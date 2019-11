Resultado Avaí x Grêmio na Copa Sul-Minas-Rio (2-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Uma ótima sexta-feira a todos. Até a próxima com mais futebol na VAVEL Brasil!

No domingo (31), às 17h, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas em Caxias do Sul, no estádio Centenário, na estreia do Campeonato Gaúcho. Já o Avaí estreia no Catarinense diante do Criciúma, no Heriberto Hülse, também às 17h de domingo.

Fim de estreia na Primeira Liga para Avaí e Grêmio: empate em 2 a 2 na Arena Condá. Gols do Grêmio de Edinho e Bressan. Gols do Avaí de Willian e Gabriel.

48' Fim de jogo em Chapecó! Avaí 2x2 Grêmio

45' Renan afasta de soco pelo Avaí.

45' Falta ao Grêmio quase como um escanteio pela direita.

Cruzamento da esquerda após escanteio e Gabriel cabeceia de costas para vencer Marcelo Grohe e igualar novamente. Empate em Chapecó.

42' GOOOOOOOOL DO AVAÍ! GABRIEEEL DE CABEÇA DEIXA TUDO IGUAL DE NOVO! 2 A 2!

41' Escanteio ao Avaí! Diego Jardel cobra, a bola raspa na barreira e sai no canto.

39' DEFENDEU RENAN! Grande defesa do goleiro do Avaí. Cobrança ruim de Bobô.

38' PÊNALTI! Lincoln driblou dois e foi derrubado. Penalidade clara e marcada pelo árbitro. Chance do Grêmio.

37' QUASE! Tilica recebe de Edinho e chuta forte, Renan espalma e a bola beija as redes pelo lado de fora.

35' No Avaí, sai João Felipe e entra Braga.

33' Troca no Grêmio: Pedro Rocha sai, Tilica entra.

31' Tauan escapa pela direita, busca cruzar e a bola faz a curva pela linha de fundo. Tiro de meta.

29' Quase o empate! Chapecó arrisca de fora da área com a direita e a bola trisca a trave de Grohe!

28' Tauan de novo! Chute forte de canhota e a bola passou buscando o ângulo da meta de Grohe. Tiro de meta.

27' Nova chegada do Avaí pelo empate. Cruzamento de Paulinho pela esquerda e Willian desvia pela linha de fundo.

25' ESPALMA MARCELO GROHE! Primeira participação de Tauan e o goleiro gremista espalmou a bomba pela linha de fundo. Escanteio.

24' Pedro Rocha entra na área, toca atrás para Edinho que isola a bola de canhota.

22' Perdeu Pedro Rocha! Tentou encobrir o goleiro e Renan saiu bem para abafar a jogada e sair jogando pelo Avaí.

21' Fernandinho toca no fundo para passagem de Moisés e o zagueiro Henrique trava o volante gremista. Escanteio para o Grêmio e atendimento no jovem do time tricolor.

20' Nova falta ao Grêmio, Lincoln cobra na área, goleiro Renan afasta de soco, mas o jogo já estava parado. Bola ao Avaí.

18' Cobrança de falta da direita e Gabriel cabeceia perigosamente pela linha de fundo. Tiro de meta ao Grêmio.

Lançamento de Lincoln em cobrança de falta, a bola viaja na área, Renan sai mal do gol e Bressan escora de cabeça às redes. Passa à frente o Grêmio: 2 a 1.

15' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOO! BRESSAN RECOLOCA O GRÊMIO EM VANTAGEM!

14' Renato chega pela direita, divide e a bola disputada sai em tiro de meta ao Grêmio.

12' Lincoln sofreu falta. Ele mesmo cobrou e a bola subiu demais no chute de canhota.

10' Troca o Grêmio. Sai Ramiro com muitas dores. Fernandinho entra.

9' Ramiro cai no gramado após pisar em falso. Sente o tornozelo na perna esquerda.

Willian girou na grande área e finalizou para igualar o marcador. Grêmio havia desperdiçado chances e os catarinenses buscaram o empate.

6' GOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!! WILIAAAN EMPATA EM CHAPECÓ!

5' Balão de Marcelo Hermes, Gabriel rebateu mal de cabeça e Ramiro não aproveitou. Pedro Rocha corria pela direita e não recebeu o passe.

2' QUE PERIGO DO OUTRO LADO! Avaí quase empata com Henrique de cabeça. Bola raspa a trave de Grohe.

2' PERDE DE NOVO! Bobô estava sozinho de costas para o gol e tocou para Pedro Rocha chutar pressionado. Goleiro Renan segura firme.

1' Não, Pedro Rocha! Atacante ganha a jogada do zagueiro e finaliza mal demais na grande área. O chute sai pela linha lateral.

0' Começa o segundo tempo! Equipes não mudaram a escalação.

