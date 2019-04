Na chegada a São Paulo, Calleri mostra desejo de vencer: "Tenho gana pela Libertadores"

O mais novo jogador do São Paulo já chegou à Capital Paulista. O atacante Jonathan Calleri desembarcou no aeroporto de Cumbica na noite desta segunda-feira (25) para assinar com o clube do Morumbi. A assinatura e o anúncio oficial devem ocorrer nesta terça-feira (26).

Na chegada em São Paulo, Calleri conversou rapidamente com alguns jornalistas. Logo de cara, o atacante deu uma declaração que deixou todo são-paulino feliz, dizendo que tem gana pela Copa Libertadores.

"É muito lindo, tenho gana pela Libertadores", falou o jogador, que assinará contrato por apenas seis meses com o Tricolor. A renovação pode acontecer apenas se o clube chegar às fases finais da competição.

O atacante também elogiou Alan Kardec, companheiro com quem provavelmente disputará posição no time. Além disso, Calleri falou que Edgardo Bauza fez muito para que ele jogasse no Tricolor.

"Ele (Bauza) é um técnico vencedor, ganhou a Libertadores há dois anos e fez muito para que eu estivesse aqui. Eu vi muitas partidas do São Paulo, conheço o Centurión, tem o Diego Lugano, que foi um pilar muito importante para o Uruguai, o Alan Kardec é um jogador que gosto muito. Vamos tratar de terminar tudo, assinar o contrato e ver o que se passa amanhã", disse.

Antes de partir para o Brasil, ainda no aeroporto da Argentina, Calleri disse que gostaria de ficar no Boca. Em terras brasileiras, quando questionado sobre essa declaração, o jogador ressaltou que tinha vontade de continuar no clube Xeneize.

"Sim, eu gostaria de ficar mais no Boca porque foi o clube que me deu tudo, me fez como jogador e como pessoa, sou muito agradecido", comentou.

Para fechar, o jogador disse que está com gana de jogar: "Agora estou com muita gana de jogar, entrar no grupo. Então, vamos tratar para que tudo termine bem e eu possa assinar contrato e arrancar", completou.