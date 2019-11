Resultado de América-MG x Figueirense (1-0)

Por hoje é isso, caro leitor da VAVEL Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou conosco o triunfo do América-MG sobre o Figueirense, na rodada inaugural desta competição que pode mudar ser o embrião das mudanças no futebol nacional. Até a próxima!

Logo mais, Avaí e Grêmio se enfrentam na Arena Condá e fecham a primeira rodada da Copa Sul-Minas-Rio.

Confira abaixo o gol que deu a vitória ao América-MG.

Os catarinenses terão a chance de se recuperar na Copa Sul-Minas-Rio no dia 7 de fevereiro, quando recebem o Atlético-MG, às 17h00, em Florianópolis.

O Figueira, por sua vez, estreia no Campeonato Catarinense no domingo (31), quando recebe o Brusque no Orlando Scarpelli. O duelo tem início às 19h30.

Pela Copa Sul-Minas-Rio, o próximo compromisso dos mineiros é no dia 17 de fevereiro, fora de casa, contra o Flamengo.

Com o resultado, o América-MG se iguala ao Flamengo em número de pontos na Copa Sul-Minas Rio. O Coelho volta a campo no próximo sábado, contra o Tupi, às 19h30, na estreia do Campeonato Mineiro. O palco do jogo é o Independência.

Pronuncie-se, Tony!

"Ótima estreia, conseguimos um bom controle, principalmente no primeiro tempo. Defensivamente estivemos bem postados".

Fala, Clayton!

"Perdemos, erramos, demoramos a encaixar. Falta aprimorarmos melhor a parte técnica geral do grupo, me incluo nisso. Contra times maiores, da Série A, eles não perdoam. Temos que melhorar, não tem desculpa uma derrota dessa".

Fim de jogo no Independência! O América-MG vence o Figueirense por 1 a 0 na sua estreia na Copa Sul-Minas-Rio.

47' Por cima!

Clayton arrisca de fora da área e manda sobre o gol.

46' Quase todo o time do Figueira está posicionado no campo de ataque. Rafael Bastos é o único americano no campo catarinense.

45' Figueirense ainda tenta chegar no ataque, mas sem sucesso. Leandro Silva erra o passe e faz falta em Bryan.

44' Osman aparece no fundo do campo, não consegue passar pelo marcador e faz a falta próximo da linha de fundo.

43' Árbitro da partida assinala três minutos de acréscimos.

41' Última substituição no Coelho: Maranhão entra na vaga de Bruno Sávio.

40' Escanteio é cobrado e afastado pela defesa.

40' Após boa troca de passes no campo de ataque, Jonas chuta em cima da zaga e ganha o escanteio.

39' Rafael Bastos tenta o toque para Bruno Savio na área, mas a defesa catarinense age bem e recupera a bola.

39' Marquinhos Pedroso cruza e manda nas mãos de João Ricardo.

37' Dudu carrega pela esquerda e tenta o passe, mas a bola passa por todo mundo e sai pela lateral.

36' Última substituição no Figueira: entra Gustavo Ermel, sai França.

35' Mais uma mudança no América-MG: Ernandes entra na vaga do capitão Leandro Guerreiro.

33' Bryan entrou com vontade. Lateral tenta chute cruzado de fora da área, mas Marquinhos afasta no meio do caminho.

32' Substituição no América-MG: entra Bryan, sai Danilo.

31' Givanildo Oliveira deve promover a primeira mudança no América-MG em breve.

30' Osman conduz a bola na entrada da área e chuta fraco. Junior cai no canto e agarra firme.

29' Substituição no Figueirense: entra Elias, sai Yago.

29' Por cima!

Depois da cobrança de Jonas, Alison sobe mais alto que todo mundo e cabeceia sobre a meta.

28' Jonas disputa a bola com Bruno Alves na linha de fundo e ganha o escanteio.

27' Dudu toca para Clayton no ataque, mas o atacante estava impedido. Acerta o bandeira.

26' João Ricardo sai do gol mas não acha nada. Bola sobra para a defesa americana.

25' Marquinhos Pedroso vai no fundo do campo, tenta o cruzamento duas vezes e ganha o escanteio.

24' Bruno Savio tenta acionar Jonas, mas passa sem direção e manda nos pés de Junior. Mais uma tentativa forçada.

23' Pra fora!

Bruno Dybal recebe fora da área e concluiu à meia altura. Bola passa à esquerda meta.

22' Bruno Savio recebe de Tony na área e tenta passar pela zaga, mas a bola sobra limpa para Junior.

21' Na cobrança de Danilo, bola passa por todo mundo e vai direto pra fora.

20' Em questão de dois minutos, dois cartões amarelos. O advertido da vez foi Yago, por falta em Tony.