Na outra partida do grupo B, Internacional e Coritiba ficaram no 0 a 0 na noite de ontem, no Beira-Rio.



Mais cedo, América-MG venceu o Figueirense por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança do grupo C. Flamengo lidera pós ter vencido o Galo por 2 a 0.

Edinho sobre o gol: "Roger é um cara que tem todos os méritos nesse grupo. Feliz por ter acontecido. Primeiro jogo da temporada valendo. A intensidade está grande", destacou.

Bressan, zagueiro do Grêmio: "Equipe entrou bem concentrada. Algumas dificuldades entre defesa e ataque, mas a equipe está bem encaixada".

Edinho fez o gol da etapa inicial logo no primeiro minuto de bola rolando pela Primeira Liga.

47' Fim do primeiro tempo em Chapecó! Avaí 0-1 Grêmio.

46' Bola recuada pelo zagueiro Gabriel e Renan precisou se virar para evitar o escanteio.

45' Mais um minuto de acréscimo.

42' Chegou o Grêmio! Bobô abriu na direita para Ramiro, ele engatilhou e chutou forte, passando entre quem entrava na área e a meta.

39' Renato de novo faz cruzamento da direita na área gremista e Grohe segura firme.

36' Cartão amarelo novamente! Moisés ergue demais a perna e atinge o jogador Lucas Fernandes do Avaí no alto. Segundo cartão do Grêmio.

34' Lançamento de Edinho e Bobô comete falta sobre o zagueiro. Bola para o Avaí no campo de defesa.

31' Grêmio toca a bola pela esquerda, Lincoln força o cruzamento e a bola atravessa a área para sair em tiro de meta pelo outro lado.

28' QUE PERIGO! Lançamento de Renato e Wesley tenta recuar para Grohe, mas toca de cabeça pela linha de fundo, quase resultando em ação de Grohe para evitar gol contra.

26' Cartão amarelo! Pedro Rocha escapa em velocidade e Henrique o para com falta por trás. Segundo cartão para o Avaí.

25' Diego Jardel para Rômulo e a finalização sai prensada. Escanteio para o Avaí.

24' Sobra de novo levantamento com Lucas Fernandes. Finalização de sem pulo do meia-atacante foi com muita força, mas direto pela linha de fundo. Tiro de meta.

23' Cruzamento da direita feito por Renato e a zaga do Grêmio tira.

19' Lançamento de Ramiro e Lincoln não domina na área. Bola nas mãos do goleiro Renan.

18' UUUUUH! Rômulo invade a área pela esquerda, finaliza forte e manda na rede por fora! Quase, quase o empate!

16' Falta cobrada por Diego Jardel na área, defesa afasta e, na sobra, chute de Lucas Fernandes pela marca do pênalti é parado com impedimento. Bola do Grêmio.

13' Impedimento! Edinho estava impedido e houve o equívoco, pois Ramiro, quem recebeu, estava em posição legal.

12' ESPALMA RENAN! Belíssima cobrança de Lincoln, de canhota, e o goleirão foi buscar em seu angulo superior esquerdo.

11' Cartão amarelo! Pedro Rocha é atropelado e tarjeta para Caio César. Falta cometida por trás e primeiro cartão para o Avaí.

10' Edinho caído recebe atendimento.

9' UUUUUUH! Cruzamento de Caio César pela esquerda, cruzando toda extensão da área. Na direita, Diego Jardel recebe, arrisca e Grohe espalma espetacularmente!

8' Avaí busca equilibrar as ações com o placar adverso logo cedo.

5' Cartão amarelo! Bobô acerta a nuca do jogador do Avaí em lance imprudente. Primeiro cartão do jogo.

3' Caio César arrisca da intermediária, tenta surpreender Grohe, mas manda muito longe. Tiro de meta para o Grêmio.

Jogada pela esquerda de Pedro Rocha e o volante Edinho consegue dominar na área e fuzilar as redes de Renan. Aberto o placar no primeiro giro do cronômetro! Edinho!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! EDINHOOOOO MARCA!

0' Edinho comete a falta pelo lado esquerdo de ataque do Avaí.

0' Bola rolando em Chapecó! Começa a Primeira Liga em campo para Avaí e Grêmio!

Avaí postado em campo com seu 3º uniforme, também oportunizando a aparição da nova camiseta.

Edinho é o capitão pelo lado do Grêmio. Tricolor está com o uniforme predominantemente branco.

Hino de Santa Catarina executado após o hino nacional brasileiro.

Roger Machado: "A gente tem uma estrutura bem sólida. Vai partir disso taticamente e usar da característica dos nossos jogadores para buscar um bom jogo. São dois volantes, o Ramiro e mais o Lincoln, como meia do lado de campo. Pedro Rocha e Bobô mais à frente."

