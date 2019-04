Jemerson treina em separado e aumenta especulações sobre saída do Atlético-MG

A cada dia os rumores envolvendo a saída do zagueiro Jemerson, do Atlético-MG, para times do exterior crescem. Após um excelente 2015 com o time mineiro e uma convocação para a seleção brasileira, substituindo o suspenso David Luiz, o camisa 4 alvinegro vem encurtando as suas chances de permanência no futebol nacional nesta temporada. A grande novidade é a proposta de 10 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) feita pelo Monaco, da França, ao jogador atleticano.

No treinamento feito pelos comandados de Diego Aguirre nessa terça-feira (26), na véspera do confronto com o Flamengo, no Mineirão, pela Primeira Liga, Jemerson não fez o mesmo trabalho que os demais companheiros. Sem haver nenhuma explicação detalhada, o zagueiro fez um treino à parte, separado dos demais parceiros de equipe, e a maior possibilidade é que ele não esteja à disposição do técnico atleticano para o jogo que abre a temporada do Galo, nesta quarta-feira (27).

A ausência de Jemerson, nos trabalhos coletivos, pode indicar sua saída do Atlético. Com a janela do futebol europeu aberta até o final deste mês, o presidente alvinegro, Daniel Nepomuceno, avisou que resolverá a situação do zagueiro até a sexta-feira (29). Entretanto, a ideia inicial é de negociar o atleta nesta janela, mas liberá-lo apenas no meio do ano, após a participação do Galo na Taça Libertadores da América.

Além do camisa 4, outro jogador que vem atraindo especulações e rumores sobre seu futuro, dentro ou fora do Atlético, é o atacante Lucas Pratto. Segundo jornais europeus, o artilheiro do Galo em 2015, com 22 gols marcados, estaria na mira do Celta de Vigo, da Espanha. Parceiro de equipe dos dois jogadores, o lateral Marcos Rocha deu sua opinião sobre as supostas negociações e as consequentes peças de reposição em cada caso.

"Para o Pratto, é difícil um substituto no mercado. Os clubes procuram um centroavante. Para a zaga, o clube trouxe o Erazo, que fez um bom ano pelo Grêmio. Tem o Tiago, que corre por fora, e o Edcarlos, que renovou. Para o Pratto, o substituto é mais difícil, e a gente espera que ele possa permanecer", explicou.