19' Cartão amarelo para Osman. Falta dura do camisa 7 em cima de Dudu.

17' Danilo tenta a tabela com Bruno Savio, mas o atacante força o passe e a bola se perde pela linha de fundo.

14' Substituição no Figueirense: entra Bruno Dybal, sai Dener.

13' Dener aproveita a cobrança de falta pela direita e cabeceia por cima, mas já havia sido flagrado em condição irregular.

12' Mais uma na zaga!

Bruno Sávio recebe na área e serve Rafael Bastos, que bate de primeira e carimba a zaga catarinense.

12' Bola volta a rolar.

11' Jogo parado. Rafael Bastos recebe atendimento médico. Bruno Alves é retirado do gramado no carrinho-maca.

10' Após o cruzamento de Danilo, Dener domina e tenta afastar, mas chuta em Rafael Bastos e a bola por pouco não encobre Junior, que segura firme.

9' América-MG trabalha a bola próximo da área mas não consegue furar a defesa catarinense.

6' Que perigo!

João Ricardo sai mal do gol e dá a bola de presente para Yago, que, de fora da área, conclui de primeira. Goleiro se recupera e defende com o pé.

5' Com um curativo na região da orelha, Bruno Savio está de volta ao jogo.

4' Parou na zaga!

Tony lança Jonas e recebe de Osman, mas é travado pela defesa na hora da conclusão.

3' Autor do gol, Sávio recebe atendimento fora do campo. Jogo segue normalmente enquanto isso.

2' Bruno Savio recebe atendimento médico no gramado. Atacante sente dores após dividida pelo alto com o zagueiro Marquinhos.

1' Yago tenta o lançamento logo pra Dudu, que quase consegue ajeitar a bola. Se pega, é perigo pro América-MG!

0' Falta de Rafael Bastos em Bruno Alves na entrada da área catarinense.

0' Apita o árbitro! Recomeça o jogo entre América-MG e Figueirense.

Jogadores já posicionados. Tudo certo para o início do segundo tempo.

América-MG e Figueirense voltam para a etapa final com as mesmas formações.

Equipes já voltaram para o gramado do Independência.

Fala, Júnior!

"Desatenção nossa. Bola desviou, foi na trave, voltou e sofremos o gol. Estamos bem na partida. Controlamos um pouco o jogo, no final deu uma dessarumada", disse o goleiro do Figueira.

Diga, Bruno Sávio!

"Estamos trabalhando forte pra chegar bem nas competições. Primeiro tempo está puxando a parte física. Conseguimos criar boas oportunidades, fico feliz pelo gol", disse o autor do único gol do jogo.

Fim de primeiro tempo no Independência! O América-MG vai vencendo o Figueirense por 1 a 0.

45' Boa defesa!

Tony recebe na área e ajeita para Bruno Savio, que bate fraco, no canto. Junior vai conferir e defende em dois tempos.

45' Rafael Bastos divide com Junior na área e vai ao chão. Segue o jogo.

44' Iremos até os 46 minutos no primeiro tempo.

43' Danilo cobra sobre a barreira e para na boa defesa de Junior. Escanteio para o América-MG.

43' Falta de França em cima de Jonas. Boa oportunidade para o Coelho.

42' Recuperado do lance anterior, Marquinhos Pedroso vai ao fundo e cruza. Mais uma que vai direto para a lateral.

41' França e Marquinhos Pedroso se chocam no campo de defesa. Pior para o lateral, que sente a pancada.

39' Yago percebe a passagem de Leandro Silva e tenta acioná-lo, mas Danilo impede o passe, recupera a pelota e sofre falta.

39' Depois da cobrança aberta, zaga mineira afasta e sai tocando a bola sem grandes dificuldades.

38' Falta de Osman em Marquinhos Pedroso no campo de ataque do Figueira. Vem bola na área de João Ricardo.

37' Jonas chega no fundo do campo e tenta o cruzamento, mas a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. Tiro de meta para Junior.

36' Lançamento longo para Clayton, que já havia sido flagrado em impedimento. Lance difícil para o auxiliar.

33' Próximo a área, Yago domina no peito e ajeita de calcanhar pra França, mas força o passe. Tiro de meta para o América-MG.

31' Leandro Silva ajeita pra perna esquerda e manda sobre o gol. A milhas e milhas da meta americana.

30' Mais uma nas mãos de João Ricardo. Dudu facilita a vida do arqueiro adversário.

30' Mais uma falta em França. Essa, no campo de ataque. Vem bola na área mineira.

29' Falta em cima de França no campo de defesa do Figueira.

26' Osman tenta tabelar com Jonas, mas o lateral força o passe e cede a lateral aos catarinenses.