Preparador físico Jaelson Ortiz orientando trabalho de aquecimento do Avaí, na Arena Condá. Foto divulgada pelo Avaí no Twitter.





Movimentação de público é pouquíssima do mandante Avaí. Os gremistas, mesmo timidamente, aparecem na cidade do oeste catarinense. Os ingressos saíram a 60 reais, o que não agradou ao torcedor.

O Avaí vive uma crise com cerca de 90% dos funcionários em greve e um elenco modificado após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2015. Em campo, esperança no atacante Willian, ex-Grêmio, e que há tempos defende o leão de Floripa.

Agora pouco, a Confederação Brasileira de Futebol, primeiramente contrária ao movimento da Primeira Liga, emitiu nota em concordância para o torneio entrar no calendário da federação na temporada 2017.

Equipes entrarão em campo muito mais do que pela conquista de um torneio regional, envolvendo clubes do sul e de sudeste, em Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Primeira Liga já recebeu apoio do Bom Senso FC e propõe uma organização à parte para buscar melhorias ao futebol brasileiro, com novas propostas.

Avaí escalado: Renan, Renato, Henrique, Gabriel e Paulinho; J.Filipe, C.César, D.Jardel e Romulo; Lucas Fernandes e Willian.

Grêmio confirmado para ir a campo: Marcelo Grohe; Wesley, Thyere, Bressan e Marcelo Hermes; Edinho, Moisés, Ramiro e Lincoln; Pedro Rocha e Bobô.

Dos 21 relacionados ao jogo, 11 são provenientes dos sub-20 do time do Avaí. "É bom pela oportunidade aos jogadores. Nosso planejamento é esse, fortalece o clube. O momento é delicado, temos que ter paciência e se esses atletas estiverem focados e mostrarem a qualidade que o fez chegarem aqui teremos resultados", disse o técnico Raul Cabral.

Confira o pré-jogo da VAVEL Brasil para Avaí x Grêmio

Mais cedo, nesta quinta-feira, às 19h30, o América-MG recebe o Figueirense pelo grupo C. No Independência, em Belo Horizonte, a partida fecha a rodada que já teve a vitória flamenguista pela chave.

Na rodada iniciada ontem, a Copa Sul-Minas-Rio teve os seguintes jogos:

Fluminense 0-1 Atlético-PR

Atlético-MG 0-2 Flamengo

Criciúma 1-1 Cruzeiro

Internacional 0-0 Coritiba

Nenhum dos autores dos gols do último jogo entre as equipes estará em campo. Giuliano fora por lesão, Maxi Rodríguez foi para o Peñarol e André Lima está agora no Atlético Paranaense.

O último confronto entre Avaí e Grêmio foi válido pelo Campeonato Brasileiro 2015. O Grêmio venceu por 3 a 1, com gols de Giuliano (2x) e Maxi Rodríguez. André Lima anotou pelos catarinenses.

Palco da partida: Arena Condá - A habitual casa da Chapecoense serve de tapete para o duelo entre Avaí e Grêmio. Remodelada em 2008, o estádio assistiu à subida do clube local até a primeira divisão brasileira. A capacidade da cancha da Chapecoense é para 22 mil e 600 torcedores.

A expectativa é de bom público na Arena Condá, já que o reduto de gremistas em Chapecó é forte e o jogo, afinal de contas, tem mando do Avaí, sendo a equipe representante de Santa Catarina no duelo.

A arbitragem de Avaí e Grêmio fica por conta de um trio mineiro: Erick Giovanni Fernandes, auxiliado por Marcyano Pires de Lima e Leandro Salvador Silva.

Já o provável Grêmio de Roger Machado é o seguinte: Marcelo Grohe; Wesley, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Hermes; Edinho, Moisés, Ramiro, Lincoln e Pedro Rocha; Bobô.

O provável Avaí que vai a campo escalado pelo técnico Raul Cabral tem a seguinte formação: Renan; Renato, André, Gabriel e Vitor Costa; Judson (Lucas Fernandes), João Filipe, Caio Cesar e Diego Jardel; Romulo e William.

Do lado do Grêmio, o técnico Roger Machado escala uma equipe reserva para começar os trabalhos na Primeira Liga. Com o primeiro jogo do Gauchão batendo à porta, o treinador opta por um time composto somente por suplentes, com exceção do goleiro Marcelo Grohe.

O Avaí manda seu jogo em Chapecó por estar sem o estádio da Ressacada, sua casa em Florianópolis. O estádio passa por uma reforma completa no gramado e fica ausente dos planos do leão da ilha da magia.

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Esta noite Grêmio e Avaí enfrentam-se em Chapecó, na Arena Condá, pela estreia das equipes na nova liga Sul-Minas-Rio, a Primeira Liga. Acompanhe tudo pela VAVEL!