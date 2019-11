Benecy Queiroz recebe 90 dias de suspensão após declaração sobre "mala preta"

Ocorreu nesta quarta-feira (27), o julgamento do supervisor de futebol licenciado do Cruzeiro, Benecy Queiroz, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após declarações dadas ao programa Meio de Campo, da Rede Minas, onde alegou ter comprado um árbitro mineiro entre os anos 80 e 90. Como punição, o dirigente recebeu 90 dias de suspensão, que começará a valer a partir desta quinta-feira (28).

Benecy foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz: "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". O dirigente escapou de uma punição mais pesada, por falta de materialidade, ou seja, falta nome do árbitro envolvido, adversário, etc. O supervisor de futebol justificou, dias depois da entrevista, que tudo não passou de uma "brincadeira".

O ex-jogador Piazza, junto com o diretor júridico do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa, acompanharam Benecy no julgamento. Atualmente, o dirigente está afastado da Raposa por problemas de saúde, e recentemente, Pedro Moreira, antigo diretor de negócios internacionais, assumiu o cargo que era de Queiroz no clube celeste.