25' Jogo carece de lances ofensivos. Goleiros pouco trabalharam até aqui.

24' Leandro Silva avança pela direita e cruza nos pés da zaga rival.

23' Pra fechar o ciclo de cruzamentos ruins, Danilo cruza e manda direto pra lateral do lado oposto.

23' Cruzamento de Marquinhos Pedroso direto nas mãos de João Ricardo.

22' Defesa catarinense bobeia, Rafael Bastos avança mas não passa pela zaga.

21' Tudo certo com o meia americano. Bola volta a rolar no Independência.

20' Jogo parado. Rafael Bastos caído no gramado.

19' Marquinhos Pedroso cruza na entrada da pequena área e João Ricardo aparece pra afastar de soco.

18' Clayton cruza na área, Sueliton aparece e manda pra escanteio.

17' Figueirense troca passes no campo de ataque.

16' Forçou!

Aberto pela esquerda, Clayton passa a bola entre as pernas de Alison e imediamente vai ao chão. Juizão manda seguir.

15' Osman conduz pela direita, corta para a canhota e conclui muito fraco, facilitando o trabalho de Junior.

13' Rafael Bastos chuta da lateral da área, bola desvia em Leandro Silva e bate no travessão. Na sobra, com o gol aberto, o atacante americano só teve o trabalho de empurrar para as redes. Aberto o placar no Independência!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG! BRUNO SÁVIO É O NOME DELE!

12' Depois do cruzamento vindo da esquerda, Junior se atrapalha com a bola e cede o escanteio para o Coelho.

11' Defesa mineira sai jogando errado, mas Clayton recebe passe muito forte e não aproveita.

9' Marquinhos Pedroso cruza, zaga se atrapalha e joga pra fora. É escanteio para os visitantes.

8' Clayton recebe na área e tenta ajeitar para Dudu, mas a zaga americana age rápido e retoma a posse de bola.

7' Sueliton carrega a bola, arrisca da intermediária e manda longe, mas muito longe do gol!

6' Yago vai até o fundo do campo e cruza rasteiro. João Ricardo defende em dois tempos.

5' Rafael Bastos aciona Bruno Sávio no ataque, mas força o passe e facilita a vida de Júnior, que fica com a bola.

4' Figueirense consegue dar os primeiros passes no campo de ataque. América-MG recupera a posse na sequência.

3' Osman tenta o cruzamento mas a zaga afasta mais uma. América-MG em cima do Figueira nos minutos iniciais.

2' UUUUHH!

Danilo recebe de Rafael Bastos na intermediária e arrisca, mas para na boa defesa de Júnior. Zaga afasta o perigo na sequência.

1' América-MG tenta chegar ao ataque mas é obrigado a recuar.

0' Primeira falta do jogo: de Jonas em Marquinhos Pedroso, próxima a linha do meio-campo.

0' Começa o jogo no Independência! Saída de bola é do Figueirense.

Equipes já estão posicionadas em seus respectivos campos. Tudo pronto para o começo do jogo em Belo Horizonte.

Hudson Coutinho, técnico do Figueirense. "Os reforços estão treinando bem, espero que façam uma grande jogo".

Givanildo de Oliveira: "Alguns jogadores que estavam o ano passado tiveram propostas irrecusáveis, alguns eu pedi pra não ficar... Agora estamos com quatro jogadores do ano passado, o resto está estreando. Esperar que façam uma boa partida, mas é um começo, as mudanças são grandes. Vai ter algumas complicações".

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

América-MG veste seus uniforme tradicional, com listras verticais em verde e preto. O Figueirense, por sua vez, veste uma camisa predominantemente branca.

Equipes entram em campo neste momento.

Presença da torcida americana é tímida até o momento. Muitos espaços a serem preenchidos nas arquibancadas do Independência.

"A responsabilidade sempre é grande. Por estar aqui desde 2014 aqui, espero poder ser um dos “cabeças” do time, ajudar conversando e dando moral para ajudar a todos. Queremos um Figueirense mais forte", concluiu o defensor.

Titular na partida de hoje, o zagueiro Bruno Alves, do Figueirense, mostrou confiança ao projetar a sua temporada como titular na defesa catarinense.

"Tenho tudo para me firmar como titular da zaga, mas ainda não aconteceram os jogos e é preciso que o Hudson defina. Espero que eu comece na frente junto com o Marquinhos para poder dar sequência ao que fiz na temporada passada", disse.

Leia mais: América-MG e Figueirense medem forças em estreia pela Copa Sul-Minas-Rio.

O jogador, porém, salientou que a equipe está no início de temporada e ainda não encontrou a melhor forma física.

