluminense x Atlético-PR. No mesmo horário de Inter x Coritiba (grupo B), Atlético-MG x Flamengo (C) se enfrentam no Mineirão. Amanhã, América-MG x Figueirense (C) medem forças no Independência, assim como Avaí x Grêmio em Chapecó (B).

Depois de muita polêmica, a Copa Sul-Minas-Rio finalmente terá seu pontapé inicial dado na noite desta quarta-feira (27). A liga, organizada por clubes insatisfeitos com a CBF, surgiu no ano passado e, mesmo com inúmeras incertezas, teve sua rodada inicial confirmada. Apesar do veto da confederação nacional, os dirigentes envolvidos asseguraram que a competição irá até o final.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui acompanharemos em tempo real o jogo entre Internacional x Coritiba. O duelo é válido pela rodada de abertura da Primeira Liga (Copa Sul-Minas-Rio) e começa às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos juntos!

Inter x Coritiba minuto a minuto pela Primeira Liga