“Estamos no início do trabalho, mas se chegarmos aqui e trabalharmos todo dia, com bastante afinco, conseguiremos chegar à forma ideal o quanto antes. Na questão da parte física acho que já estamos chegando próximo de 80% da nossa capacidade total para trabalhar o ano inteiro”, completou.

Durante a semana, o meia Tony, remanescente do acesso do América-MG em 2015, comentou sobre a importância de estrear com vitória dentro de casa.

“Iniciar o ano com o pé direito é primordial, diante da nossa torcida, em casa. Aproveito para convidar a torcida para nos prestigiar na quinta-feira e nos apoiar. Temos tudo para começar bem e gostaria muito de acabar a temporada com títulos”, ponderou.

O Independência é o palco do confronto de logo mais entre América-MG e Figueirense. O estádio foi construído para a disputa da Copa do Mundo de 1950 e recebeu uma das maiores zebras da história dos mundiais: a vitória dos Estados Unidos por 1 a 0 sobre a Inglaterra. Atualmente comporta 23.018 torcedores.

Independência será o palco do embate de logo mais. I Foto:Sylvio Coutinho/Divulgação

No Figueira, os problemas são os mesmos. Lesionados, Jocinei e Carlos Alberto não vão para o jogo. Mesma situação de Everton Santos e Guilherme Queiroz, ambos com problemas na documentação.

No América-MG, Tiago Luís e Pablo ainda não estão regularizados e são desfalques para a partida. Fecham a lista de ausências o zagueiro Adalberto e os atacantes Cesinha e Romário, entregues ao departamento médico.

FIQUE DE OLHO: Jackson Caucaia, meia do Figueirense. Depois de uma passagem destacada pelo Ituano, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2014, não conseguiu se firmar em uma grande equipe. No ano passado, teve pouca sequência no Vasco, e logo foi repassado ao Náutico, na Série B do Brasileiro. Em dezembro, foi anunciado como reforço do Figueira, onde terá mais uma oportunidade de defender uma equipe de Série A.

Jackson Caucaia em ação pelo Náutico I Foto: André Nery/JC Imagem

FIQUE DE OLHO: Rafael Bastos, meia do América-MG. Rafael é um dos poucos reforços do Coelho que estará em campo, já que alguns passam por problemas com a documentação. De cara, enfrenta o Figueirense, clube que defendeu no último Campeonato Brasileiro.





Foto: Carlos Cruz/AFC

Treinador do Figueirense, Hudson Coutinho teceu elogios ao volante França, que deve iniciar a partida de hoje como titular. Por outro lado, foi contundente ao cobrá-lo no que se refere à questão disciplinar.

Durante a semana, Givanildo Oliveira, técnico do América-MG, comentou sobre as mudanças no elenco americano e externou a importância do jogo de logo mais para avaliar o grupo.

"Quando você fecha uma temporada e não muda muito, você tem a ansiedade de começar logo, principalmente dos jogadores. Mas é diferente de quando você muda muito. E mais uma vez nós mudamos bastante o grupo. Então, nós temos que esperar o jogo. O jogo é que vai dizer em que condição nós estamos", disse.

Na década de 1970, a maior goleada do duelo foi aplicada pelos mineiros. Em 1973, na Primeira Fase do Campeonato Brasileiro, o Coelho bateu o Figueirense por 4 a 0 no Mineirão. Destaque para o atacante Cândido, que anotou todos os gols mineiros.

O último confronto entre América-MG e Figueirense foi pela Série B de 2013. Na ocasião, Maylson abriu o placar para os catarinenses, mas Alessandro e Vitor Hugo marcaram e decretaram a vitória mineira no Orlando Scarpelli. No final daquele ano, o Figueira ficou com a quarta colocação e confirmou seu retorno à Série A.

O equilíbro é a tônica do histórico dos confrontos entre América-MG e Figueirense. De acordo com dados do Futpédia, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades, com duas vitórias pra cada lado e dois empates.

Pelo grupo de América-MG e Figueirense, o Flamengo estreou bem e venceu o Atlético-MG por 2 a 0 em pleno Mineirão. Destaque para Guerrero, que marcou os dois gols e quebrou o seu jejum de 5 meses. Leia mais aqui.

Às 21h45, pelo grupo B, Internacional e Coritiba empataram sem gols no Beira-Rio. A partida entre Avaí e Grêmio, que ocorre às 21h45, fecha a primeira rodada da competição.

A bola inclusive já rolou ontem. Às 19h30, Criciúma e Cruzeiro empataram em 1 a 1 no Heriberto Hülse. No mesmo horário, o Atlético-PR foi até Volta Redonda e venceu o Fluminense pelo placar mínimo. Os dois jogos foram válidos pelo grupo A.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-MG x Figueirense, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Minas-Rio, partida a ser disputada às 19h30, no Independência.